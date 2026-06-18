۵ مولفه تحولات منطقه ای در پی شکست آمریکا در جنگ با ایران  

یک وبگاه خبری با اشاره به شکست آمریکا در پروژه جنگ افروزی علیه ایران، به بررسی ۵ مولفه تحولات منطقه ای بعد از تثبیت آتش بس و حتی از بین رفتن آن پرداخته است.

وب‌سایت «فلسطین کرونیکل» در گزارشی به بررسی ویژگی‌های آینده خاورمیانه پس از رویارویی نظامی بین ایران و ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی ‌پرداخته و ۵ سناریوی فراروی منطقه پس از پایان جنگ را تشریح کرده است.

این گزارش تصریح کرد که منطقه خاورمیانه در آستانه تحولات ژئوپلیتیک عمیق و بی‌سابقه‌ای قرار دارد که حتی با تصویب آتش بس و پایداری آن نیز همچنان پابرجا خواهد بود.

این وبگاه در عین حال معتقد است که بین آتش‌بس موقت و یک راه‌حل جامع برای حل بحران، خلاء استراتژیک عمیقی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انگیزه زیادی برای بهره‌برداری از آن در سایه مشکلات سیاسی داخلی خود دارد و وی تمام تلاش خود را برای بازگشت به روند تشدید تنش‌ها در منطقه به کار خواهد گرفت.

این وب‌سایت سناریوی حاصل در نتیجه جنگ افزوزی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را در موارد زیر برمی شمارد:

اول: انسجام جبهه داخلی ایران

جبهه داخلی ایران به احتمال زیاد شاهد مرحله جدیدی از انسجام داخلی خواهد بود که ناشی از بهبود شرایط اقتصادی، احساسات غرور ملی و یک همبستگی اجتماعی جدید است که محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان را در سایه مشروعیتی که نظام پس از دفع حمله نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به دست آورده است، گرد هم می‌آورد.

دوم: بازسازی ساختار امنیتی در خلیج فارس

ظهور ایران به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای مسلط، روابط آن را با کشورهای عربی همسایه، به ویژه کشورهای خلیج فارس، بازتعریف خواهد کرد.

این کشورها که از شکست واشنگتن در حمایت از آنها ناامید شده‌اند، مجبور خواهند شد مستقیماً با تهران برای حفاظت از زیرساخت‌های خود به توافق برسند.

سوم: فروپاشی توافقات عادی سازی

در سایه تحولات موجود، فروپاشی توافقات عادی سازی موسوم به «آبراهام» به یک احتمال قوی تبدیل شده است، زیرا جنگ ثابت کرد که عادی‌سازی روابط ایران با رژیم صهیونیستی باعث ایجاد بازدارندگی در برابر ایران نشد، بلکه کشورهای میزبان را به اهدافی مشروع برای پاسخ‌های تلافی‌جویانه تهران تبدیل کرد. آنها در نتیجه این جنگ متوجه شدند که ائتلاف با تل آویو یک بار استراتژیک است نه یک دستاورد.

چهارم: تغییر موازنه قدرت سیاسی در لبنان

این وب‌سایت می افزاید که اگر رژیم تل آویو مجبور به عقب‌نشینی از لبنان شود، این کشور شاهد تحولی عظیم در موازنه قدرت سیاسی خواهد بود. در این صورت اگرچه حزب‌الله به دنبال انتقام از مخالفان خود در داخل نخواهد بود، اما وضعیت موجود به طور اساسی تغییر خواهد کرد، زیرا ایران به طور رسمی به عنوان یک قدرت استراتژیک مؤثر در لبنان به رسمیت شناخته خواهد شد.

به این ترتیب کشورهای عربی نزدیک به دولت لبنان، برای حفاظت از متحدان خود بدون شرط خلع سلاح مقاومت، به سرعت امتیازات سیاسی ارائه دهند.

پنجم: تقویت ائتلاف مقاومت فلسطین با ایران

گروه‌های مقاومت فلسطین در این شرایط ائتلاف خود را با ایران به طور دائم تقویت می کنند، چرا که از جامعه بین‌المللی و کشورهای بزرگ عربی و اسلامی ناامید شده اند.