یک مقام دولت بایدن: بایدن در صورت انتخاب مجدد در حال آمادهسازی برای بمباران ایران بود
نویسنده: کیتلین جانستون ــ
این اقدامات سالها پیش برنامهریزی شده بودند، و صرفنظر از اینکه کدام عروسک گوشتی بیقدرت در ژانویهٔ ۲۰۲۵ به دفتر ریاستجمهوری آورده میشد، به اجرا درمیآمدند.
آموس هوخشتاین، مشاور ارشد پیشین بایدن، در جریان یک مصاحبه در روز یکشنبه گفت که دولت بایدن در صورت پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴، در حال آمادهسازی برای بمباران ایران بوده است.
مارگارت برنان در برنامهٔ Face the Nation از هوخشتاین پرسید: «در ژوئیهٔ ۲۰۲۴، وزیر خارجه بلینکن ادعا کرد که ایران یک یا دو هفته با داشتن ظرفیت مواد شکافتپذیر لازم برای ساخت یک سلاح، در صورت تصمیم به این کار، فاصله دارد. مذاکرات غیرمستقیمی وجود داشت که دولت بایدن انجام داد، اما به جایی نرسید. بنابراین وقتی رئیسجمهور ترامپ استدلال میکند که کاری را انجام داد که هیچ رئیسجمهور دیگری انجام نمیداد، آیا صرفاً اینطور است که موعد آن فرا رسیده بود و در دوره او اتفاق افتاد؟».
هوخشتاین پاسخ داد: «فکر میکنم تا حدی چنین عنصری وجود دارد، و به همین دلیل من از پیوستن رئیسجمهور ترامپ در ماه ژوئن برای انجام حملاتی که ما در داخل دولت بایدن تصور میکردیم ممکن است مجبور به انجام آنها شویم، حمایت کردم. ما فکر میکردیم که بهار یا تابستان ۲۰۲۵ احتمالاً به همان نقطه خواهیم رسید؛ و رسیدیم. ما شبیهسازیهای جنگی انجام دادیم. برخی تمرینها را دربارهٔ اینکه چگونه ممکن است این کار انجام شود اجرا کردیم، زیرا این ممکن بود در دورهٔ ما نیز رخ دهد».
برای ثبت، هوخشتاین یک کهنهسرباز ارتش اسرائیل است که در اسرائیل متولد شده، و بنا بر گزارشها نقش مهمی در تشویق دولت بایدن به حمایت از بمباران گستردهٔ لبنان توسط اسرائیل در سپتامبر ۲۰۲۴ داشته است. و روایت او مبنی بر این که حمله به تأسیسات هستهای ایران «ممکن بود لازم باشد» در یک دورهٔ فرضی دوم بایدن رخ دهد، نادرست است.
در مارس سال گذشته، «تولسی گبارد»، رئیس اطلاعات ملی آمریکا، در برابر کنگره شهادت داد که جامعهٔ اطلاعاتی «همچنان ارزیابی میکند که ایران در حال ساخت سلاح هستهای نیست و رهبر عالی [خامنهای] برنامهٔ تسلیحات هستهای را که در سال ۲۰۰۳ متوقف کرده بود، مجدداً مجاز نکرده است»؛ که این امر با ادعاهای رئیسجمهور ترامپ و همچنین آنتونی بلینکن در سال قبل در تضاد است.
اما حتی اگر بپذیریم که ایران یک ریسک هستهای بوده است، هیچ چیزی مانع از آن نمیشد که دولت بایدن صرفاً توافق هستهای را که دولت اوباما در سال ۲۰۱۵ با تهران بهدست آورده بود، از سر بگیرد. برجام (JCPOA) در زمانی که برقرار بود بهخوبی کار میکرد؛ هر کسی که خلاف آن را بگوید یک جنگطلب دروغگو است. ترامپ و اطرافیانش در سال ۲۰۱۸ برجام را نابود کردند، زیرا این توافق مانع اصلی برای رسیدن آنها به جنگ با ایران بود، و دولت بایدن نیز از بازگرداندن آن خودداری کرد، زیرا آنها نیز خواهان جنگ بودند.
دموکراتها مدتها پیش از انتخابات ۲۰۲۴ طبل جنگ با ایران را به صدا درآورده بودند. در اینجا بخشی از پلتفرم رسمی حزب دموکرات در سال ۲۰۲۴ آمده است که بهصراحت ترامپ را بهدلیل نرفتن به جنگ با ایران در دوره اول ریاستجمهوریاش مورد حمله قرار میدهد:
تمام اینها در تضاد کامل با ناتوانی و ضعف ترامپ در برابر تجاوزگری ایران در دوران ریاستجمهوریاش قرار دارد. در سال ۲۰۱۸، زمانی که شبهنظامیان مورد حمایت ایران بهطور مکرر به کنسولگری آمریکا در بصرهٔ عراق حمله کردند، تنها واکنش ترامپ بستن تأسیسات دیپلماتیک ما بود. در ژوئن ۲۰۱۹، زمانی که ایران یک هواپیمای نظارتی آمریکا را در حریم هوایی بینالمللی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرد، ترامپ با یک توییت پاسخ داد و سپس بهطور ناگهانی هرگونه اقدام تلافیجویانه واقعی را لغو کرد؛ که باعث سردرگمی و نگرانی در میان تیم امنیت ملی خود او شد. در سپتامبر ۲۰۱۹، زمانی که گروههای مورد حمایت ایران با حمله به زیرساختهای نفتی عربستان بازارهای انرژی جهانی را تهدید کردند، ترامپ در برابر ایران یا نیروهای نیابتی آن واکنشی نشان نداد. در ژانویهٔ ۲۰۲۰، زمانی که ایران برای نخستین و تنها بار در تاریخ خود مستقیماً موشکهای بالستیک بهسوی نیروهای آمریکایی در غرب عراق شلیک کرد، ترامپ آسیبهای مغزی ناشی از آن را که دهها نظامی آمریکایی متحمل شدند، صرفاً «سردرد» خواند ــــ و باز هم هیچ اقدامی انجام نداد.
کامالا هریس، که بهطور بحثبرانگیزی جایگزین بایدن مبتلا به زوال عقل بهعنوان نامزد حزب دموکرات در اواخر رقابت شد، ایران را دشمن شمارهٔ یک ایالات متحده توصیف کرد. در مناظرهٔ سال ۲۰۲۴، هریس بارها ترامپ را بهدلیل نرم بودن در برابر دشمنان آمریکا مورد انتقاد قرار داد، و اعلام کرد که «همیشه به اسرائیل این توانایی را خواهد داد که از خود دفاع کند، بهویژه در ارتباط با ایران و هر تهدیدی که ایران و نیروهای نیابتی آن برای اسرائیل ایجاد میکنند».
من افراد زیادی را دیدهام که تلاش میکنند استدلال کنند که فساد و تباهی ترامپ در قبال ایران نشان میدهد که همه باید از دموکراتها حمایت کنند، اما روشن است که حزب دموکرات صرفاً چهرهای مودبتر از همان ساختار قدرت شرورانه است.
جنگ با ایران همیشه برنامهریزی شده بود. تحلیلگرانی مانند «برایان برلتیک» و «ریچارد مدهرست» استدلالهای محکمی ارائه دادهاند که این جنگ آمریکا بیشتر دربارهٔ حمله به منافع اقتصادی و انرژی روسیه و چین در تلاشی ناامیدانه برای حفظ هژمونی جهانی است تا کمک به اسرائیل. این امر ایالات متحده را در مسیری خطرناک بهسوی تشدیدهای فزاینده میان قدرتهای دارای سلاح هستهای قرار میدهد.
شما نمیتوانید با رأی دادن یک امپراتوری را کنار بزنید. اینکه آیا ایالات متحده به تلاش برای سلطه بر جهان ادامه خواهد داد یا نه، هرگز موضوعی برای رأیگیری نخواهد بود. تا زمانی که این امپراتوری سقوط کند، یا تا زمانی که مردم آمریکا آن تغییر انقلابی را در کشور خود به وجود آورند که جهان بهشدت به آن نیاز دارد، ما همچنان شاهد جنگهای بیپروای آمریکا با پیامدهای عظیم انسانی خواهیم بود.
منبع: اورینوکو تریبون، ۲۲ آوریل ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/?p=38364