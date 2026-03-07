یک عکس وهزار خاطره
راديو تلويزيون و افغانفلم سابق افغانستان
تنى چند از ژورناليستان اولين تلويزيون ملى در افغانستان
از چپ به راست نشسته :
۱- فيض الله نهال ايماق
۲- مرحوم عبدالمحمد غياثى
۳- مرحوم عزيز عالميار
از چپ به راست ايستاده:
۴- همايون صافى
۵ مرحوم سلطان على شنبلى
۶ – هدایت الله حبیب
۷ – رشاد بهیر
…؟
…؟
۸- عارف عثمانزوی شینواری
۹- مرحوم نثار علی فریاد
۱۰- و مرحوم سید مقصود اندرابی.
روان رفته ها شاد، و باقی همه همکاران به سلامت و بهروز باشند.
( یوسف هیواد دوست)
رادیو تلویزیون صدای افغان – دنمارک )
ارسالی : دکتور فیض الله نهال ایماق
تورنتو – کانادا