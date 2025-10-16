ترامپ به عنوان عروسک خیمه‌شب‌بازی «دولت پنهان»

ولادیمیر مالیشف (Vladimir MALYSHEV) – رئیس هیئت مدیرۀ سازمان مستقل غیرتجاری «کتابفروشی نویسنده»، سردبیر روزنامه‌ای به همین نام، عضو اتحادیۀ نویسندگان روسیه. خبرنگار سابق و رئیس دفاتر خبرگزاری تاس در ایتالیا و یونان، نویسندۀ بیش از ٣٠ کتاب داستانی و روزنامه‌نگاری.

ا. م. شیری- هنگام تجزیه و تحلیل اظهارات، بیانات، گفته‌ها، اقدامات و اعمال هر سرمایه‌دار یا فرد وابسته به نظام سرمایه‌داری، خواه رئیس جمهور آمریکا- بزرگترین امپراتوری نظامی- تروریستی جهان باشد، خواه هر کس دیگر، اگر ماهیت سرمایه‌داری و صاحبان سرمایه در نظر گرفته نشود، قطعا به نتیجۀ منطقی منتهی نخواهد شد. این واقعیت که ممکن است بعضی‌ها بلحاظ رفتاری و حتی اخلاقی متفاوت باشند، نشانۀ هیچ تغییری در جوهرۀ آ‌ن‌ها نیست. در رابطه با دونالد ترامپ نیز دقیقاً مسئله به همین ترتیب است. دونالد ترامپ نیز همان جورج بوش‌های «اکبر» و «اصغر» تحت فرمان «دولت پنهان» است، همان اوباما و کلینتون و بایدن است منتها ظاهراً، کمی حقه‌بازتر، که تردستی‌های خاص خود را دارد. ترامپ که قرار بود مناقشۀ اوکراین را ٢۴ ساعته ختم به خیر کند، اکنون بعد از ده ماه، موشک‌های تاماهاک به اوکراین می‌دهد؛ او که قرار بود مسئلۀ اسرائیل و فلسطین را حل کند، در دورۀ اول ریاست جمهوری خود با انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس غربی بر آتش اختلافات دامن زد و حالا که گویا در رابطه با حملات دو سالۀ اسرائیل به غزه «صلح» برقرار کرده، حتی اگر این صلح پایدار باشد که بعید به نظر می‌رسد، در بهترین حالت مانند خروج نظامی- تروریست‌های آمریکا از افغانستان خواهد بود که با هدف تمرکز در یک جبهۀ دیگر صورت گرفت. بنابراین، نمی‌توان انتظار خاصی از ترامپ داشت.

بگزارش رسانه‌های غربی، آمریکایی‌ها همچنان به شبه‌نظامیان نیروهای مسلح اوکراین اطلاعات می‌دهند. علاوه بر این، رهبر حکومت نظامی کی‌یف از ترامپ موشک‌های دوربرد درخواست کرده است که قادر است بسیاری از مناطق در اعماق خاک روسیه را هدف قرار دهد. رئیس جمهور آمریکا با این احتمال مخالفتی نکرد، اما به گفته منابع، او هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. و سپس، یک روز قبل، کاخ سفید تأئید کرد که قصد دارد در ۱۷ اکتبر با زلنسکی دیدار کند.

واضح است که ترامپ در هر هفته هفت جمعه دارد: یک روز یک چیز می‌گوید و روز دیگر چیز دیگر. با این حال، این و دیگر اظهارات اخیر او، که در آن، در میان چیزهای دیگر، با بی‌اعتنایی روسیه را «ببر کاغذی» نامید، نشان می‌دهد که وقت آن رسیده است که امیدواری‌های مبنی بر این را کنار بگذاریم که ساکن فعلی کاخ سفید می‌خواهد به درگیری در اوکراین پایان دهد و روابط با روسیه را بهبود بخشد. در واقع، سیاست‌های او به وضوح نشان می‌دهد که تمام صحبت‌های قبلی او در مورد تلاش برای «خشکانیدن باتلاق واشنگتن»، تلاش برای صلح و غیره، به سختی با اقدامات عملی او مطابقت دارد. او در مورد صلح در اوکراین صحبت می‌کند و به زلنسکی قول موشک‌های دوربرد می‌دهد. او در مورد صلح در خاورمیانه صحبت می‌کند و اسرائیل را مسلح می‌کند در همین حال، از نسل‌کشی در غزه عملاً حمایت می‌کند. او در مورد همکاری صحبت می‌کند و کل جهان را با تعرفه‌ها و تحریم‌ها و غیره تهدید می‌کند. به عبارت دیگر، او سیاست امپریالیستی معمول ایالات متحده را با وفاداری و صادقانه ادامه می‌دهد.

ترامپ یک چیز می‌خواهد: حفظ سلطۀ جهانی ایالات متحده. و بنابراین، در واقعیت، او اصلاً یک دشمن نیست، بلکه مخلوق همان «دولت پنهان» است که برخی هنوز معتقدند که او ظاهراً با آن مخالف است. علاوه بر این، ترامپ مدت‌هاست که از نزدیک با آن در ارتباط بوده است. او به معنای واقعی کلمه «پیوند خونی» با آن دارد. و لبخندهای او در آلاسکا و فرش قرمزی که برای رهبر روسیه پهن شد، ریاکاری و تلاش معمول سیاستمداران غربی برای «سایه انداختن بر روی نرده» است. آن‌ها می‌خواهند اروپا را که از نزدیکی ظاهری او با روسیه وحشت دارد، مسخره کنند تا قارۀ کهن را تحت کنترل کامل خود درآورند.

برای تأئید این نتیجه‌گیری که ترامپ مخلوق «دولت پنهان» است، یادآوری روابط نزدیک او با اسرائیل خالی از لطف نیست. همانطور که همه می‌دانند، ایوانکا، دختر او از ازدواج اولش، در سال ۲۰۰۹ با جارد کوشنر ازدواج کرد. والدین کوشنر، یهودیان ارتدکس و بسیار بانفوذ در جامعۀ یهودیان نیویورک، با این ازدواج مخالف بودند. بنابراین، ایوانکا قبل از عروسی به یهودیت گروید، مراسم پیچیدۀ تغییر دین از غیریهودی به یهودی – گیور [آئین قبول یهودیت]- را انجام داد و نام عبری یائل (بز کوهی) برای خود برگزید. ترامپ به هیچ وجه با این موضوع مخالفتی نکرد؛ کاملاً برعکس. بنابراین، نوه‌های ترامپ، که خودش ریشۀ آلمانی دارد، یهودی هستند [ترامپ همیشه بصراحت گفته است که به یهودی بودن نوه‌هایش افتخار می‌کند].

ایوانکا و جارد از اعضای رهبری ستاد انتخاباتی او بودند و نقش مهمی در پیروزی او بر هیلاری کلینتون ایفا کردند. گفته می‌شود که آن‌ها تنها مسئول حمایت از ترامپ در جامعۀ یهودیان آمریکا بودند. بیش از ۹۰ درصد از جامعۀ بسیار بانفوذ یهودیان حسیدی در انتخابات به او رأی دادند، از جمله در نیویورک، شهری که با اکثریت قاطع به کلینتون رأی داده بود.

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در مراسمی با عنوان «مبارزه با یهودستیزی در آمریکا» اعلام کرد: «اگر در این انتخابات پیروز نشوم، ملت یهود از این شکست بسیار ناراحت خواهد شد». او خطاب به حاضران گفت: «شما نباید اجازه دهید چنین اتفاقی بیفتد».

او با اشاره به روز تحلیف گفت: «من امروز اینجا هستم تا به جامعۀ یهودیان آمریکا بگویم که این موج نفرت‌انگیز یهودستیزی، طرفداری متعصبانه از حماس و نفرت، از ظهر روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ معکوس و سرکوب خواهد شد».

او گفت: «شما باید بیش از هر ملت دیگر روی زمین، کامالا هریس را شکست دهید. من معتقدم اسرائیل باید او را شکست دهد». بنابراین، به گفتۀ ترامپ، اسرائیل واقعاً پیروز شد.

بی‌دلیل نیست که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز به خود می‌بالد که رئیس جمهور آمریکا را کنترل می‌کند. این موضوع را اخیراً تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی اعلام کرد. او گفت که نمی‌تواند اظهارات نتانیاهو در مورد کشورش را تحمل کند و اظهار داشت که پس از شنیدن سخنان نتایاهو «شدیداً» احساس تحقیر به من دست داد.

به گفتۀ کارلسون، نتانیاهو در گفتگو با همکارش، گلن گرینوالد در برنامۀ « System Update »، آشکارا از نفوذ مستقیم خود بر سیاست ایالات متحده در خاورمیانه سخن گفت. این روزنامه‌نگار آمریکایی اظهار داشت: «بی‌بی در حال سفر است – این یک واقعیت است. من چیزی را جعل نمی‌کنم، چون با افرادی صحبت کرده‌ام که او این را به آن‌ها گفته است – او در خاورمیانه، در منطقۀ خود، در کشور خود می‌گردد و صریح و ساده به مردم می‌گوید: «من ایالات متحده را کنترل می‌کنم. من دونالد ترامپ را کنترل می‌کنم».

پورتال خبری یهودی Vinnews.com نوشت: «در تاریخ ایالات متحده دونالد ترامپ شاید صهیونیستی‌ترین رئیس جمهور طرفدار اسرائیل باشد». «طرح صلح» غزه که روز قبل امضا شد، گواه دیگری بر این مدعاست.

وب‌سایت Vinnews.com با اشاره به «سخاوت فوق‌العادهٔ فرد ترامپ نسبت به امور یهودیان» می‌نویسد: «آیا ممکن است در خانوادهٔ ترامپ ریشه‌های یهودی وجود داشته باشد؟ خود رئیس‌جمهور یهودی نیست و نیاکان شناخته‌شدهٔ یهودی ندارد. پدر او، فرد ترامپ، لوتِران و اصالتاً اهل باواریا بود؛ ظاهراً برای آن‌که بتواند در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، در دوره‌ای که اصل و نسب آلمانی ناخوشایند بود، روابط بهتری با اجاره‌داران و شرکای تجاری یهودی خود برقرار کند، ادعا می‌کرد که تبار سوئدی دارد». این وب‌سایت در ادامه می‌نویسد: «فرد ترامپ چنان در آرمان‌های یهودی و اسرائیلی فعال بود که برخی‌ها او را پیرو دین یهود می‌پنداشتند».

این پورتال ادامه می‌دهد: «دونالد ترامپ سنت خانوادگی سرمایه‌گذاری در امور یهودیان را ادامه داد و آن را به اسرائیل نیز گسترش داد. در دهۀ ۱۹۸۰، یهودیان ساکن شمال صحرای سینا در نتیجۀ توافق صلح با مصر مجبور به نقل مکان شدند. ترامپ بودجه‌ای را برای اسکان مجدد آن‌ها اهدا کرد و همچنین سخاوتمندانه از یهودیانی که در سال ۲۰۰۵ از گوش‌کاتیف اخراج شدند، حمایت کرد. حتی بحث‌برانگیزتر، ترامپ ۱۰ هزار دلار به «دوستان آمریکایی مؤسسات بتل»، بنیادی که از مؤسسات مذهبی در سامره حمایت می‌کند، اهدا کرد و عملاً در اختلاف سیاسی اسرائیل بر سر مشروعیت شهرک‌های اسرائیلی در یهودا و سامره، جانبداری کرد. همه می‌دانند که دونالد ترامپ دوست قدیمی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است، اما کمتر کسی می‌داند که این دوستی با فرد ترامپ، پدر رئیس‌جمهور، از زمانی آغاز شد که نتانیاهو سفیر اسرائیل در سازمان ملل در منهتن بود.

«این همدردی با یهودیان همچنین توسط فرد ترامپ جونیور، برادر بزرگتر دونالد ترامپ، نشان داده شد که در زمان تحصیل در دانشگاه لیهای، با وجود اینکه یهودی نبود، به انجمن برادری یهودیان سیگما آلفا میو پیوست… فرد جونیور ادعا کرد که پدرش یهودی بوده است. این حرف مضحک بود. زیرا، نام دوم او مسیح بود و هیچ کس دیگری در خاندان ترامپ چنین ادعایی نکرده بود».

بنابراین، جای تعجب ندارد که امروز ترامپ بطور فعال از اسرائیل حمایت می‌کند و علیرغم این که رژیم نتانیاهو در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود و جنایات خونین متعددی علیه فلسطینیان مرتکب می‌شود که خشم تمام جهان را برانگیخته است، همچنان به ارسال سلاح برای آن ادامه می‌دهد.

اما چرا ما ناگهان دربارۀ ریشه‌های «یهودی» خانوادۀ ترامپ و روابط نزدیک او با رهبری اسرائیل، که ظاهراً «زیردست» آن‌هاست، صحبت می‌کنیم؟ زیرا این موضوع مستقیماً با جوهرۀ این «دولت پنهان» مرتبط است که به ما القاء شده رئیس جمهور فعلی ظاهراً علیه آن می‌جنگد.

اما این «دولت پنهان» یا «دولت مخفی» که امروزه، از پشت صحنه، به نظر می‌رسد نه تنها بر ایالات متحده، بلکه بر کل جهان غرب حکومت می‌کند، دقیقاً چیست؟

پروفسور والنتین کاتاسانوف، یکی از محققان برجسته در این زمینه می‌نویسد: «آمریکا نه توسط کنگرۀ ایالات متحده، نه بواسطۀ رئیس جمهور ایالات متحده، بلکه توسط «دولت پنهان» اداره می‌شود که مهمترین بخش آن سیستم فدرال رزرو ایالات متحده است. علاوه بر این، شکل‌گیری «دولت پنهان» با فدرال رزرو آغاز شد. آمریکا دقیقاً با تأسیس ساختار فدرال رزرو ایالات متحده در دسامبر ۱۹۱۳، استقلال خود را بطور کامل از دست داد. سایر عناصر «دولت پنهان» بعداً پدیدار شدند (به عنوان مثال، تأسیس ساختارهای فراملی مانند گروه بیلدربرگ یا کمیسیون سه جانبه).

اصل موضوع این است: چه کسی فدرال رزرو را کنترل می‌کند؟ پروفسور کاتاسانوف توضیح می‌دهد: «فکر تأسیس فدرال رزرو از اواخر قرن نوزدهم از سوی نمایندگان سرمایۀ یهودی ترویج شد. آن‌ها همچنین بنیانگذاران و اربابان فدرال رزرو ایالات متحده شدند. آن‌ها امروز «اربابان» «سگ» (یعنی آمریکا) باقی مانده‌اند و همچنان «سگ» را تحریک می‌کنند تا نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سراسر جهان اوضاع را تحریک و بی‌ثبات کند. من سهامداران اصلی فدرال رزرو ایالات متحده را «اربابان پول» می‌نامم. آن‌ها در عین حال «اربابان» آمریکا نیز هستند و هدف اصلی و نهایی آن‌ها تبدیل شدن به «اربابان جهان» است. صهیونیسم و ​​دولت اسرائیل مهمترین ابزار «اربابان پول» برای به دست گرفتن قدرت در جهان هستند».

کاتاسانوف برای اثبات ادعاهای خود به کتاب «اسرار فدرال رزرو»، تألیف یوستاس مولینز، نویسندۀ آمریکایی، چاپ سال ۱۹۵۲ استناد می‌کند. مولینز در این کتاب مستقیماً ادعا می‌کند که فدرال رزرو ایالات متحده یک سازمان جنایتکار است که هدف اصلی آن نابودی حاکمیت آمریکا و توانمندسازی بانکداران بنیانگذار فدرال رزرو برای دستیابی به سلطۀ جهانی است. مولینز بنیانگذاران اصلی بانک مرکزی ایالات متحده را با جزئیات قابل توجهی فهرست کرده، توصیف می‌کند. در این مسیر، او خاطرنشان می‌سازد که این بنیانگذاران در درجۀ اول نمایندۀ سرمایۀ یهودیان هستند.

طرفداران این ادعا که گویا ترامپ برای برچیدن «دولت پنهان»، به تعبیر آن‌ها، دولتی در سیمای حزب دموکرات تلاش می‌کند، معتقدند که تأسیس ادارۀ کارایی دولت تحت رهبری ایلان ماسک، تعطیلی آژانس آمریکایی کمک به توسعۀ بین‌المللی، اصلاحات رادیکال در آموزش و پزشکی، انتصاب همکاران ایدئولوژیک وفادار و فداکار ترامپ (ونس، هگزت، پاتل، گابارد، باندی، ساوینو، هومن، کندی جونیور) به سمت‌های کلیدی در دولت، پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی، به عملیات سیاسی و ایدئولوژیک واقعی علیه لیبرال‌ها تبدیل شده‌اند.

بله، همۀ این‌ها درست است. اما، نه حزب دموکرات، نه پنتاگون و نه سایر ساختارهایی که ترامپ در صدد اصلاح آن‌هاست، عناصر تشکیل‌دهندۀ یک «دولت پنهان» قدرتمند نیستند. رئیس جمهور ایالات متحده قصد ندارد با «دولت پنهان» که توسط فدرال رزرو، «اربابان واقعی پول» نمایندگی می‌شود، مخالفت کند. گذشته از همۀ این‌ها، او خودش یک میلیاردر است و نزدیک‌ترین همکار سابقش، ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان است. آیا آن‌ها می‌توانند علیه منافع خود و منافع قبیله خود عمل کنند؟

آیا دقیق‌تر نیست که فرض کنیم این «اربابان واقعی پول»، با درک اینکه حزب دموکرات ورشکسته شده و سیاست‌هایش دیگر با تغییرات جهانی مطابقت ندارد، تصمیم گرفته‌اند روی اسب دیگری- تاجرِ جسور اما کاریزماتیک، دونالد ترامپ- شرط‌بندی کنند؟ گذشته از همۀ این‌ها، بانکداران غربی زمانی که سعی داشتند از قدرت گرفتن کمونیست‌ها در اروپا و نابودی اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کنند، حتی مخفیانه از آدولف هیتلر حمایت کردند. بنابراین، ترامپ، به مثابه دشمن «دولت پنهان»، یک فریبکاری بزرگ است که بواسطۀ عروسک‌گردانان خود «دولت پنهان» روی صحنه آمده است. گذشته از همۀ این‌ها، هدف اصلی رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، یعنی حفظ سلطۀ جهانی آمریکا، کاملاً با هدف اصلی «اربابان پول» مطابقت دارد.

نشریه کروات Geopolitica.News با بیان اینکه «دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور از بسیاری جهات مخلوق «دولت پنهان» است»، افزود که برای او «مبارزۀ ایدئولوژیک در مورد حفاظت از منافع ملی آمریکا اهمیت ندارد».

بنوشتۀ این نشریه، رئیس جمهور آمریکا از زمان «مبارزات انتخاباتی» تحت تأثیر «دولت پنهان» بوده و به نظر می‌رسد این موضوع به واقعیت بسیار شباهت دارد.

بنیاد فرهنگ راهبردی

