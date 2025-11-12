یک دل و دو دلبر!

تاریخ انتشار :09.11.2025

زُهْران قوام ممدانی سیاستمدار آمریکایی و شهردار منتخب نیویورک سیتی به نظر من نه چپ است و نه سوسیالیست . هر چند تعریف چپ و سوسیالیسم برای همه یکسان و جالب نیست . در قرن 21 در ذهن خیلی ها چپ و سوسیالیسم مترادف است با استالین و مرگ و تصفیه های خونین درونی حزب کمونیست و تبعیدگاه گولاگ … یعنی یک بار به نام چپ و سوسالیسم در قرن 20 ته بشقاب را هم لیس زدند . مثل روحانیت حاکم در ایران که ته بشقاب اسلام را لیس زدند .

چپ و سوسیالیست بزرگ شده در همان سیستم ، نه قصد تعویض سیستم را دارد و نه حامل نسخه جدید اقتصادی به جای بورژوازی است . به اندازه سرسوزنی احساس خطر میکردند نمیگذاشتند از درب شهرداری هم رد شود چه رسد به انتخابات . او دست پروده همین سیستم است و باید مدافع همین سیستم باشد . حتی اگر جای ترامپ ینشیند تاثیری به حال و روز مردم در هیچ کجا ندارد . انتخاب ممدانی فقط یک دهن کجی به ترامپ بود . مثل 1357 که مردم ایران در لجبازی با شاه دیکتاتور ، خمینی را در ماه دیدند تا خودشان به خاک سیاه بنشینند …

پزشکیان رییس جمهور نظام : باید تهران را از سکنه خالی کنیم، آب نیست… در تهران اب جیره‌بندی می‌شود اگر باز هم باران نبارد، باید تهران را خالی کنیم …

مشکل اساسا برق و آب نیست، مشکل کل این حکومت با قانون اساسی اش است ! قانون اساسی را عوض کنید ، طنابهای دار را جمع کنید ، سرکوب ناراضیان را تمام کنید و مثل واتیکان روحانییت حاکم برود در قم بنشیند و خدایی کند . میتواند یه دفتر هم در گوشه ایی به سامانه سلطنت بدهد . بقیه ایران و سیاست سازندگی را به اهلش بسپارید .

اینکه پشت پرچم و شعار ناسیونالیسم همان قوانین دینی احمقانه را ادامه بدهی یک تاکتیک موقتی کودکانه است . سفره های خالی ، گرانی دلار ، افزایش قیمتها و تمامی معضلات جامعه 80 میلیونی قرن 21 … با مثلا اقتدار شاهان 2500 سال پیش حل نمیشود .

این یعنی توجیه ادامه سیستم های فردی مثل شاه و آخوند و سلطنت ! حتی اگر برای گرسنه خوشایند باشد در قدم بعد دوباره یادش میافتد گرسنه است . کار و مسکن بااقتدار شاهان 2500 سال پیش مهیا نمیشود . برای سیرکردن شکم گرسنگان هم سیستمهای با قواعد فردی کارساز نبود و نخواهد بود . هم شاه تجربه شد هم آخوند ، هم حزب کمونیست استالین ، هم حزب نازیسم هیتلر …

بر اساس نظر کارشناسان، ایران با بیش از ۱۰۰ میلیارد منابع تجدید پذیر آب سالانه، ۵۰ برابر عربستان و ۲۰ برابر کل کشورهای حاشیه خلیج فارس آب دارد فقط سیستنم حاکم فاشیست دینی بلد نیست استفاده کند .

اسماعیل هوشیار