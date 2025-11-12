یک دل و دو دلبر!

عالم تنهایی 

رسول پویان  آزاد و ســرافـــرازم در عـالـم تـنهـایی  عشق و دل بیدار است تا…

هرمشکل حل گردد

امین الله مفکرامینی           2025-10-11! نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار همــتـــــــی…

جګړه او ورور وژنه د هېواد ستونزې نه شي حل…

 نور محمد غفوری سریزه نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه…

پاکستان؛ درگیر جنگ نیابتی هند یا اسیر میراث تروریست‌پروری های…

نویسنده: مهرالدین مشید پیاله کافی؛ دیروز زهری به کام مردم افغانستان…

مذاکره هیئت های افغانستان و پاکستان

در ترکیه از دید حقوق بین الملل عمومی این نشست‌ها برخاسته…

خُردشدن کرزی نزد پرویز مشرف و خُردساختن کشور، توسط کرزی…

بازخوانی تاریخی نه چندان دور محمدعثمان نجیب من در دوران نخست حکومت…

احمدشاه بابا

احمدشاه بابا نومیالی اتل، غښتلی، توریالی او پیاوړی ملي شخصیت:  احمدشاه…

«چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستان

نور محمد غفوری «چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستانبازاندیشی در ایدئولوژی…

تهدیدهای پاکستان برضد افغانستان؛ از سیاست بازدارندگی تا بازی ژئوپولیتیک

نویسنده:  مهرالدین مشید از سیاست بازدارنده گی تا تغییر در رهبری…

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش سوم) ۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش دوم)  ۴. وضعیت کنونی کلتور سیاسی در افغانستان در پرتو…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10! بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا…

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

یک دل و دو دلبر!

 تاریخ انتشار :09.11.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

روز هزارو صد و چهل و دو مردم ایران…

زُهْران قوام ممدانی سیاستمدار آمریکایی و شهردار منتخب نیویورک سیتی به نظر من نه چپ است و نه سوسیالیست . هر چند تعریف چپ و سوسیالیسم برای همه یکسان و جالب نیست . در قرن 21 در ذهن خیلی ها چپ و سوسیالیسم مترادف است با استالین و مرگ و تصفیه های خونین درونی حزب کمونیست و تبعیدگاه گولاگ … یعنی یک بار به نام چپ و سوسالیسم در قرن 20 ته بشقاب را هم لیس زدند . مثل روحانیت حاکم در ایران که ته بشقاب اسلام را لیس زدند .

چپ و سوسیالیست بزرگ شده در همان سیستم ، نه قصد تعویض سیستم را دارد و نه حامل نسخه جدید اقتصادی به جای بورژوازی است . به اندازه سرسوزنی احساس خطر میکردند نمیگذاشتند از درب شهرداری هم رد شود چه رسد به انتخابات . او دست پروده همین سیستم است و باید مدافع همین سیستم باشد . حتی اگر جای ترامپ ینشیند تاثیری به حال و روز مردم در هیچ کجا ندارد . انتخاب ممدانی فقط یک دهن کجی به ترامپ بود . مثل 1357 که مردم ایران در لجبازی با شاه دیکتاتور ، خمینی را در ماه دیدند تا خودشان به خاک سیاه بنشینند …

پزشکیان رییس جمهور نظام : باید تهران را از سکنه خالی کنیم، آب نیست… در تهران اب جیره‌بندی می‌شود اگر باز هم باران نبارد، باید تهران را خالی کنیم …

مشکل اساسا برق و آب نیست، مشکل کل این حکومت با قانون اساسی اش است ! قانون اساسی را عوض کنید ، طنابهای دار را جمع کنید ، سرکوب ناراضیان را تمام کنید و مثل واتیکان روحانییت حاکم برود در قم بنشیند و خدایی کند . میتواند یه دفتر هم در گوشه ایی به سامانه سلطنت بدهد . بقیه ایران و سیاست سازندگی را به اهلش بسپارید .

اینکه پشت پرچم و شعار ناسیونالیسم  همان قوانین دینی احمقانه را ادامه بدهی یک تاکتیک موقتی کودکانه است . سفره های خالی ، گرانی دلار ، افزایش قیمتها و تمامی معضلات جامعه 80 میلیونی قرن 21 … با مثلا اقتدار شاهان 2500 سال پیش حل نمیشود .

این یعنی توجیه ادامه سیستم های فردی مثل شاه و آخوند و سلطنت ! حتی اگر برای گرسنه خوشایند باشد در قدم بعد دوباره یادش میافتد گرسنه است . کار و مسکن بااقتدار شاهان 2500 سال پیش مهیا نمیشود . برای سیرکردن شکم گرسنگان هم سیستمهای با قواعد فردی کارساز نبود و نخواهد بود . هم شاه تجربه شد هم آخوند ، هم حزب کمونیست استالین ، هم حزب نازیسم هیتلر …

بر اساس نظر کارشناسان، ایران با بیش از ۱۰۰ میلیارد منابع تجدید پذیر آب سالانه، ۵۰ برابر عربستان و ۲۰ برابر کل کشورهای حاشیه خلیج فارس آب دارد فقط سیستنم حاکم فاشیست دینی بلد نیست استفاده کند .

09.11.2025

اسماعیل هوشیار

