یویورکتایمز: جنگ علیه ایران، ضربهای خیرهکننده به اقتصاد جهانی وارد کرده
/ نرخ سود وام مسکن در کانزاس به بالای ۶ درصد رسید / کورههای جسدسوزی در غرب هند تعطیل شدند / تابلوهای «بنزین تمام شد» در پمپ بنزینهای ویتنام / در کنیا، چایکاران و بازرگانان نگرانند که صادرات آنها به ایران در اسکله بپوسد / کشاورزان در آمریکا، کانادا، اروپا، بریتانیا و مکزیک از افزایش هزینههای کود رنگشان پریده
یویورکتایمز نوشت: بمبها در خاورمیانه در حال انفجار هستند، اما پیامدهای آن خانوارها و مشاغل را در محلههای سراسر جهان به لرزه درآورده است.
در ادامه این مطلب آمده است: در کانزاس، خریداران خانه این هفته شاهد افزایش نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به بالای ۶ درصد بودند. در غرب هند، خانوادههایی که در سوگ مرگ یکی از عزیزان خود بودند، متوجه شدند که کورههای جسدسوزی با سوخت گاز به طور موقت تعطیل شدهاند.
در هانوی، ویتنام، صاحبان پمپ بنزینها تابلوهایی با عنوان «تمام شده» نصب کردند. در کنیا، چایکاران و بازرگانان نگران بودند که صادرات آنها به ایران در اسکله بپوسد؛ و در سراسر ایالات متحده، کانادا، اروپا، بریتانیا و مکزیک، کشاورزان از افزایش هزینههای کود رنگشان پرید.
جنگ رو به گسترش در ایران ضربهای خیرهکننده به اقتصاد جهانی وارد کرده است که پیش از این به دلیل فروپاشی نظم تجارت بینالمللی، جنگ در اوکراین و سیاستگذاریهای آشفته ترامپ آسیب دیده بود.
دیوید گلدوین، دیپلمات سابق آمریکایی و مقام وزارت انرژی ایالات متحده، در مورد بسته شدن تنگه هرمز، مهمترین گلوگاه نفت جهان، گفت: «این واقعاً یک تهدید بزرگ است.» او گفت که این سناریوی اضطراری است که همه از آن میترسیدند.
امین ناصر، مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان، بزرگترین شرکت نفت و گاز جهان، این هفته هشدار داد که یک جنگ طولانی مدت بین ایالات متحده و ایران میتواند «عواقب فاجعهباری» برای بازار نفت جهان و اقتصاد جهانی داشته باشد.
با این حال، حتی اگر جنگی که در ۲۸ فوریه با حمله ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد، نسبتاً سریع به پایان برسد، این آخرین تحولات، مصرفکنندگان، کارگران و کارفرمایان را در مسیر نگرانکننده و غیرقابل پیشبینی دیگری قرار میدهد.
مسئله فقط این نیست که صاحبان مشاغل کوچک و مدیران شرکتها باید بار دیگر زنجیرههای تأمین خود را دوباره ارزیابی کنند، افزایش قیمتها را مدیریت کنند و محدودیتهای متغیر در مورد اینکه با چه کسی میتوانند تجارت کنند را پیگیری کنند. یا اینکه عدم قطعیت اضافی، اعتماد را تضعیف میکند و مصرفکنندگان را به خرج کردن و مشاغل را به سرمایهگذاری بیمیل میکند.
مسئله این است که این تغییر نقشه پویایی قدرت در خاورمیانه میتواند مجموعهای از عواقب را ایجاد کند که شدت کامل آن ممکن است ماهها یا سالها مشخص نشود. مگ جیکوبز، نویسنده کتاب «وحشت در پمپ بنزین: بحران انرژی و دگرگونی سیاست آمریکا در دهه ۱۹۷۰»، خاطرنشان کرد که قیمتها پس از تحریم نفتی در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ بلافاصله کاهش نیافتند. آنها برای بقیه دهه همچنان بالا ماندند.
خانم جیکوبز تأکید کرد که وضعیت عرضه امروز کاملاً متفاوت است و تولیدکنندگان بسیار بیشتری وجود دارند. اما بحرانی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت عرب با تحریم خود ایجاد کرد، زنجیرهای از وقایع را آغاز کرد که این تولیدکنندگان نفت هرگز تصور نمیکردند.
شوک نفتی، کشورهای دیگر، بهویژه ایالات متحده، را بر آن داشت تا در مصرف انرژی صرفهجویی کنند و خودروهای کممصرف و صنایع نفت و گاز طبیعی خود را توسعه دهند. در نهایت، سلطه انحصاری کشورهای عربی شکسته شد. قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ سقوط کرد.
اقدامات امروز در ایران و منطقه اطراف آن ممکن است به طور مشابه عواقبی داشته باشد که هم غیرمنتظره و هم گسترده هستند.
برای مثال، خانم جیکوبز به احتمال تقویت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اشاره کرد. این هفته، ترامپ برخی از محدودیتهای صادرات نفت روسیه را که برای فشار بر پوتین به دلیل جنگ در اوکراین اعمال شده بود، کاهش داد.
قیمتهای بالاتر نفت، اقتصاد و ماشین جنگی روسیه را که در محاصره قرار گرفته بود، تقویت خواهد کرد؛ و آقای پوتین از این فرصت استفاده کرده و رهبران اروپایی را که پس از حمله به اوکراین از تحریمهای انرژی روسیه حمایت کردند، مورد تمسخر قرار داده است.
این بحران همچنین یادآوری قدرتمندی از آسیبپذیریهای مداوم در حوزه زنجیرههای تأمین حیاتی است. همهگیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین باعث شد رهبران در سراسر جهان در مورد لزوم اولویتبندی تابآوری و امنیت صحبت کنند.
با این حال، جنگ ایالات متحده و اسرائیل در ایران بار دیگر نشان میدهد که چگونه اختلالات در سیستم تجارت جهانی هنوز میتواند درد اقتصادی شدیدی ایجاد کند.