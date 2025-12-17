تاریخ انتشار :17.12.2025

نرگس محمدی در مشهد بازداشت و در دادگاه حاضر شد به جرم همکاری با اسرائیل …

خانم نرگس محمدی ابتدا توسط سلطنت طلبان سنگسار شد سپس با ضربات شدید و مداوم باتون در ناحیه سر و گردن توسط حزب الله مورد حمله قرار گرفت..

بر اساس این گزارش، مأموران امنیتی «هم‌زمان با ضرب‌وشتم، او را تهدید کرده‌اند و به او گفته‌اند : اگر شعار ندهی جاوید شاه ، مادرت را به عزایت می‌نشانیم…یا ما یا شاه . دموکراسی و ازا دی رو خوابشو ببین . عمو هم گفت دیکتاتور خیرخواه …

رئیس دادگاه گفت : چون در استرالیا یک مرد سوریه ایی 2 تروریست داعشی را خلع سلاح کرد الان شما به جرم همکاری با اسرائیل محاکمه میشوی !

خانم نرگس محمدی در دادگاه گفت : چه ربطی داره ؟ اونی که به من با شعار جاوید شاه سنگ زد رو گرفتید ؟

رئیس دادگاه کفت : نه مگه مرض داریم . نکنه تو به دموکراسی و انتخابات آزاد اعتقاد داری ؟ ولش کن بیا با ما یا با شاه … رئیس دادگاه ادامه داد ، خانم نرگس محمدی شما به جرم ضدیت با نظام ، اختلال در نظم اقتصادی ، بالا رفتن قیمت دلار ، ضدیت با ارزشهای دینی ، گران شدن برنج ، جو خوردن مردم ، گران شدن نان و بنزین و خانه و زندگی و همکاری با اسرائیل … اصلا تو چرا شعار نمیدی جاوید شاه ضعیفه ؟

رادیو فردا گزارش کرد رضاپهلوی پیام تشکر به سنگ پرت کنهای سلطنت طلب بسیجی داد و گفت جایزه نوبل رو باهاس به من میدادن !

رادیو فردا نوشت : کینگ رضاپهلوی ! هر که نگه اجنبیه … ولی توفکر بود اگه بشه این خُل و چلو انداخت به مردم ایران … یه دریا واغ میشه !

بیانیه 42 سازمان گارد جاویدان شامل 21 نفر و نصفی بعد از سنگسار مشترک با عوامل نظام در مشهد نکته دارد . در بیانیه 42 سازمان گارد جاویدان آمده انار بخورید و سرنگون کنید «یلدای امسال، یلدای خیابان است»

آنچه گذشت : رضاپهلوی و بازماندگان سلطنت ابتدا شعار مرگ بر بقیه … را بابت کنار زدن بقیه و لقمه کردن کل ایران باب کردند . محاسبات و امیدشان هم تماما نیروی خارجی و اسرائیل بود . اما در پروسه دیدند خبری نیست نه وکالت مسخره و نه هیچ ملق دیگری …

اسرائیل گوش به فرمان کاخ سفید است و کاخ سفید یا غرب هم منافعش در قرن 21 جابه جایی قدرت از بالا به سبک کودتای 28 مرداد 1332 نیست . اگر خط و منافعشان این بود فرصتهای زیادی داشتند از جمله جنگ 12 روزه اسرائیل … با کسی هم تعارف ندارند .

رضاپهلوی احتمالا فهمیده که خبری نیست خر داغ میکنند ولی شعار مرگ بر بقیه را همچنان میدهد منتها این بار بابت خوشحالی سپاه یا شاخه ایی از نظام که فرمان دوران گذار فرضی را به دست دارد برای سهم بیشتر!

رضاپهلوی همیشه درحال نفهمیدن است . صحنه ای که خود نظام بشود راننده دوران گذار اساسا نمیتواند این شکلی باشد. واقع بینی چیز بدی نیست .

یاد 2013 افتادم غرب یه مارمولک اسکولی را کشید وسط تا زیر دود استتار ریقویش در پاریس آلترناتیوموازی درست کند . ولی وقتی آلترناتیو نشد آدامس جویده عمو سام تُف شد بیرون و گیر نظام حاکم افتاد .

اسماعیل هوشیار

17.12.2025