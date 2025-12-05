یادهانی ضروری

یادهانی ضروری

خطاب به کسانی که به خطا، ببرک کارمل و محمود بریالی را به یک قومیت خاص منتسب می‌کنند:

ببرک کارمل و محمود بریالی در طول حیات خود، هرگز خویشتن را متعلق و محدود به تعلقات قومی خاصی نساختند.

اصول فکری و مشی سیاسی آنان همواره بر پایه تفکر فراقومی، فراملی و فراگیر بنا شده بود. تقلیل دادن جایگاه این شخصیت‌ها به یک برچسب قومی، نه تنها با واقعیت تاریخی منافات دارد، بلکه به منزله نادیده گرفتن وسعت دیدگاه‌های آنان است.

ما باید هوشیار باشیم و از قرار گرفتن در نقش “دوستان نادان” پرهیز کنیم تا شخصیت و آرمان‌های فراملی آنان قربانی تعصبات و برچسب‌زنی‌های نادرست نشود.

