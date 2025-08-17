گلهای معطر احمد معطری شکوفا شد
هشتمین اثر مکتوب استاد احمد معطری، شاعر، نویسنده و پژوهشگر بروجردی، با نام “گلهای معطر” چاپ و منتشر شد.
استاد معطری، زادهی سال ۱۳۴۰ خورشیدی، در بروجرد است، و دوران کودکی و جوانیاش را در زادگاهش سپری و سپس راهی کشور آلمان، شد و در آنجا در رشتهی پرستاری درس خواند و در حال حاضر در یکی از بیمارستانها آن سامان، مشغول بکار است.
در این کتاب که به همت انتشارات پارس تاک بروجرد، چاپ و منتشر شده است، خاطرات کودکی نویسنده، تغییر و تحولات شهر بروجرد، و در خاتمه تعدادی از اشعار ایشان گنجانده شده است.
همچنین در این کتاب مصور رنگی ۱۰۸ صفحهای، شجرهنامهی خانوادهی بزرگ و قدیمی “معطری” ثبت شده است.
گلهای معطر را خانم شیرین دارابی ویراستاری و نویسنده، طراحی جلد آن را بر عهده داشته و در قطع وزیری و شمارگان ۵۰۰ جلد عرضه شده است.
دیگر آثار منتشر شدهی استاد معطری عبارتاند از:
– مجموعه مشاهیر و مفاخر بروجرد، ۳ جلد
– مجموعه چهل شاعر بروجرد، ۲ جلد
– فرصت وصال (به اهتمام)
– گلزار اشعار (به اهتمام)
◇ شعری از این کتاب:
[اشک حسرت]
همچو طوطی در قفس وامانده و پر بستهام
از نگاه و طعنههای مردمان دل خستهام
زندگانی تیره شد تا اشک یارم دیدهام
چون زلیخایش به یوسف در دلم سنجیدهام
روزگارم در جهان هرگز نشد شیرین از آن
اشک حسرت دارم و تنها شدم در این جهان
رفته آن کس، کز فرافش دل نمیگیرد قرار،
در میان موج غمهایم ز درد بیشمار
خون جگر گشتم در این دنیای آشفته ببین
همچو باران بهار از گریه هستم دل غمین
ای “معطر” زان زمان که درس عشقش خواندهام
اشک حسرت ریزم و در زندگی واماندهام.
