گل‌های معطر احمد معطری شکوفا شد

هشتمین اثر مکتوب استاد احمد معطری، شاعر، نویسنده و پژوهشگر بروجردی، با نام “گل‌های معطر” چاپ و منتشر شد. 

استاد معطری، زاده‌ی سال ۱۳۴۰ خورشیدی، در بروجرد است، و دوران کودکی و جوانی‌اش را در زادگاهش سپری و سپس راهی کشور آلمان، شد و در آن‌جا در رشته‌ی پرستاری درس خواند و در حال حاضر در یکی از بیمارستان‌ها آن سامان، مشغول بکار است.

در این کتاب که به همت انتشارات پارس تاک بروجرد، چاپ و منتشر شده است، خاطرات کودکی نویسنده، تغییر و تحولات شهر بروجرد، و در خاتمه تعدادی از اشعار ایشان گنجانده شده است. 

همچنین در این کتاب مصور رنگی ۱۰۸ صفحه‌ای، شجره‌نامه‌ی خانواده‌ی بزرگ و قدیمی “معطری” ثبت شده است.

گل‌های معطر را خانم شیرین دارابی ویراستاری و نویسنده، طراحی جلد آن را بر عهده داشته و در قطع وزیری و شمارگان ۵۰۰ جلد عرضه شده است.

دیگر آثار منتشر شده‌ی استاد معطری عبارت‌اند از:

– مجموعه مشاهیر و مفاخر بروجرد، ۳ جلد

– مجموعه چهل شاعر بروجرد، ۲ جلد 

– فرصت وصال (به اهتمام) 

– گلزار اشعار (به اهتمام)  

◇ شعری از این کتاب:

‏[اشک حسرت]

همچو طوطی در قفس وامانده و پر بسته‌ام

از نگاه و طعنه‌های مردمان دل خسته‌ام

زندگانی تیره شد تا اشک یارم دیده‌ام

چون زلیخایش به یوسف در دلم سنجیده‌ام

روزگارم در جهان هرگز نشد شیرین از آن

اشک حسرت دارم و تنها شدم در این جهان

رفته آن کس، کز فرافش دل نمی‌گیرد قرار،

در میان موج غم‌هایم ز درد بی‌شمار 

خون جگر گشتم در این دنیای آشفته ببین

همچو باران بهار از گریه هستم دل غمین

ای “معطر” زان زمان که درس عشقش خوانده‌ام

اشک حسرت ریزم و در زندگی وامانده‌ام.

✍ #زانا_کوردستانی 

