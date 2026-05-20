گربه مسکین !

تاریخ انتشار :20.05.2026

افزایش تلفات ویروس ابولا در کنگو؛ سازمان جهانی بهداشت از گسترش شیوع ابراز نگرانی کرد…فیلمی از نحوه کنترل ویروس در آفریقا نشان میداد که عدم بهداشت حداقل ، یعنی خلق و انتشار ویروس !

وضعییت کره زمین مثل خانه ای است که چندین اتاق دارد و الان بقیه نگرانند که یکی از اتاقها ویروس دارد ! دیروز کرونا ،؛ امروز ابولا … فردا دیراست استیک از گلویتان پائئین نمیرود .

اسماعیل بقایی در نشست خبری گفت سپاه به تازه‌ترین پیشنهاد آمریکا پاسخ داده است. سخنگوی وزارت خارجه سپاه گفت که مذاکرات با آمریکا با میانجی‌گری پاکستان ادامه دارد اما ما بر سر حق غنی‌سازی گفت‌وگو نخواهد کرد…بقایی از کشورهای منطقه هم خواست از موشک و پمباد اسلامی ما درس بگیرند . کویت و قطر در بیانیه‌هایی جداگانه، حملات پهپادی به عربستان را که مقام‌های سعودی گفته‌اند از عراق انجام شده، به‌شدت محکوم کرده‌اند…

ترامپ می‌گوید به درخواست سران عرب خلیج فارس حمله به سپاه را چند روزی عقب می‌اندازد…ونس میگوید هدف بازسازی روابط کاخ سفید و نظام حاکم در ایران است .

کاخ سفید گفت عربستان سعودی، قطر و امارات به‌طور مستقیم با آمریکا و سپاه در ارتباط هستند به‌نظر می‌رسد بخت بسیار خوبی برای به نتیجه رسیدن وجود دارد و اگر بتوانیم بدون بمباران این کار را به سرانجام برسانیم، من بسیار خوشحال خواهم شد…

مرحوم کسینجر گفته بود حکومت اسلامی در ایران آخرین میخ خاورمیانه قدیم است …

رضا پهلوی خیلی ناراحن شد و گفت پس بمب و مراسم تاجگذاری من چرا قطع شد ؟ یاد فیلمی کمدی افتادم که سربازی مشغول سربازی بود و کوهی از قوطی کنسور خالی کنارش . به هواپیمایی تیراندازی کرد و خلبان آمد و گفت به کی تیر میزنی جنگ 20 سال پیش تموم شد !

رضاپهلوی ادامه داد انتشار تصاویری از تجمع اعضا و حامیان سازمان مجاهدین خلق و برخی گروه‌های کُرد مقابل کنگره آمریکا با هم نامردیه ! از حزب دموکرات کردستان ایران به‌دلیل همراهی با مجاهدین خلق تعجب نمیکنم . حزب دموکرات کردستان به‌جای پیوستن به من پهلوی ساواک نشان ، انتخاب کرده که تسلیم گروه تروریستی اسلامی-مارکسیستی مجاهدین خلق شود ؛ زیرا بسیاری از گروه‌های مستقر در کردستان عراق مارکسیست هستند و از تاکتیک‌های تروریستی استفاده می‌کنند…

پس به گفته رضاپهلوی کُردها تروریست هستند و رفتند جلوی کنگره آمریکا کنار مجاهدین تروریست پرچم زدن و چرا نیامدند از ساواک و پهلوی پشمک حمایت کنند ؟

سامانه سلطنت و رضاپهلوی فعلا روی همون بمب اتم مجازی غرب حساب کنید . با این رفتار و اخلاق و فرهنگ ساواک نشان دوران فئودالیته، اره ماهی هم نمیاد کنارتون ،چه رسد به احزاب سیاسی ! هر کسی هم رفت کنار پهلوی ، از بی شعوری است . سامانه سلطنت و رضاپهلوی هر وقت توانستند حزب سیاسی بزنند و توانستند سیاسی شوند بوگو !

به قول سعدی : گربهٔ مسکین اگر پر داشتی.

تخمِ گنجشک از جهان برداشتی.

این 2 شاخ گاو اگر خر داشتی …

اسماعیل هوشیار