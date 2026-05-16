گذر زمان !

 تاریخ انتشار :16.05.2026

دونالد ترامپ دور نهایی گفت‌وگوهای خود با شی جین‌پینگ را به پایان رساند و سفر رسمی خود به پکن را خاتمه داد. به گزارش رسانه‌های دولتی چین آقای شی این دیدار را «تاریخی و مهم» توصیف کرده و گفته است دو رهبر «جایگاه جدیدی برای روابط سازنده، استراتژیک و باثبات» میان دو کشور خود ایجاد کرده‌اند. ، آقای ترامپ هم این سفر را «بسیار موفق، شناخته‌شده در سطح جهانی و فراموش‌نشدنی» توصیف کرده است…خلاصه هی واسه هم نوشابه یاز کردن !

مائو که خالق انقلاب چین در قرن 20 بود در ابتدا به شدت به واژه انقلاب علاقمند بود و اساسا انقلاب فرهنگی را ابداع کرد که نتیجه‌اش قربانیان و جنایت فراوان علیه مخالفان بود ! اما گذر زمان واقعی است .

چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی و نظامی جهان فعلی حالا مثل مائوی قرن 20 فکر نمیکند . پرواضح است رهبران فعلی چین از ریاست کاخ سفید بر جهان راضی نیستند اما باید با آن به همزیستی مسالمت آمیز برسند .

در دومین دور گفت‌وگوهای رهبران ایالات متحده و چین؛ دونالد ترامپ در کنار چین گفت حکومت اسلامی در ایران یا می‌تواند توافق کند یا حذف شود…

توافق سر چی ؟ الان 20 سال است کاخ سفید میگوید سلاح هسته دار ممنوع ! اما به نظر من این روکش قضیه است چه درچین و چه در مریخ … توافق مد نظر کاخ سفید از جنس تغییر ساختاری است .

جنبش پادشاهی را تخریب نکنید … جمله جالبی است .

اولا این خرابه که محصول حاکمییت حدود نیم قرن دوران قبیله پهلوی ها از بعد قاجار است ، نیاز به تخریب ندارد . بیشتر لز آنچه که فکرش را میکردیم خراب و داغان بود و هست . یه مشت فئودال عقب مونده فکری آمده اند وسط و مثل کوتوله های دنیای گالیور میرقصند !

دوما طوری گفته ، انگار شخص رضاپهلوی از همه چیز بیخبره و فقط درفکر انقلاب شیروخورشید>

نه جانم رضاپهلوی بی خبر نیست این رژه ساواک و مراسم گرفتن جشن تولد برای سگ دختر رضا و شعار مرگ بر بقیه و مابقی قضایا کاملا آگاهانه و فرهنگشان است . فرهنگ قبیله پهلوی … که ربطی به قرن 21 و شعور انسان ندارد .

عشق افلاطونی رضاپهلوی و سامانه سلطنت به بی شعوری عجیب نیست . کالیبر ذهنشان بیشتر از این نیست .

نکته پایانی اینکه سامانه سلطنت و شخص رضاپهلوی طلبکار هستند. به جای شرمندگی و عذرخواهی بابت کودتای 28 مرداد و ساواک و اختناق سابق و جنایتهای بیشمار در 2 دوره حاکمییت دیکتاتوری رضاخان و محمد رضاپهلوی حالا با پرویی و وقاحت جهت وصول طلبشان آمده اند با شرخرهای غرب نشین !

16.05.2026

اسماعیل هوشیار

