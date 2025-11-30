ترور عروس خدا، توسط پدران مقدس!

Hypatia(355-415م ). ترور دختر خدا، توسط پدران مقدس! آرام بختیاری نبرد مکتب و…

مخالفان پراکنده، بازیگران متحد؛ مدیریت خلای سیاست در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید اردوگاۀ از هم گسخته؛ فرصتی برای مانورهای منطقه…

گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک

برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه…

پدر سالار

ما زنان سر زمین های جنگ  زنان جهان سوم  جهان پدر سالار وقتی…

اسدالله بلهار جلالزي

له ښاغلي (اسدالله بلهار جلالزي) سره، چې د علم او…

افغانستان، سوار بر شانه های ژیوپولیتیک پرتنش و پیچیده منطقه…

نویسنده: مهرالدین مشید روایتی از زنده گی در سایه امید یا…

میراث سکاها، هویت ایرانی و مسئله تورانیان در شاهنامه 

- دکتر بیژن باران شاهنامه، خاطره حماسی سکاهای ایران، جغرافیای اسطوره‌ای…

افغانستان نقطه مرکزی جیو پولیتیک

در سیاست قدرت های مخرب نظم و ثبات ! در بردن…

شور و حال عشق 

رسول پویان  عشق دردام سیاست مرغ بسمل می شود  پـرپـر احسـاس دل بندِ سـلاسـل می شود  تا ز چنگِ بازی ی صیاد مـرغ دل پـرید  عشوه از بهر فریب دل، مشکل…

«سازش» و «سازشکاری» یعنی چه؟

‫ رفیق نورالدین کیانوری ــ پرسش و پاسخ، شمارهٔ ۲۰، دی‌ماه ۱۳۵۹ــ…

دو کلمه؛ همچون دو پرخاش

Eklektism, Dogmatism. آرام بختیاری التقاطی و دگماتیسم؛ دو واژه یا دو سیستم…

«اسپینوزا در ترازوی مکتب من بیش از این نه‌می‌دانم: فیلسوفی،…

تذکر ضروری و تازه و بکر!در پایان هر بخش لینک…

                 یک گرفتاری با مافیا

        و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی                          (قسمت دوم)                        چرا…

ژئوپولیتیک ساختار قدرت؛ تنوع قومی و آیندهٔ دولت‌سازی در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان؛ از رویای فدرالیسم تا کابوس بالکانیزه شدن…

آیا محمد اشرف غني د بیا راڅرګندېدو په درشل کې…

نور محمد غفوری لنډیز د ۲۰۲۱م کال د اګست له سیاسي بدلون وروسته…

برگردان، یا همان واژه‌ی شناسای عربی ترجمه

محمدعثمان نجیب نماینده‌ی مکتب دینی-فلسفی من بیش از این نه می‌دانم از گذشته‌‌های…

چرا صدای گاندی ها در کوهستان‌های افغانستان پژواک نیافت ؟

نویسنده: مهرالدین مشید جغرافیای خشونت، سیاست قبیله‌ای و غیبت ماندلاها در…

جمعبندی غیر تحلیلی از جریانات اخیر نظامی و دپلماتیک افغانستان…

آنچه سیاسیون و نظامی های پاکستان پس از حملات هوایی…

                     یک گرفتاری با مافیا

محمد عالم افتخار         و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و…

فلسفه سیاسی فردوسی و روانشناسی ترس در شاهنامه

دکتر بیژن باران نتیجه‌گیری. شاهنامه فردوسی چیزی بیش از یک…

گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک

برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه دو نهاد همسو

            به تاریخ ۲۷ نومبر ۲۰۲۵ ساعت هفت شام نشست تاریخی مشترک بیروی اجرائیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان  و دفتر سیاسی – اجرایی تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) در فضایی رفیقانه و سرشار از صمیمیت برگزار شد. هدف برگزاری نشست تحکیم همکاری‌ها، هماهنگی عملی و پیشبرد مبارزه مشترک مطابق با کارشیوه مشترک میان دو ساختار همسو بود.

در این نشست، پیرامون وضعیت سیاسی کشور، نیاز به تقویت صفوف نیروهای دموکراتیک و ترقی‌خواه، و ضرورت ایجاد یک رویکرد عملی مشترک برای دفاع از منافع ملی و حقوق زحمت‌کشان بحث همه‌جانبه صورت گرفت. اشتراک‌کنندگان تأکید نمودند که شرایط حساس کنونی، ایجاب همگرایی، هم‌آهنگی و همکاری بیشتر میان نیروهای باورمند به دموکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم را می‌نماید.

نمایندگان هر دو نهاد توافق نمودند که نشست‌های منظم و سازوکارهای هماهنگ در چارچوب کارشیوه مشترک گسترش یابد و تلاش‌های مشترک برای تقویت کار سیاسی، انسجام تشکیلاتی و تدوین برنامه‌های مشترک ادامه پیدا کند.

نشست در فضای نهایت رفیقانه، با تأکید بر ادامه همکاری‌های استراتژیک و تعهد مشترک به ارزش‌های ترقی‌خواهانه و مردم‌سالارانه به پایان رسید.

