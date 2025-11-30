گام بزرگ به سوی مبارزهٔ مشترک
برگزاری نشست مشترک دفتر سیاسی – اجرایی و بیروی اجرائیه دو نهاد همسو
به تاریخ ۲۷ نومبر ۲۰۲۵ ساعت هفت شام نشست تاریخی مشترک بیروی اجرائیه شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان و دفتر سیاسی – اجرایی تشکل نوین حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب زحمتکشان افغانستان) در فضایی رفیقانه و سرشار از صمیمیت برگزار شد. هدف برگزاری نشست تحکیم همکاریها، هماهنگی عملی و پیشبرد مبارزه مشترک مطابق با کارشیوه مشترک میان دو ساختار همسو بود.
در این نشست، پیرامون وضعیت سیاسی کشور، نیاز به تقویت صفوف نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه، و ضرورت ایجاد یک رویکرد عملی مشترک برای دفاع از منافع ملی و حقوق زحمتکشان بحث همهجانبه صورت گرفت. اشتراککنندگان تأکید نمودند که شرایط حساس کنونی، ایجاب همگرایی، همآهنگی و همکاری بیشتر میان نیروهای باورمند به دموکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردم را مینماید.
نمایندگان هر دو نهاد توافق نمودند که نشستهای منظم و سازوکارهای هماهنگ در چارچوب کارشیوه مشترک گسترش یابد و تلاشهای مشترک برای تقویت کار سیاسی، انسجام تشکیلاتی و تدوین برنامههای مشترک ادامه پیدا کند.
نشست در فضای نهایت رفیقانه، با تأکید بر ادامه همکاریهای استراتژیک و تعهد مشترک به ارزشهای ترقیخواهانه و مردمسالارانه به پایان رسید.