قتل نظم و قانون 

رسول پویان  خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است  ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است  شرار حرص تجاوزگران چه افزون است  حدیث هیتلـر و چنگیز…

عشق فطرت اش!

امین الله مفکر امینی                             2026-04-01! زعشق گفتن نباید خواست صرف ارضای خواهشهای…

ګالیلیو ګالیله

دی یو ایتالیوي فیلسوف، ستوری پېژندونکی، فزیک‌پوه، ریاضي پوه…

آلبر کامو،‌ محصول یا قربانی استعمار فرانسه؟

درودها دوستان گرامی ما! محمدعثمان نجیب  نماینده‌ی مکتب  دینی فلسفی  من بیش از…

کتاب "زندگی عیسی" نقد مسیحیت بود 

Strauß, David (1808-1874) آرام بختیاری داوید اشتراوس؛- مبارز ضد مسیحی، مبلغ علم…

عدل الهی و عدالت اجتماعی و سرنوشت عدالت در جهان

نویسنده: مهرالدین مشید  خوانشی فلسفی–دینی از نسبت خدا، انسان و مسئولیت…

لذت چیست؟

لذت به معنای حقیقی٬ بدون وابستگی به خوردن و مراقبت جنسی٬ بصورت…

اختلاف دښمني نه ده؛ د اختلاف نه زغمل دښمني زېږوي

نور محمد غفوری په انساني ټولنو کې د بڼو او فکرونو اختلاف یو…

شاعر کرد زبان معاصر

آقای هوزان اسماعیل (به کردی: هۆزان ئیسماعیل) شاعر کرد زبان…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی

(۱) انسان کلام سبز ترحم، جاری از گلوی خدا بود.  از یاد برده…

جغرافیای سیاسی افغانستان و رقابت های نیاتی قدرت ها

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان ژیوپلیتیک نیابتی؛ در هم زیستی با گروههای…

اعلامیه در مورد یورش سبعانه امپریالیسم آمریکا به ونزوئلا

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان سرانجام شنبه ۳ جنوری، پس از آنکه…

زخم کهنۀ سال نوین

رسول پویان سال نو آمد ولی جنگ و جـدل افزون شدست کودک…

تحول ششم جدی، روزی که برایم زنگ زنده‌گی دوباره را به…

نوشته از بصیر دهزاد   قصه واقعی از صفحات زنده‌گی ام  این نوشته…

دوستدارم

نوشته نذیر ظفر ترا   از  هر کی بیشتر دوستدارم ترا  چون قیمت  سر دوستدارم سرم  را گر    برند…

مولود ابراهیم

آقای "مولود ابراهیم حسن" (به کُردی: مەولود ئیبراهیم حەسەن) شاعر…

پدیدار شناسی هوسرل؛ ایده آلیستی و بورژوایی؟

Edmund Hussrel(1859-1938)    آرام بختیاری جهان شناسی؛ فنومنولوگی و شناخت ظاهر پدیده ها…

ميسر نميشود

28/12/25 نوشته نذير ظفر پير م    وصال  يار   ميسر   نميشود وقت  خزان   بهار    ميسر  نميشود بيكار م اينكه شعر و…

مهاجران در تیررس تروریستان و بازتولید سلطه طالبان در تبعید

نویسنده: مهرالدین مشید ترور جنرال سریع ، سرآغاز یک توطئه مضاعف،…

شماره ۳/۴ محبت 

شماره ۳/۴ م سال ۲۸م محبت از چاپ برآمدږ پیشکش…

«
»

ګالیلیو ګالیله

دی یو ایتالیوي فیلسوف، ستوری پېژندونکی، فزیک‌پوه، ریاضي پوه مهندس او انجنیر وو، چې د فبروري میاشتې په (۱۵) مه، پر (۱۵۶۴) زېږدیز کال کې د ایتالیا د «پیزا» ښار د «توسکاني» په سیمه کې زېږېدلی دی. ګالیله ډېر پوه، هوښیار او ځیرک ماشوم وو. له لوست او درس وروسته به تل د څېړنې او پلټنې په موخه په ښار کې شاو خوا ګرځېده. پر (۱۵۷۵)ز کال کې د فرانسې لوی ښار «فلورانس» ته ولاړو، چې د پاریس په ختیځ کې پروت ښار دی.

هغه مهال د فلورانس ښار د زده کړې او روڼاندۍ تر ټولو مهم مرکز ګڼل کېده، له دې وروسته یې پلار هغه د «والومبروسا» ښار ته نږدې یوې مذهبي مدرسې ته ولېږه. په لومړیو کې ګالیله غوښتل چې کشیش شي، خو پر(۱۵۸۱)ز کال چې اوولس کلن وو، د ده د خوښې پر خلاف او د پلار په پرله پسې غوښتنه یې د «پیزا پوهنتون» د طب په برخه کې زده کړې پیل کړې. 

د طب زده کړې ته یې دوام ورنکړ، خو پر ځای یې د ریاضیاتو لوست او مطالعه پیل کړه او د ریاضیاتو سره یې لېوالتیا او مینه زیاته شوه. ګالیله د ارسطو د فلسفې او ریاضیاتو د زده کړې لپاره ځان دې ته چمتو کړ، چې په دې برخه کې خپل مالومات بشپړ کړي. دی د عصري علومو پلار بلل کیږي. هغه د فزیک، ستورپوهنې، جیولوژي، ریاضي او فلسفې په برخه کې ستر چوپړ او خدمتونه کړي دي، ډېرې څېړنې او تحقیقاتي کارونه، موندنې او کشفیات یې تر سره کړې دي. د ده یو لوی کار دا وو، چې «تلسکوب» یې اختراع کړ او د ستورو په اړه یې څېړنې پیل کړې. ده د خپل تلسکوب  له لارې کلونه کلونه د شمسي نظام او د آسمان د نورو ستورو په لوست او مطالعه بوخت شو او د خپلو مشاهدو په وسیله یې د «کوپرنیک» نظریه ثابته کړه، چې لمر د شمسي نظام مرکز دی او ځمکه د نورو سیارو په شان ېوه سیاره ده. ده د خپل پرمختللي ټیلسکوپ په مرسته د مشتري څلور سپوږمۍ، «د زحل حلقې، د ونوس بڼې او شکلونه، د سپوږمۍ ورانه سطحه او د لمر ځایونه» ولیدل او کشف یې کړل. دی بریالی شو چې د سپوږمۍ د سطحې جزیات مطالعه کړي او له خلکو سره یې شریک کړي. ګالیله پر (۱۶۱۶)زکال کې د لمر په شاوخوا کې د لمریز نظام د حرکت په اړه ډېر تبلیغات وکړل او پر (۱۶۳۳)ز کال کې یې د لمر په شاوخوا کې د ځمکې د حرکت نظریه وړاندې کړه. د نوموړي نامتو نښیر(اثر)، «د نړۍ د دوو نظامونو په باب مکالمه» نومېږي. ګالیله د جنوري  میاشتې په اتمه، پر (۱۶۴۲)ز کال کې د «اوه اویا» کلنۍ په عمر مړ شوی دی.

تاسو ته د ګالیله اغېزناکې او ګټورې خبرې او ویناوې وړاندې کوم:

– زړور خلک فرصتونه مومي او کمزوري خلک فرصتونو ته په تمه دي. 

– تاسو کولی شئ ما بې وسه او اړ کړئ چې هغه څه ووایم چې تاسو یې غواړئ تاسو ممکن ما د هغه څه په ویلو تورن کړئ چې زه یې وایم، خو ځمکه په هرصورت ښوري او حرکت کوي. 

– نړۍ هغه چا ته غوږ نیسي څوک چې زوروره او غښتلې اراده او تکل لري او هغه پوهیږي چې په کومه لاره روان دی. 

– هر چا چې تېروتنه نه وي کړئ، کومه موندنه او کشف یې هم نه دی کړئ. 

– د خپلو ټولو غمونو او مصیبتونو د هیرولو لپاره کار وکړئ. 

– ټول حقایق کله چې ښکاره او وموندل شي په اسانۍ پوهیدل کیږي، اصلي خبره دا ده چې دوی ښکاره او کشف کړئ. 

– ځان پیژندنه ترټولو لویه پوهه او حکمت دی. 

د اوسنۍ زمانې قدر وکړئ چې تېر به هېڅکله بېرته رانشي او نه به راتلونکی راشي. 

– هغه څه چې په ریاضي کې مهم دي اندو فکر کول دي! ریاضي هغه الفبا ده چې پر بنسټ یې خدای نړۍ جوړه کړې ده. 

– ښوونکي دړې او دروازه پرانیزي. خو تاسو هغه څوک یاست چې باید ورننوځئ. 

– کار وکړئ تر څو خپل ټول غمونه او اندېښنې هېرې کړئ.  

– اسمان نه یوازې ګرمي او د باران مهرباني لري. خو بریښنا او سیلابونه هم لري. 

 – د پنځ(طبیعت) قوانین د ریاضیاتو په ژبه لیکل شوې ده. 

– له ستورو سره دومره ژوره مینه لرم چې د شپې له تیارو، نه وېرېږم! 

***

په درنښت او ادبي مینه: انجنیر عبدالقادر مسعود 

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us