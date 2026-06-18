وحدت ملی و حکومت مشروع؛ میان امیدهای فردا و چالش‌های…

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         چه باید کرد 

چه  با ید  کرد  ها  بسیا  ر گشته  از ینکه  راه …

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اهمیت ژئوپولتیک و ژیواکونومیک دهلیز واخان؛

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مپیندارید یاران!

امین الله مفکرامینی  2026-02-06! مپنــــدارید یـاران که من دیوانــــــه ام زخودغافل وبــا خلق…

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توافقنامه همکاری نظامی روسیه و افغانستان

ضرورت دوجانبه و برمبنای منافع طرفین : منافع روسیه ؛ افغانستان با…

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کیف آزادی

رسول پویان

لباس غـم برون از قـامت شـادی کنید هردم

بـرای شادخـواری کار بـنـیــادی کنید هردم

درخت دردورنج خشک رابیرون کنیدازباغ

هـوای آب و تاب بـاغ شـمـشادی کنید هردم

طلسـم کهـنۀ اوهـام اذهـان را کـنـیـد بـاطـل

ز نـور عقل و دانش کیف آزادی کنید هردم

بـه دام حیله افکـنـدنـد تا عـشـق و محبت را

دوبـاره نعـرۀ مجنون و فـرهادی کنید هردم

دل غمدیده را در محـفـل شـادی به یاد آرید

غزل ها را عروس بخت دامادی کنید هردم

اگر بنیاد فـرهنگ و ادب ویران شـده؛ لیکن

بـه نیروی خـرد از ریـشه آبـادی کنید هردم

بـیــاد آریـد از نقـش و نگار دفـتــر ارژنگ

تـمـدن را پـر از الــوان بهــزادی کنید هردم

هنر در دســت بازار تجـارت می شـود کالا

برون ازسودوسودا طرح ایجادی کنید هردم

ز جورخیل نادان درس وتعلیم زنان منعست

بـه پا خیزیـد و در میهن اسـتادی کنید هردم

بدون مکتب و علم و سبق عالم بُـوَد تاریک

سکوت کهکشان را جیغ وفریادی کنیدهردم

اگرشمشیر خون آشام دشمن می زند جولان

قـلــم را تـیـز تـر از تیغ پـولادی کنید هردم

بـه روی گـنج تاریـخ و تمـدن زار و نالانید

به خودآیید و یاد ازارث اجدادی کنید هردم

18/2/2026

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