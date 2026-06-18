کیف آزادی
رسول پویان
لباس غـم برون از قـامت شـادی کنید هردم
بـرای شادخـواری کار بـنـیــادی کنید هردم
درخت دردورنج خشک رابیرون کنیدازباغ
هـوای آب و تاب بـاغ شـمـشادی کنید هردم
طلسـم کهـنۀ اوهـام اذهـان را کـنـیـد بـاطـل
ز نـور عقل و دانش کیف آزادی کنید هردم
بـه دام حیله افکـنـدنـد تا عـشـق و محبت را
دوبـاره نعـرۀ مجنون و فـرهادی کنید هردم
دل غمدیده را در محـفـل شـادی به یاد آرید
غزل ها را عروس بخت دامادی کنید هردم
اگر بنیاد فـرهنگ و ادب ویران شـده؛ لیکن
بـه نیروی خـرد از ریـشه آبـادی کنید هردم
بـیــاد آریـد از نقـش و نگار دفـتــر ارژنگ
تـمـدن را پـر از الــوان بهــزادی کنید هردم
هنر در دســت بازار تجـارت می شـود کالا
برون ازسودوسودا طرح ایجادی کنید هردم
ز جورخیل نادان درس وتعلیم زنان منعست
بـه پا خیزیـد و در میهن اسـتادی کنید هردم
بدون مکتب و علم و سبق عالم بُـوَد تاریک
سکوت کهکشان را جیغ وفریادی کنیدهردم
اگرشمشیر خون آشام دشمن می زند جولان
قـلــم را تـیـز تـر از تیغ پـولادی کنید هردم
بـه روی گـنج تاریـخ و تمـدن زار و نالانید
به خودآیید و یاد ازارث اجدادی کنید هردم
18/2/2026