کیست ژورنالیست ؟

هرکی مایک در اختیارش بود ژورنالیست نیست

یا به یک رسانه کارش بود ژورنالیست نیست

کیست ژور نالیست؟ انکو زو قلم باشد رسا

نطق او باشد چو نطاقان سوادش بر ملا

نیست جلف و نه سبک مغزی کند در هر مکان

صاف و سنگین است مانند تمام شایگان

بیطرف باشد همیشه هیچ جانبدار نیست

با کسی او را سر خشم و سر پیکار نیست

با مخاطب داشته باشد احترام بیکران

از سو الات اش نسازد خسته روح مر دمان

نیست ژورنالیست مستنطق که پرسد بیشمار

از مخاطب انچه او را مینماید غمگسار

هست ژور نالیست دایم تشنه از بهر خبر

تا خبر باشد دقیق و تازه و هم با ثمر

بنام خداوند لوح و قلم ژور نالیزم و افتضاح

نوشته نذیر ظفر