کورش آسوده بگیر !

تاریخ انتشار :01.11.2025

رییس‌جمهوری کاخ سفید و شی جین پینگ، چینی، پنج‌شنبه هشتم آبان در بوسان، بزرگ‌ترین شهر کره جنوبی، دیدار و گفت‌وگو کردند هنگام خداحافظی ترامپ دست رییس‌جمهوری چین را در دست داشت و در گوش او به چینی گفت ، قصه نخور با هم کون دنیا را پاره میکنیم ! ریئس جمهور چین هم گفت با هم نه ! کون خودتم پاره ست ! فعلا تعرفه ها رو بی خیال شو…

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید اخیراً تحرکات مجددی را در سایت‌های هسته‌ای حکومت اسلامی در ایران آمریکا شناسایی کرده است .آژانس میگوید گوشت کیلویی بالای یک میلیون تومان به ما ربطی ندارد. مردم ایران هر وقت هوس گوشت کردن برن بمالن به مقبره کورش و فعلا با همین کورش سیر بشن …

اس ام اس از محمد به کورش : نوبت توست بری سوار شی من خسته شدم … 50 سال بعد نوبت منه دوباره !

کوروشی بگیر ! چیو بگیرم ؟ یک کلافه ! چیکارش کنم ؟ بده به ممد ! محمدی بگیر ! چیو بگیرم …

نقل است حضرت ابراهیم همه بُتها را شکست و تبر را به گردن ُبت بزرگ انداخت و گفت : اون بود … بعد مردم سوال کردند با این همه مصالح چه میکنی ؟ ابراهیم کفت بُتی جدید میسازم به نام خانه خدا … بعد مردم پرسیدند فرق این 2 بُت چیست ؟

ابراهیم به جای جواب منطقی فحش ناموسی داد و دسته بیل کرد تو کونشون . بدین شکل آن خانه امروز در قرن بیست و یک 2 میلیارد نفر باورمند دارد .

حکومت اسلامی اعلام کرد هر کس به دلایل سیاسی از ایران خارج شده است برگردد و مجازات شود ! مثل جمشید شارمهد…تروریست!

خبرنگار : ولی جمشید رو دزدیدید خودش نیومد که …

حکومت اسلامی : ای بابا سخت نگیر ! اگه قرار به مجازات باشه چه تو گونی بیارنش و چه خودش بیاد … فرقی نمیکنه .

سامانه سلطنت هم قول مجازات مخالفان سلطنت را داد !

خلاصه : وقایع همینطوری معنا ندارد . کشورهای صنعتی پیشرفته تاریخ پشت سرشان به آنها معنای امروز داده است . بعد از 2 جنگ جهانی فهمیدن دین و ناسیونالیسم باعث عقب ماندگی است . مذهبی بودن و ناسیونالیست بودن جرم نیست بیماری بدخیم است . ترجیح آن بدبختی به این بدبختی یعنی چرخیدن دور خود مثل اسب چشم بسته …

01.11.2025

اسماعیل هوشیار



ماجرای پژمان جمشیدی و رفتنش از ایران و ناسازگاری اش با حکومت … بماند . پزمان جمشیدی بعد از خروج از ایران البته حق انتخاب دارد ولی اگر برود کنار پهلوی مثل اسکولهای دیگر مثل فرخ نژاد رمضون یخی قرن 21 ، یعنی آکیو و شعور سیاسی زیر صفر ، این جلبرگ پهلوی معجزه بیلمیرم . رضا کوچولو فعلا از اون گذشته متعفن ساواک نشان بابایش بگوید ، آز 50 میلیارد دزدی زمان پدرش بگوید از کودتای 28 مرداد 1332 غرب و بابایش بگوید ، از ساواک و فساد زمان بابایش … بلعیدن ایران با ان فک جوجه ایی پیش کش .