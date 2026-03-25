«کوبا تنها نیست»: روزهای الهامبخش همبستگی در هاوانا
در حالی که دولت ترامپ تهدیدهای خود مبنی بر جنگ و خفهسازی اقتصادی علیه کوبا را تشدید میکند، کاروان بینالمللی «نوئسترا آمریکا» وارد کوبا شده است. این کاروان بیش از ۶۰۰ فعال همبستگی از ۳۸ کشور را گرد هم آورده که نمایندهٔ بیش از ۱۴۰ سازمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از تقریباً تمامی قارهها هستند. شرکتکنندگان شامل نمایندگان پارلمان، قضات، سفرا، روشنفکران، فعالان اتحادیههای کارگری، و رهبران اجتماعی متعهد به عدالت و حاکمیت ملی هستند.
نمایندگان این مأموریت بشردوستانهٔ بینالمللی در پایتخت گرد هم آمدند تا اقلام ضروری را تحویل دهد و حمایت جهانی از این جزیره را در شرایط تشدید فشار اقتصادی آمریکا و تهدیدهای تهاجم مجدداً تأیید کند.
گروههای همبستگی بهطور مستقیم توسط رئیسجمهور کوبا، میگل دیاز ـ کانل برمودس، مورد استقبال قرار گرفتند. در مراسم خوشامدگویی که در مؤسسهٔ دوستی با ملل کوبا (ICAP) برگزار شد، این گروه کمکهای قابلتوجهی، شامل مواد غذایی، دارو، محصولات بهداشتی، تجهیزات پزشکی، و اقلام مرتبط با انرژی مانند پنلهای خورشیدی را تحویل دادند. این کمکها با هدف کاهش سختیهای ناشی از محاصرهٔ طولانیمدت آمریکا ارائه شدهاند.
در مراسم استقبال، دیاز ـ کانل محاصره را «پروژهای برای خفهسازی اقتصادی و انرژی» علیه مردم کوبا توصیف کرد. او از شجاعت و تلاشهای خودتأمین مالی این کاروان قدردانی عمیق کرد و اشاره نمود که شرکتکنندگان برای افزایش میزان کمکرسانی، هزینههای سفر و اقامت خود را شخصاً پرداخت کردهاند.
دیوید آدلر، هماهنگکنندهٔ «انترناسیونال پیشرو» و از سازماندهندگان اصلی، بر گستردگی این مأموریت تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که این کاروان نمایندهٔ میلیونها نفر در سراسر جهان است که مجازات جمعی را رد میکنند و خواستار پایان دادن به اقدامات یکجانبهٔ قهری هستند.
کاروان «نوئسترا آمریکا» شبکهٔ مقاومت جهانی را تقویت میکند
این ابتکار که در ابتدا بهعنوان یک ناوگان دریایی الهامگرفته از دیگر تلاشهای بشردوستانه طراحی شده بود، بهسرعت به یک کاروان جهانی چندوجهی گسترش یافت. کمکها از طریق هوا از اروپا و آمریکای لاتین ارسال شدند، با پروازهای چارتر از ایالات متحده و بخشهای دریایی که از مکزیک حرکت کردند.
سه شناور ــــ «گرانما ۲» از پورتو پروگرسو در یوکاتان و دو قایق بادبانی از ایسلا موخرس ــــ در مسیر هستند و چندین تن کمک اضافی را حمل میکنند. این مشارکت آمریکای لاتین نشاندهندهٔ وحدت منطقهای در برابر تجاوز خارجی است.
شرکتکنندگان تأکید کردند که چالشهای کوبا ــــ قطع برق، کمبودها و فشار بر زیرساختها ــــ تا حد زیادی ناشی از تشدید تحریمها و محدودیتهای مالی است. کمک مستقیم این کاروان با دور زدن این موانع، نمونهای از انترناسیونالیسم عملی را نشان میدهد.
سازماندهندگان ۲۱ مارس را «روز بینالمللی همبستگی با کوبا» اعلام کردند که منجر به اقدامات هماهنگ در سراسر جهان، از جمله اعتراضات در برابر سفارتخانههای آمریکا شد. این تلاش بر بسیجهای پیشین بنا شده و نشاندهندهٔ فشار مستمر بینالمللی برای تغییر سیاست است.
پیامدهای ژئوپلیتیکی و منطقهای
کاروان «نوئسترا آمریکا» بیانگر تعمیق همبستگی جنوب جهانی در پاسخ به اقدامات قهری یکجانبه است. در آمریکای لاتین و کارائیب، این حرکت اصول CELAC مبنی بر عدم مداخله و حق تعیین سرنوشت منطقهای را تقویت کرده و با تلاشها برای منزویسازی دولتهای مترقی مقابله میکند.
در سطح جهانی، این مأموریت عادیسازی محاصرههای اقتصادی بهعنوان ابزار سیاست خارجی را به چالش میکشد، هزینههای انسانی آنها را برجسته میسازد و مشروعیت آنها را در چارچوب حقوق بینالملل زیر سؤال میبرد. این اقدام همچنین خواستها در مجامعی مانند مجمع عمومی سازمان ملل ــــ که هر سال قطعنامههایی در محکومیت تحریم آمریکا صادر میکند ــــ را برای احترام چندجانبه به حاکمیت تقویت میکند.
گردهمایی این کاروان در هاوانا شبکههای میان جنبشهای مترقی، اتحادیههای کارگری و جامعهٔ مدنی را تقویت میکند و میتواند بر اقدامات هماهنگ آینده در موضوعاتی مانند کاهش بدهی، عدالت اقلیمی و مقاومت ضدامپریالیستی تأثیر بگذارد. برای کوبا، این حرکت موجب تقویت تابآوری و روحیه در میان بحران جاری میشود.
پیام برادری و تعهد مستمر
مراسم استقبال با ابراز احترام متقابل و مبارزهٔ مشترک همراه بود. دیاز ـ کانل بر آمادگی کوبا برای همکاری در زمینههای مشترک ــــ از همکاریهای بهداشتی تا توسعهٔ پایدار ــــ تأکید کرد.
فعالان تعهد خود را برای ادامهٔ تلاشها تا پایان محاصره مجدداً اعلام کردند. بسیاری به پیوندهای شخصی ــــ روابط خانوادگی، نزدیکی فرهنگی، یا تحسین دستاوردهای کوبا در آموزش و پزشکی علیرغم سختیها ــــ اشاره کردند.
با ورود هیأتهای بیشتر و آغاز توزیع کمکها، کاروان «نوئسترا آمریکا» بهعنوان نمادی قدرتمند از دیپلماسی مردمی جلوه میکند. این کاروان نشان میدهد که همبستگی از مرزها فراتر میرود، در حالی که همزمان کمک ملموس ارائه میدهد و برای تغییرات ساختاری در روابط بینالملل فشار وارد میکند.
در جهانی که با قطبیشدن و نابرابریهای قدرت مشخص میشود، چنین ابتکاراتی یادآور این واقعیت است که اقدام جمعی مبتنی بر عدالت میتواند روایتهای مسلط را به چالش بکشد و از ملتهایی که از حق تعیین سرنوشت خود دفاع میکنند، حمایت کند.
منبع: رزومِن، ۲۲ مارس ۲۰۲۶
