کوبا، گروه مدیریت بازرگانی (GAE) و ایالات متحده: کالبدشکافی یک افترا و بدنامسازی دولتی
بیانیهٔ دولت انقلابی جمهوری کوبا ــ
دولت ایالات متحده بار دیگر با قصدی از پیش طراحیشده و در اشتیاق خود برای ایجاد بهانههایی جهت بیاعتبار کردن انقلاب کوبا، رهبری تاریخی آن، و رهبرانش عمل کرده است؛ اقدامی که هدف آن سردرگم کردن هم مردم ما و هم افکار عمومی بینالمللی است.
همهچیز بخشی از یک نقشهٔ راه است که توسط ایدئولوگهای راست افراطی کوبایی-آمریکایی طراحی شده است؛ کسانی که به خلاق و غیرقابل پیشبینی بودن خود میبالند. راهبرد آنان بر استفاده از ابزارهایی متمرکز است که سیاست فشار حداکثری را بهگونهای شدید و بیسابقه تشدید میکنند.
آخرین تحریمهای اعمالشده علیه کوبا، که در اول ماه مه اعلام شدند، بخشی از همین طرح هستند. فرمان اجرایی ۱۴۴۰۴ «گروه مدیریت بازرگانی» (GAE به زبان اسپانیایی) را هدف قرار داده است؛ اینبار، همراه با آنچه «تحریمهای ثانویه» نامیده میشود که هر بازیگر خارجی را که هر نوع معاملهای با این گروه انجام دهد هدف میگیرد و بهطور ویژه بر تحت فشار قرار دادن مؤسسات مالی تمرکز دارد.
این شدیدترین، نامتناسبترین و خطرناکترین تشدید تنش در تاریخ معاصر روابط میان کوبا و ایالات متحده است.
هدف آگاهانهٔ این اقدامات، منزوی کردن کشور از نظر دیپلماتیک، تجاری، مالی، و انرژی؛ ناممکن ساختن پایداری کشور؛ مشروط کردن گفتوگوها؛ و ارزیابی گزینههای مختلف تجاوز نظامی است. آنها نیاز دارند روایتی از بیاعتبارسازی حیثیتی علیه تمامی نهادهایی که از پروژهٔ اجتماعی ما حمایت میکنند، ایجاد و تثبیت کنند.
گروه مدیریت بازرگانی (GAE) در «دوران ویژه» برای مقابله با جنگ اقتصادی، با دیدگاهی خلاقانه، منحصربهفرد، و واقعاً کوبایی، ایجاد شد. هدف آن همواره گردآوردن شرکتهایی بوده است که توانایی تولید ارز خارجی و منابع مورد نیاز دولت برای حفظ و توسعهٔ دستاوردهای اجتماعی و کمک به رشد بخشها و شاخههای مختلف زندگی ملی را داشته باشند.
خدماتی که GAE به ملت ارائه کرده بیشمار است. مشارکتهای مادی و مالی این سازمان را میتوان در نمونههای فراوانی مشاهده کرد: ساخت بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در استانهای مختلف کشور، ایجاد اردوگاه پیشاهنگی و برنامههای تفریحی برای کودکان، و نقشی که در حفظ اقتصاد کوبا در سالهای همهگیری کووید-۱۹ ایفا کرد.
درآمد حاصل از این فعالیتهای اقتصادی همچنین به سرمایهگذاری در نیروگاه حرارتی «لیدیو رامون پرز» (فلتون) در استان هولگین، و طراحی و تثبیت پروژههای بزرگ آبی، از جمله طرحهای انتقال آب شرق به غرب و شمال به جنوب، بهسود میلیونها کوبایی اختصاص یافته است. همچنین، سرمایهگذاریها و تعمیراتی در درمانگاههای چندمنظوره، مطبهای پزشک خانواده، و مدارس انجام شده است. تمامی این فعالیتها بهطور منظم به رهبری حزب، دولت، و حکومت گزارش شده، و در هر مورد تحت سختگیرانهترین نظارت و کنترل از سوی مراجع و سازوکارهای مربوطه قرار داشتهاند.
GAE یک ساختار مبهم یا موازی با دولت کوبا نیست؛ برعکس، پاسخی هماهنگ و اثباتشده در برابر محاصرهٔ اقتصادی است که همواره در پی خفه کردن انقلاب کوبا بوده است.
همانگونه که میگل دیاز-کانل برمودس، دبیر اول کمیتهٔ مرکزی حزب و رئیسجمهور جمهوری، در هشتمین کنگرهٔ حزب اظهار داشت، فرایند بهبود مدیریت بنگاهها، که در ابتدا در نیروهای مسلح انقلابی توسعه یافت، یک دستاورد واقعاً تاریخی است. این تجربه بعدها در خدمت کل کشور قرار گرفت و نتایج چشمگیر آن به اقتصاد ملی کمک کرده است.
هزاران زن و مرد در طول ۳۰ سال گذشته نگهبانان گمنام منابع ملت بودهاند و شایستهٔ قدردانی هستند. هرچند کار آنان بهاندازهٔ کافی مورد تقدیر قرار نگرفته است، اما عملکردشان خود گویای همهچیز است و فراتر از افتراهای دولتی سازمانیافته از واشنگتن قرار میگیرد.
امروز، در حالی که ارادهٔ مردم کوبا در قالب روندی از تغییرات، که در برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی دولت منعکس شده است، بیان میشود، این سازمان بخشی فعال از تحولات نظام بنگاهداری کشور است.
GAE محصول پنهانکاری، نخبگان، یا ابزاری برای ثروتمند کردن گروهی خاص نیست. برعکس، یکی از نمونههای فراوانی است که در طول مسیر خود به ما امکان داده است در برابر تجاوز مداوم دولت ایالات متحده مقاومت کنیم. تاریخ این سازمان، به تعبیر رهبر انقلاب کوبا، ژنرال ارتش رائول کاسترو روز، «بدون کوچکترین تمایل به خودنمایی و همانگونه که امور جدی انجام میشوند» ساخته شده است.
هاوانا، ۲ ژوئن ۲۰۲۶
«سال صدمین سالگرد فرمانده کل، فیدل کاسترو روز»