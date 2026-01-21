کنایه تند ترامپ به اروپاییها در داووس
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصاد را آغاز کرد؛ اجلاسی که هر ساله در شهر «داووس» در سوییس برگزار میشود.
به گزارش ایسنا، نشست امسال این مجمع جهانی در حالی برگزار میشود که در پی تهدیدهای ترامپ مبنی بر حمله به گرینلند برای تصرف این جزیره، تنشها میان آمریکا و اروپا بهشدت افزایش یافته است.
ترامپ در آغاز سخنرانی خود به کنایه گفت که «دوستان زیادی اینجا هستند و دشمنان کمی!»
او در ادامه به تعریف و تمجید از دستاوردهای ادعایی دولت خود پرداخت و گفت: یک خبر مهم از آمریکا دارم، دیروز سالروز تحلیف من بود و حالا با گذشت یک سال، اقتصاد پیشرفت زیادی داشته وسرمایهگذاری و درآمدها و تورم شکست داده شده است. مرزهای خطرناک و بازِ ما حالا بسته شده و نفوذناپذیر است. آمریکا در میان سریعترین تحول اقتصادی تاریخ خود است.»
ترامپ وضعیت اقتصادی بایدن را وحشتناک توصیف کرد و گفت در دولت جدید او رشد اقتصادی بیسابقهای در جهان خواهد داشت.
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: وضعیت بازار سهام عالی است. ۱۸ تریلیون دلار قرارداد سرمایهگذاری در آمریکا در دولت من ثبت شده است. رشد ما ۲ برابر پیشبینی صندوق بینالمللی پول بود و بیشتر هم خواهد شد.
او با کنایه به اروپاییها گفت: نحوه دستیابی ما به این دستاوردها و برنامههای آتی را شرح میدهم، تا شما اروپاییها هم یاد بگیرید، برخی از شما اروپاییها دیگر نمیشود کشورهایتان را شناخت! این دیگر اروپای سابق نیست. من عاشق اروپا هستم و میخواهم شاهد پیشرفتش باشم اما در مسیر اشتباهی قرار دارد.
ترامپ علیه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر حرف زد و گفت دولت بایدن و خیلی از رهبران غربیِ دیگر چنین مسیری را رفتند و آن را به انرژی ارزانقیمت ترجیح دادند و همچنین مهاجران زیادی را پذیرفتند.
رئیسجمهور آمریکا درباره اخراج گسترده کارمندان فدرال صحبت کرد و مدعی شد که هزینه دولت فدرال را ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داده است.
او همچنین گفت که در ازای تصویب هر مقررات جدید، ۱۲۹ مورد از مقررات قبلی را لغو کرده است!
ترامپ درباره طرحهای دولت او برای حمایت از تولید داخلی در آمریکا صحبت کرد و به برنامههایش برای کاهش مالیات بالید.
رئیسجمهور آمریکا همچنین کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی را شرکای آمریکا بهویژه در حوزه انرژی دانست.
ترامپ درباره ونزوئلا نیز گفت: «آنها به مدت چندین سال کشور خوبی بودند، ۲۰ سال پیش کشور خوبی بودند، اما حالا مشکلاتی دارند و ما داریم کمکشان میکنیم!»
رئیسجمهور آمریکا افزود: «۵۰ میلیون بشکه نفت آنها را میگیریم و سودش را با آنها تقسیم میکنیم. وقتی حمله ما تمام شد، تازه گفتند بیا مذاکره کنیم! کشورهای دیگر باید از این مسئله درس بگیرند. ونزوئلا در ۶ ماه آینده درآمدی بیشتری نسبت به ۲۰ سال گذشته خواهد داشت.»
ترامپ در ادامه به مبحث انرژی پرداخت و با بیان اینکه همه جای اروپا توربین بادی گذاشتهاند، در اظهاراتی عجیب مدعی شد «هر کشوری که توربین بیشتری دارد، بیشتر ضرر میکند و وضعیت بدتری دارد!» او همچنین کشورهایی که از توربین بادی استفاده میکنند را «احمق» توصیف کرد!
به گفته ترامپ، تجارت انرژی، مهاجرت و رشد اقتصادی باید دغدغه مرکزی تمام افرادی باشد که خواهان اتحاد و قدرت غرب هستند. وی افزود: «اروپاییها باید باید به خود باییند، چون در حال حاضر دارند خود را نابود میکنند. ما متحدان ضعیف نمیخواهیم!»