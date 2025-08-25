کلاغهای خبرچین !

تاریخ انتشار :25.08.2025

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

جامعه مذهبی ، جهان 2 قطبی ، سیستم سیاسی حاکم سلطنت دیکتاتوری … بالاخره سوال این شد کدام چپ هرگز نفهمید ؟

چپی که نیمی از دنیا را با تانک تصرف کرد . استالین دبیر کل حزب کمونیست شوروی 90 درصد مسئولان حزب کمونیست را سربه نیست کرد … و سیستم کمونیستی در دهه 1990 میلادی دستش را بالا برد و تسلیم بورژوازی شد …

نظام حاکم دینی طی نیم قرن تا میتوانست برای خودش نوشابه باز کرد ، سنگ تمام گذاشت … به قول حکومت اسلامی در ایران چپ ایران زیاد نیست و تهدید هم نیست و نمیفهمد … پس چه نیازی به قتل عام وخلق خاوران داشتند ؟

تنها تهدید برای حاکمییت سیاسی نظام ، مجاهدین خلق بودند که خودشان هم مذهبی بودند . ولی قتل عام چپ به خاطر تهدیدشان نبود .

خیلی ها نه چپ بودند و نه در تعریف چپ اساسا نمیگنجیدند ولی باز هم ترور و قتل عام شدند … به گفته خمینی این قانون اسلام است خون و خونریزی … فروهرها چپ نبودند ، فریدون فرخزاد کجایش به چپ میخورد ؟

بختیار در پاریس ، قاسملو در وین ، غلام کشاورز در قبرس ، رستوران میکوونوس در آلمان ، کاظم رجوی در سوییس … از خواننده تا راننده تا موسیقی ساز تا عضو فلان گروه و سازمان … اگر هم کسی از مخالفان زنده در رفت یعنی دستشان نرسیده است ، تلاششان را کردند .

جهان غرب مسلط هم تا با حداکثر توان مراعات و حمایت و مذاکره با تروریستها را کرد و بازار ترور و سرکوب ادامه یافت ! البته هی محکوم کردند و هی نگران شدند…اما دریغ از سرسوزنی قاطعییت جهانی برای خشک کردن این باتلاق محل تخم ریزی حشرات .

الان کسی نگران نفهمیدن چپ در قرن 20 نباشد . ما در قرن 21 هستیم و راست مذهبی حاکم در ایران نیم قرن همه چیز دستش بود . بعد نیم قرن حاکمییت سیاسی…در زمینه صنعت ، حلبی از پراید محکم تر است . جوکهای ملانصرالدین از کرونا یاب مستعان بیشتر مخاطب دارد ، اقتصاد که دیگه نگو …

اصلا فرض کنید حرف نویسنده درست است و چپ ایرانی هرگز نفهمید ! راست حاکم مذهبی 50 سال همه مخالفان را یا کُشت یا تبعید کرد و حالا راندمان نیم قرنی اش چیست ؟ حالا بعد نیم قرن از حفاطت مقامات خودش عاجز است ، از تامین آب وبرق مردم عاجز است ، ولی طناب دار و انفجار و ترور و اختلاس … تا دلت بخواد ! حرف مفت و شعار الکی ، عبادتهای نمایشی …

کاش فقط کمی سازنده بودند .

زنده یاد سعید سلطانپور زمانی با به لاجوردی گفت این شکل ازحاکم شدن هنر نیست اون شلاق رو بده دست من زیر یک هفته کاری که به جای ذکر حسن و حسین و علی و خدا … مئومئو کنی !

کشورهای آسیایی مسلمان مثل مالزی، اندونزی و سنگاپور …عمدتا بدون داشتن منابع زیر زمینی اقتصادی قوی و ثبات را دارند .

پس مسلمانان هم میتوانند چپ باشند اگر شاخص رفاه و اقتصاد قوی برای جامعه و جهان باشد . از میان انواع شاخه های دین اسلام بدخیم ترینش مربوط به ایران است .

25.08.2025

اسماعیل هوشیار



…………….



جنگ در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) با حمله حماس به اسرائیل و کشته شدن ۱۲۰۰ نفر و گروگان گرفته شدن حدود ۲۵۰ نفر در جنوب اسرائیل، بر اساس آمارهای اسرائیلی، شعله‌ور شد. از آن زمان، به گفته مقامات بهداشتی غزه، عملیات نظامی اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از 100 هزار فلسطینی شده است.

ایالات متحده، قطر و مصر و خیلی های دیگر ظاهرا در تلاش برای پایان دادن به این درگیری هستند…



اما کشتار مردم توسط ارتش اسرائیل با لجستیک قاطعانه غرب ادامه دارد …

…………….

بعضی از استدلالهای سامانه سلطنت واقعا جوک است . مثلا دیدم میگویند رضا پهلوی نه … شما بهترش را معرفی کنید !

اینطور استدلال کردن برای شعور خودتان خوب نیست مثل این میماند بشقابی پر از گُه را به یک گرسنه تعارف کنید که بگویید اگر بهتر از این هست برو بخور…

هیچی نیست ؟ و قرار هم نیست بی شعوری از ترس گرسنگی توجیه شود .

گفته بودم باز هم تکرار میکنم کار جمعی بهترین گزینه است . کار فردی مثل شاه و شیخ و استالین وهیتلر… تجربه شد و چه تجربه تلخ و سختی . در این کار جمعی لیبرال و اصلاح طلب و مجاهد و کمونیست و مشروطه خواه و سامانه سلطنت و بقیه هم هستند و از صندوق رای توسط مردم چی بیرون میاد ؟ را خواهیم دید .

ولی تا زمان رسیدن به صندوق رای فرضی ، کسی در هیچ مقامی از جانب مردم حرف مفت نزند .

موضوع سیستم سلطنتی در هرجای کره زمین که شخصا مخالفم یک طرف …

و خانواده فاسد و بی عرضه و بی سواد پهلوی در قرن 21 طرف دیگر …

این انگلهای مفت خور پهلوی چی یک قرن از زمان رضاخان عملا امتحان پس دادند .



