کلاغهای خبرچین 3!

تاریخ انتشار :24.06.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

حمله پلیس فرانسه به مقرهای مجاهدین درپاریس در 17 ژوئن 2003 یعنی بعد از سقوط صدام تنها موردی است که جنبه تشویقی ندارد . بلکه فقط برای تفهیم عوض شدن شرایط بود .

بعد از خلع سلاح مجاهدین درعراق توسط آمریکا ، فرانسه هم با هماهنگی کامل بال سیاسی مجاهدین را در حمله ژوئن 2003 کوتاه کرد . در واقع غرب پایش را گذاشت وسط … تا در رابطه با ایران خط خودش را پیش ببرد .

رئیس پلیس پاریس همان زمان 2003 گفت این صدا را همه باید خوب بشنوند و مجاهدین خوب شنیدند که برگشتند مشغول کارهای روزانه …

مجاهدین بعد از خلع سلاح رسما گفته بودند ارتش آزادیبخش خودشان خرج استحاله رژیم حاکم در ایران میشود !

لغو تظاهرات سالیانه مجاهدین در پاریس منسوب به سالگرد 30 خرداد 2026 ، همزمان با امضای دیجیتالی تفاهم بین غرب و حکومت اسلامی در ایران و استقبال مجاهدین از تفاهم حاوی چه پیامی است ؟

مجاهدین از زمان ورود آمریکا به عراق و خلع سلاحشان توسط غرب در نگاه غرب مثل یک غنیمت جنگی محسوب میشدند که توسط غرب هراز گاهی میزدند تو سرشان جهت تشویق نظام حاکم در مسیر استحاله ، چه در عراق و چه در هر جای دیگر …

آخرین بار در آلبانی محل سکونتشان توسط پلیس آلبانی مورد حمله واقع شد با یک کشته و یک مقام رسمی در آلبانی گفت این حمله فقط در راستای هموار شدن مسیر سنگلاخ برجام بود !

نظام حاکم هم از زدن تو سر مجاهدین خوشش میامد اما با این مشوقها وا نمیداد …

تا اینکه کاخ سفید دست کشهای مخملی را از دستهای چدنی درآورد و با بمب افکن رفت بالای سر نظام حاکم …

با شروع درگیری نظامی بین غرب و حکومت اسلامی حاکم قاعدتا قوانین عوض میشود به خصوص که مجاهدین از تفاهم بین غرب و نظام حاکم دینی استقبال کردند .

ولی قوانین عوض نشد .

تنها چیزی که به ذهن میزند …

وقتی در شرایط فعلی فقط تو سر مجاهدین میزنند بعنی برای سامانه سلطنت توسط غرب به شکلی مصنوعی و بادکنکی جا فراخ میشود . این چیزی است که هم غرب و هم نظام حاکم در ایران همزمان ازش استقبال میکنند .

فراخ شدن بادکنکی جا برای سامانه سلطنت به شکلی مصنوعی یعنی استمرار سُنت سر بریدن گلوی مشروطه که از زمان رضا خان پهلوی با لجستیک غرب استارت خورد و با کودتای 28 مرداد آمریکا و محمد رضاپهلوی با کمک نیروهای مرتجع داخلی ادامه یافت … و این رویکرد غرب پایانی ندارد به جانشان خوش نشسته است .

24.06.2026

اسماعیل هوشیار