کلاغهای خبرچین 3!

عشق بود آن !

امین الله مفکر امینی                        2026-22-!06 در ایــن دهری ِ مجاز مجوییـــد ومگویید…

اسلام‌گرایی؛ از رستاخیز ضد استعمار تا چالش افراطیت و امکان…

نویسنده: مهرالدین مشید مطالعه‌ای در اندیشه متفکران مسلمان و تجربه افغانستان،…

لرمانتوف نابغه سرکش ادبیات روسیه

برگردان. رحیم کاکایی «خانه من هر جا که آسمانی باشد، آنجاست...» مترجم: همپای…

افغانستان در چهار راۀ رقابت های ژیوپلیتیک و ا ستراتیژی…

نویسنده: مهرالدین مشید از عمق استراتژیک پاکستان و هند تا عمق…

جنگ های فناورانه وفکری در عصر جدید ، بررسی جایگاه…

مقدمه . إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ…

خطر متافیزیگ نادیده گرفته شد

Metaphisiker. آرام بختیاری فلسفه متافیزیک؛ رونق دین، اعتراض سکولاریسم.  نوع تفکر متافیزیکی در…

مرگ چیست؟

برهان الدین « سعیدی »  به روز مرگ چو تابوت من…

وحدت ملی و حکومت مشروع؛ میان امیدهای فردا و چالش‌های…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان بر سر دو راهی؛ وحدت ملی یا…

بیان ابراهیم

خانم بیان ابراهیم (به کُردی: بەیان ئیبراهیم) شاعر کُرد زبان…

کیف آزادی

رسول پویان لباس غـم برون از قـامت شـادی کنید هردم بـرای شادخـواری…

زنان وجهاد سیاسی علیه ظلم واستبداد

مقدمه  از دید قرآن کریم وسنت نبوی ، زنان دارای شآن…

خیزش زنان هرات؛ آزمون مردانگی فراقومی  و تجلی همبستگی ملی

نویسنده: مهرالدین مشید هتک حرمت به زنان هرات؛ پرده از سیمای…

         چه باید کرد 

چه  با ید  کرد  ها  بسیا  ر گشته  از ینکه  راه …

باسط محمد غریب

آقای "باسط محمد غریب" (به کُردی: باست حەمە غەریب) شاعر…

طالبان نماد خشونت، تبعیض و سرکوب علیه زنان و دختران

شباهنگ راد یکی از مهم‌ترین روایت‌ها در تبیین پدیدهٔ طالبان این…

دیار حلبچه‌ای

شاعر کُرد زبان "دیار حلبچه‌ای" (به کُردی: دیار هه‌له‌بجه‌یی) با…

ایدئولوژی ستیزان؛ خود ایدئولوژی گرایند

ideologie . آرام بختیاری ایدئولوژی انسانی؛ ضروری، مفید و رهایی بخش است.  ایدئولوژی؛…

 پری قره‌داغی

بانو "پری قره‌داغی" (به کُردی: پەری قەرەداخی) شاعر معاصر کُرد،…

از صنف درس تا پشت فرمان؛ روایت یک نسل

نویسنده: مهرالدین مشید آینه غربت؛ روایت زندگی یک نسل در یک…

جبار صابر

استاد "جبار صابر" (به کُردی: جەبار سابیر) شاعر معاصر کُردزبان…

«
»

کلاغهای خبرچین 3!

تاریخ انتشار :24.06.2026

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

حمله پلیس فرانسه به مقرهای مجاهدین درپاریس در  17 ژوئن 2003 یعنی بعد از سقوط صدام تنها موردی است که جنبه تشویقی ندارد . بلکه فقط برای تفهیم عوض شدن شرایط بود .

بعد از خلع سلاح مجاهدین درعراق توسط آمریکا ، فرانسه هم با هماهنگی کامل بال سیاسی مجاهدین را در حمله ژوئن 2003 کوتاه کرد . در واقع غرب پایش را گذاشت وسط … تا در رابطه با ایران خط خودش را پیش ببرد .

رئیس پلیس پاریس همان زمان 2003 گفت این صدا را همه باید خوب بشنوند و مجاهدین خوب شنیدند که برگشتند مشغول کارهای روزانه …

مجاهدین بعد از خلع سلاح رسما گفته بودند ارتش آزادیبخش خودشان خرج استحاله رژیم حاکم در ایران میشود !

لغو تظاهرات سالیانه مجاهدین در پاریس منسوب به سالگرد 30 خرداد 2026 ، همزمان با امضای دیجیتالی تفاهم بین غرب و حکومت اسلامی در ایران و استقبال مجاهدین از تفاهم حاوی چه پیامی است ؟

مجاهدین از زمان ورود آمریکا به عراق و خلع سلاحشان توسط غرب در نگاه غرب مثل یک غنیمت جنگی محسوب میشدند که توسط غرب هراز گاهی میزدند تو سرشان جهت تشویق نظام حاکم در مسیر استحاله ، چه در عراق و چه در هر جای دیگر …

 آخرین بار در آلبانی محل سکونتشان توسط پلیس آلبانی مورد حمله واقع شد با یک کشته و یک مقام رسمی در آلبانی گفت این حمله فقط در راستای هموار شدن مسیر سنگلاخ برجام بود !

نظام حاکم هم از زدن تو سر مجاهدین خوشش میامد اما با این مشوقها وا نمیداد …

تا اینکه کاخ سفید دست کشهای مخملی را از دستهای چدنی درآورد و با بمب افکن رفت بالای سر نظام حاکم …

با شروع درگیری نظامی بین غرب و حکومت اسلامی حاکم قاعدتا قوانین عوض میشود به خصوص که مجاهدین از تفاهم بین غرب و نظام حاکم دینی استقبال کردند .

ولی قوانین عوض نشد .

تنها چیزی که به ذهن میزند …

وقتی در شرایط فعلی فقط تو سر مجاهدین میزنند بعنی برای سامانه سلطنت توسط غرب به شکلی مصنوعی و بادکنکی جا فراخ میشود . این چیزی است که هم غرب و هم نظام حاکم در ایران همزمان ازش استقبال میکنند .

فراخ شدن بادکنکی جا برای سامانه سلطنت به شکلی مصنوعی یعنی استمرار سُنت سر بریدن گلوی مشروطه که از زمان رضا خان پهلوی با لجستیک غرب استارت خورد و با کودتای 28 مرداد آمریکا و محمد رضاپهلوی با کمک نیروهای مرتجع داخلی ادامه یافت … و این رویکرد غرب پایانی ندارد به جانشان خوش نشسته است .

24.06.2026

اسماعیل هوشیار

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us