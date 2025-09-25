کشورمستقل فلسطین !

تاریخ انتشار :24.09.2025

روز هزارو نود و هشت جنبش مردم ایران…

فرانسه رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و به آخرین کشوری بدل شد که در موج جدیدی از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی به دیگر کشورهای غربی چون بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال و پیش از آنها اسپانیا می پیوندد…فرانسه گفت حالا دیگر عذاب وجدان نداشته باشید و مسلمانان ساکن فرانسه ساکت باشند !

کشورهایی که با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف هستند…آمریکا و اسرائیل به همراه ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، پاناما و کامرون از جمله کشورهایی هستند که «کشور فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسند.

در میان کشورهای اروپایی نیز آلمان و ایتالیا قصد شناسایی «کشور فلسطین» را ندارند. در مجموع حدود نیمی از کشورهای اروپایی «کشور فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسند…

الان فقط دارند فکر میزنند کجای کره زمین را میشود کشور فلسطین را ساخت ؟ فعلا از نظر تبلیغاتی کشتار عملی مردم فلسطین در غزه توسط اسرائیل را کم رنگ میکند . حالا عذاب وجدانهای ناراحت کمی راحت میشوند .

اگر به رسمییت شناختن سمبلیک کشور فلسطین به کشتار غزه پایان میدهد مثبت است والا توجیهی برای استمرار کشتار است . کشتار مردم فلسطین را در غزه همین حالا متوقف کنید…هر اقدامی که به کشتار و رنج مردم عملا پایان ندهد از جمله تشکیل کشور سمبلیک فلسطین …. کشک و باد هواست .

در کلیله و دمنه آمده است روزی پرنده ایی وسط صحرا از تشنگی رنج میبرد و کسی هم او را نمیشند . مرغی ماهیخوار با کیسه ای پر آب پرنده را دید و از مشکلش پرسید . پرنده گفت فقط آب …

مرغ ماهیخوار خیلی نگران و ناراحت ومتاسف شد و گفت الان میروم به باد میگویم بوزد و ابرها را به اینجا بیاورد و به ابرها فرمان میدهم تا ببارند … تا تو نجات پیدا کنی ؟

پرنده تشنه لب با اشاره به کیسه پرآب مرغ ماهیخوار کرد و گفت همین حالا فقط یک قطره ازهمین کیسه …

اما مرغ ماهیخوار دوست نداشت بشنود و رفت تا به باد و ابر و اسمان … فرمان دهد .



حالا هم به رسمییت شناختن کشور فلسطین ، مکانیزم ماشه ، تحریم پوتین ، تحریم کره شمالی ، تحریم ونزوئلا …

هر اتفاقی در بالا و بین حاکمان حال و روز مردم را در پائین بهتر نمیکند بدتر میکند . آنها فقط به ادامه بازی بین خودشان ، رنگ عامه پسند دیپلماسی میزنند . اگر مردمی در پائین منتطر کمک از بالا از جمله حملات بعدی اسرائیل به حکومت اسلامی در ایران هستند سخت اشتباه میکنند .

اسرائیل : سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور حکومت اسلامی در ایران خواهد بود…

این همون محور شراریته که بوش زمان حمله به عراق در 25 سال پیش قول نابودی اش را داده بود! پرواز جنگنده های اسرائیلی روی سر حاکمان دینی در تهران ربطی به ازادی و دموکراسی ندارد .

پزشکیان درنیویورک به مستراح میرود . عباس وزیر خارجه پزشکیان گفت به ما میگن شما نماینده حاکمییت نیستید !

عباسی اینا از قدیم میدونستند هرم قدرت در حکومت اسلامی در ایران چگونه است و دولت کاره ای نیست صرفا برای بزک کردن چهره ولایت فقیه است . فقط حالا تصمیم گرفتن بگن !

خامنه‌ای: غنی‌سازی را متوقف نمی‌کنیم…سودیش کوجیشه ؟

وزارت خارجه آمریکا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که برای افزایش فشار بر حکومت ‌اسلامی، تردد هیئت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به مسیر بین هتل و مقر سازمان ملل محدود شده و دسترسی آن‌ها به فروشگاه‌های عمده‌فروشی و اجناس لوکس مسدود گردیده است. آنها فقط حق دارند مستراح بروند !

به کاخ سفید زنگ زدم و گفتم زیر این همه مسئولییت و کار سخت کمری نشید مستر !

کاخ سفید گفت ای بابا ما که همه دنیا را اسکول کردیم اینم روش …

اسماعیل هوشیار

