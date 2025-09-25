کشورمستقل فلسطین !

اساسنامهٔ حزب چیست و چه چیز  را در خود می‌گنجاند؟

   هر حزب سیاسی برای سازماندهی، فعالیت، شفافیت و تبیین اهداف…

سید بهاؤالدین مجروح

دی هغه نوموتی او پیاوړی فیلسوف، تکړه شاعر او ادیب،…

نامه‌ی سرگشاده‌یی از محمدعثمان نجیب

نماینده‌ی مکتب دینی فلسفی-من بیش از این نه می‌دانم عنوانی آقای…

غنی فراتر از سکوت؛ مهره ی پنهان طالبان در بازی‌…

نویسنده: مهرالدین مشید بانگ نابهنگام و بیجای غنی و فساد های…

کارل مارکس و کمون پاریس

ترجمه. رحیم کاکایی  آ. کوساچیف ۱۴ مارس، ۱۴2 سال (۱۸۸۳) از درگذشت…

درباره دموکراسی

تتبع ‌نگارش از میر عبدالواحد سادات  تعریف دیموکراسی یکی از بحث برانگیزیرین…

مارکس و اتحادیه‌های کارگری(۵) مارکس و جنبش کارگری فرانسه

نوشته: ا. لازوفسکی برگردان: آمادور نویدی مارکس و جنبش کارگری فرانسه سوسیالیسم فرانسوی‌…

ابوعلي سینا بلخي

هغه د اسلام د زرین پېر یو ستر  طبیب، ریاضي…

امریکا میخواهد پایگاه نظامی بگرام را پس بگیرد!

ترامپ در باکینگهام‌شایر به خبرنگاران گفت: «ما در تلاشیم تا…

ارنست ماندل؛- تروتسکیست، سندیکالیست،اکونومیست

Ernest Mandel (1923-1995 )  آرام بختیاری ارنست ماندل؛ هیچگاه به فلاکت سیاسی…

معروف آقایی

زنده‌یاد "معروف آقایی"، روز دوم بهمن ماه ۱۳۴۴ خورشیدی، در روستای وه‌زنی…

عشق به حقیقت٬ اقتداربخشی ذهنیت برای عدالت است...!

برخلاف فلسفه غرب در فلسفه مشرق اسلامی٬ عشق با حکمت…

جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار: چگونه همه ما را تحت تأثیر…

جهان امروز با چالش‌های بی‌شماری روبرو است، اما یکی از…

نمک بپاش

تو هی نمک بپاش روی زخم‌ها روزی خون‌های سرخ جاری بر سیم خاردارها به…

تاملی بر  دیدگاه های «خدا مرده و یا اینکه سکوت…

نویسننده: مهرالدین مشید درامدی بر دو تجربه‌ی متفاوت از غیبت الهی اندیشه‌ی…

نصایح نامچه

موسی فرکیش «نصایح‌نامچه»، در حقیقت متن گفتار و پیشنهادهای عبدالرحمان خان…

یازدهم سپتامبر؛ مبارزه با تروریسم یا چرخه معکوس تحول در…

نویسننده: مهرالدین مشید حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نه تنها سیاست خارجی…

 آیا راه رشد غیر سرمایداری پاسخگوی  اهداف استراتیژیک خلقهای جهان…

مقدمه این را همه میدانند که در ایجاد جنبشها وحریانات تند…

استاد ګل پاچا الفت 

خدای بخښلی  استاد گل پاجا الفت  هغه  لوی  او وتلی…

د سیاسي ګوندونو په جوړولو او فعالیت کې د مرام…

 انسان له اوله په ټولنیز ژوند کې د ګډو موخو…

«
»

کشورمستقل فلسطین !

 تاریخ انتشار :24.09.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

روز هزارو نود و هشت جنبش مردم ایران…

فرانسه رسما کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و به آخرین کشوری بدل شد که در موج جدیدی از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی به دیگر کشورهای غربی چون بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال و پیش از آنها اسپانیا می پیوندد…فرانسه گفت حالا دیگر عذاب وجدان نداشته باشید و مسلمانان ساکن فرانسه ساکت باشند !

کشورهایی که با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف هستند…آمریکا و اسرائیل به همراه ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، پاناما و کامرون از جمله کشورهایی هستند که «کشور فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسند.

در میان کشورهای اروپایی نیز آلمان و ایتالیا قصد شناسایی «کشور فلسطین» را ندارند. در مجموع حدود نیمی از کشورهای اروپایی «کشور فلسطین» را به رسمیت نمی‌شناسند…

الان فقط دارند فکر میزنند کجای کره زمین را میشود کشور فلسطین را ساخت ؟ فعلا از نظر تبلیغاتی کشتار عملی مردم فلسطین در غزه توسط اسرائیل را کم رنگ میکند . حالا عذاب وجدانهای ناراحت کمی راحت میشوند .

اگر به رسمییت شناختن سمبلیک کشور فلسطین به کشتار غزه پایان میدهد مثبت است والا توجیهی برای استمرار کشتار است . کشتار مردم فلسطین را در غزه همین حالا متوقف کنید…هر اقدامی که به کشتار و رنج مردم عملا پایان ندهد از جمله تشکیل کشور سمبلیک فلسطین …. کشک و باد هواست .

در کلیله و دمنه آمده است روزی پرنده ایی وسط صحرا از تشنگی رنج میبرد و کسی هم او را نمیشند . مرغی ماهیخوار با کیسه ای پر آب پرنده را دید و از مشکلش پرسید . پرنده گفت فقط آب …

مرغ ماهیخوار خیلی نگران و ناراحت ومتاسف شد و گفت الان میروم به باد میگویم بوزد و ابرها را به اینجا بیاورد و به ابرها فرمان میدهم تا ببارند … تا تو نجات پیدا کنی ؟

پرنده تشنه لب با اشاره به کیسه پرآب مرغ ماهیخوار کرد و گفت همین حالا فقط یک قطره ازهمین کیسه …

اما مرغ ماهیخوار دوست نداشت بشنود و رفت تا به باد و ابر و اسمان … فرمان دهد .

حالا هم به رسمییت شناختن کشور فلسطین ، مکانیزم ماشه ، تحریم پوتین ، تحریم کره شمالی ، تحریم ونزوئلا …

هر اتفاقی در بالا و بین حاکمان حال و روز مردم را در پائین بهتر نمیکند بدتر میکند . آنها فقط به ادامه بازی بین خودشان ، رنگ عامه پسند دیپلماسی میزنند . اگر مردمی در پائین منتطر کمک از بالا از جمله حملات بعدی اسرائیل به حکومت اسلامی در ایران هستند سخت اشتباه میکنند .

اسرائیل : سال آینده سال مبارزه برای نابودی محور حکومت اسلامی در ایران خواهد بود…

این همون محور شراریته که بوش زمان حمله به عراق در 25 سال پیش قول نابودی اش را داده بود! پرواز  جنگنده های اسرائیلی روی سر حاکمان دینی در تهران ربطی به ازادی و دموکراسی ندارد .

پزشکیان درنیویورک به مستراح میرود . عباس وزیر خارجه پزشکیان گفت به ما میگن شما نماینده حاکمییت نیستید !

عباسی اینا از قدیم میدونستند هرم قدرت در حکومت اسلامی در ایران چگونه است و دولت کاره ای نیست صرفا برای بزک کردن چهره ولایت فقیه است . فقط حالا تصمیم گرفتن بگن !

خامنه‌ای: غنی‌سازی را متوقف نمی‌کنیم…سودیش کوجیشه ؟

وزارت خارجه آمریکا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که برای افزایش فشار بر حکومت ‌اسلامی، تردد هیئت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به مسیر بین هتل و مقر سازمان ملل محدود شده و دسترسی آن‌ها به فروشگاه‌های عمده‌فروشی و اجناس لوکس مسدود گردیده است. آنها فقط حق دارند مستراح بروند !

به کاخ سفید زنگ زدم و گفتم زیر این همه مسئولییت و کار سخت کمری نشید مستر !

کاخ سفید گفت ای بابا ما که همه دنیا را اسکول کردیم اینم روش …

اسماعیل هوشیار

24.09.2025

