کتاب « عشق و آرمان»
نویسنده: محمدآصف الم
مدون و ویراستار محمدقاسم آسمایی
پخش دیجیتال: انتشارات راه پرچم
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محمدآصف الم
مقدمه
ادبیات داستانی، آیینهای است که در آن انسان نه تنها سیمای خویش، بلکه سرگذشت جامعه، آرزوها، رنجها، شکستها و امیدهای خود را بازمییابد. داستان، هنگامی که از دل تجربههای واقعی زندگی برخیزد، از مرز سرگرمی فراتر رفته و به سندی از تاریخ، فرهنگ و روان جمعی یک ملت مبدل میگردد.
داستانهای این مجموعه در بستر جامعه افغانی شکل گرفتهاند؛ سرزمینی که در دهههای متمادی، هم شاهد عشقهای پاک و انسانی بوده است و هم قربانی جنگها، تعصبها، بیعدالتیها و محرومیتهای فراوان. قهرمانان این داستانها انسانهای عادیاند؛ جوانانی که عاشق میشوند، برای آینده رؤیا میپرورانند، در برابر دشواریهای زندگی ایستادگی میکنند و گاه در کشاکش سنتهای فرسوده، فقر، جهل، جنگ و تعصب، شکست میخورند یا قربانی میشوند.
در این روایتها، عشق تنها یک احساس شخصی نیست، بلکه نیرویی است که انسان را به مبارزه، مقاومت و فداکاری فرامیخواند. در کنار عشق، آرمانهای انسانی چون آزادی، عدالت، برابری، دانش و کرامت انسان نیز حضوری پررنگ دارند. بسیاری از شخصیتهای این داستانها میان عشق و آرمان، میان خواست قلب و واقعیتهای تلخ جامعه، راهی دشوار را میپیمایند و سرنوشت آنان بازتابی از سرنوشت نسلهای گوناگون این سرزمین است.
این مجموعه همچنین تلاشی است برای به تصویر کشیدن تأثیر خرافات، تعصب، نابرابریهای اجتماعی و محدودیتهای فرهنگی بر زندگی مردم، به ویژه جوانان و زنان افغانستان؛ کسانی که بار سنگین سنتها را بر دوش کشیدهاند و در بسیاری موارد بهای سنگینی برای دستیابی به آزادی و حق انتخاب خود پرداختهاند.
اگر خواننده در میان صفحات این کتاب، اشکی برای سرنوشت قهرمانان آن بریزد، لبخندی بر عشق و وفاداری آنان بزند، یا لحظهای به اندیشیدن درباره انسان، جامعه و آینده بهتر واداشته شود، نویسنده به هدف خویش دست یافته است.
این داستانها تقدیم میشوند به همه آنان که در تاریکیهای روزگار، چراغ عشق، آزادی، انسانیت و امید را روشن نگه داشتهاند.