کتاب دو جلدی «بالاحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی»

دو کنیز در سحرگاه فلسفه یونان

Greece Philosophie.2800j. آرام بختیاری فلسفه یونان؛ افسانه و عرفان، منطق و برهان. در…

جنگی حاجی

آقای "جنگی حاجی" (به کُردی: جەنگی حاجی) با نام کامل…

 شانسی برای نجات افغانستان باقی مانده یا فرصت‌ها از دست…

نویسنده: مهرالدین مشید بیداری وجدان جمعی مردم؛ بازسازی مشروعیت سیاسی این پرسشی…

مارکسیسم قلب جوانان را تسخیر می‌کند

ا. م. شیری «چگونه یک ایدئولوژی غربی مانند مارکسیسم می‌تواند در…

عالم تنهایی 

رسول پویان  آزاد و ســرافـــرازم در عـالـم تـنهـایی  عشق و دل بیدار است تا…

هرمشکل حل گردد

امین الله مفکرامینی           2025-10-11! نازم آن قامت رسـا که نگردد خـــــــم زاِدبــــار همــتـــــــی…

جګړه او ورور وژنه د هېواد ستونزې نه شي حل…

 نور محمد غفوری سریزه نیمه پېړۍ کېږي چې په افغانستان کې جګړه…

پاکستان؛ درگیر جنگ نیابتی هند یا اسیر میراث تروریست‌پروری های…

نویسنده: مهرالدین مشید پیاله کافی؛ دیروز زهری به کام مردم افغانستان…

مذاکره هیئت های افغانستان و پاکستان

در ترکیه از دید حقوق بین الملل عمومی این نشست‌ها برخاسته…

خُردشدن کرزی نزد پرویز مشرف و خُردساختن کشور، توسط کرزی…

بازخوانی تاریخی نه چندان دور محمدعثمان نجیب من در دوران نخست حکومت…

احمدشاه بابا

احمدشاه بابا نومیالی اتل، غښتلی، توریالی او پیاوړی ملي شخصیت:  احمدشاه…

«چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستان

نور محمد غفوری «چپ نو» و سوسیال‌دموکراسی در افغانستانبازاندیشی در ایدئولوژی…

تهدیدهای پاکستان برضد افغانستان؛ از سیاست بازدارندگی تا بازی ژئوپولیتیک

نویسنده:  مهرالدین مشید از سیاست بازدارنده گی تا تغییر در رهبری…

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

«
»

کتاب دو جلدی «بالاحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی»

نویسنده: احمدعلی کهزاد

بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسمایی

بازپخش: انتشارات راه پرچم

درباره کتاب:

بالاحصار کابل، این دژ سرافراز که روزگاری چون نگینی بر دامنهٔ شرقی کوه شیر‌دروازه می‌درخشید، از کهن‌ترین و باشکوه‌ترین یادگارهای تاریخ این سرزمین است؛ یادگاری از عظمت، قدرت، مقاومت و زخم‌ های پنهان در حافظهٔ روزگار. هر سنگ و دیوارش روایتگر فراز و فرودهایی است که بر پیکر تاریخ افغانستان گذشته و هنوز پژواک گام ‌های شاهان و صدای شمشیر دلیران از حصارهایش به گوش می‌رسد.

این قلعهٔ بلند، تنها بنایی از سنگ، خشت و گل نیست، بلکه قلب تپندهٔ سیاست و صحنهٔ شور و شر قدرت در طول قرون بوده است؛ جایی که از فراز آن، فرمانروایان تقدیر ملت‌ها را رقم می‌زدند و در پس درهای بستهٔ آن، سرنوشت تاج و تخت‌ها دگرگون می‌گشت.

از همین جایگاه رفیع و رازناک، احمدعلی کهزاد، مورخ نام‌آور و وطن‌دوست خستگی ‌ناپذیر، با پژوهش و ژرف‌کاوی سالیان، و با تکیه بر ده ‌ها منبع معتبر و صدها اثر مکتوب، مجموعهٔ گران‌سنگ «بالاحصار کابل و پیش‌آمدهای تاریخی» را نگاشتند؛ اثری دوجلدی که نه‌تنها تاریخ کابل، بلکه روح پرآشوب و پرفراز ملت افغانستان را در آینهٔ رویدادهای بالاحصار بازتاب می؜دهد.

زنده ؜یاد کهزاد در این اثر دل‌انگیز، سیر تاریخی بالاحصار را از روزگار کابل‌شاهان و یورش اعراب تا دوران بابر و اخلاف او، از عصر سدوزایی ‌ها تا تهاجم انگلیس و ویرانی این دژ از جانب آنها، با قلمی شیوا و نگاهی موشکافانه بازگو می‌کند.

وی در کنار روایت رخدادها، از قصرها، باغ‌ها، تفرجگاه‌ ها، کوچه‌ها و آبادی‌ های کابل کهن نیز سخن می‌گوید و تصویری زنده و دل‌انگیز از سیمای تاریخی این شهر و باشندگان آن به‌دست می‌دهد.

در لابه‌لای صفحات این اثر، خواننده گویی در کوچه ها و ‌پس‌کوچه‌ های تاریخ کابل باستان گام می‌زند؛ جایی که دسیسه‌ ها، خیانت‌ها، قدرت‌طلبی‌ ها و انتقام‌جویی ‌ها در دربارها موج می‌زند و شاهان و رجال در هراس از زوال قدرت، یکدیگر را قربانی جاه‌طلبی‌های خود می‌سازند. کهزاد چهرهٔ کریه این روزگار و شاهان تشنۀ قدرت و ثروت را بی‌پرده و بی‌پروا می‌نمایاند؛ روزگاری که در آن، خون بر سنگفرش قدرت ریخته می‌شد و شاهانی آزمند و بی؜ عاطفه ؜یی که برای حفظ تخت خود بر نزدیکترین اعضای خانوادۀ خود رحمی نمی؜ کردند.

در کنار این روایات پرآشوب، نویسنده نگاه انسانی خود را نیز فراموش نمی‌کند. او از رنج مردمان کابل می‌گوید؛ از آنانی که در گردباد جنگ‌های خانوادگی و نزاع‌های سلطنتی، خانه و جان خود را می ؜باختند و بار سنگین مالیات و بی‌عدالتی را بر دوش می؜ کشیدند. در میان این ویرانی‌ها، کهزاد صدای خاموش مردم را از پس قرون به گوش امروز می‌رساند و نام؜های وطن؜پرستان جان؜ فدا و حامیان آزادی و مدافعان وطن و مردم را جاودانه می؜ سازد.

این مجموعه، بازخوانی تاریخ افغانستان از درون دیوارهای قدرت است؛ تاریخی که نه از حاشیه، بلکه از مرکز حوادث روایت می‌شود. هر خشت و سنگ بالاحصار، راوی فصلی از جاه ‌طلبی، شجاعت، خیانت، عشق و مقاومت است. از این‌رو، «بالاحصار کابل و پیش‌آمدهای تاریخی» را می‌توان کلیدی دانست برای گشودن درهای فهم هویت سیاسی و فرهنگی امروزۀ افغانستان، و پنجره ‌ای روشن برای نگریستن به کابل و باشندگان دیرینه ‌اش، شهری که همواره میان ویرانی و شکوه، زنده مانده است و زنده خواهد ماند.

قاسم آسمایی

نومبر 2025

