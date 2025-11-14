کتاب دو جلدی «بالاحصار کابل و پیش آمدهای تاریخی»

نویسنده: احمدعلی کهزاد

بازتایپ و تدوین دیجیتال: قاسم آسمایی

بازپخش: انتشارات راه پرچم

درباره کتاب:

بالاحصار کابل، این دژ سرافراز که روزگاری چون نگینی بر دامنهٔ شرقی کوه شیر‌دروازه می‌درخشید، از کهن‌ترین و باشکوه‌ترین یادگارهای تاریخ این سرزمین است؛ یادگاری از عظمت، قدرت، مقاومت و زخم‌ های پنهان در حافظهٔ روزگار. هر سنگ و دیوارش روایتگر فراز و فرودهایی است که بر پیکر تاریخ افغانستان گذشته و هنوز پژواک گام ‌های شاهان و صدای شمشیر دلیران از حصارهایش به گوش می‌رسد.

این قلعهٔ بلند، تنها بنایی از سنگ، خشت و گل نیست، بلکه قلب تپندهٔ سیاست و صحنهٔ شور و شر قدرت در طول قرون بوده است؛ جایی که از فراز آن، فرمانروایان تقدیر ملت‌ها را رقم می‌زدند و در پس درهای بستهٔ آن، سرنوشت تاج و تخت‌ها دگرگون می‌گشت.

از همین جایگاه رفیع و رازناک، احمدعلی کهزاد، مورخ نام‌آور و وطن‌دوست خستگی ‌ناپذیر، با پژوهش و ژرف‌کاوی سالیان، و با تکیه بر ده ‌ها منبع معتبر و صدها اثر مکتوب، مجموعهٔ گران‌سنگ «بالاحصار کابل و پیش‌آمدهای تاریخی» را نگاشتند؛ اثری دوجلدی که نه‌تنها تاریخ کابل، بلکه روح پرآشوب و پرفراز ملت افغانستان را در آینهٔ رویدادهای بالاحصار بازتاب می؜دهد.

زنده ؜یاد کهزاد در این اثر دل‌انگیز، سیر تاریخی بالاحصار را از روزگار کابل‌شاهان و یورش اعراب تا دوران بابر و اخلاف او، از عصر سدوزایی ‌ها تا تهاجم انگلیس و ویرانی این دژ از جانب آنها، با قلمی شیوا و نگاهی موشکافانه بازگو می‌کند.

وی در کنار روایت رخدادها، از قصرها، باغ‌ها، تفرجگاه‌ ها، کوچه‌ها و آبادی‌ های کابل کهن نیز سخن می‌گوید و تصویری زنده و دل‌انگیز از سیمای تاریخی این شهر و باشندگان آن به‌دست می‌دهد.

در لابه‌لای صفحات این اثر، خواننده گویی در کوچه ها و ‌پس‌کوچه‌ های تاریخ کابل باستان گام می‌زند؛ جایی که دسیسه‌ ها، خیانت‌ها، قدرت‌طلبی‌ ها و انتقام‌جویی ‌ها در دربارها موج می‌زند و شاهان و رجال در هراس از زوال قدرت، یکدیگر را قربانی جاه‌طلبی‌های خود می‌سازند. کهزاد چهرهٔ کریه این روزگار و شاهان تشنۀ قدرت و ثروت را بی‌پرده و بی‌پروا می‌نمایاند؛ روزگاری که در آن، خون بر سنگفرش قدرت ریخته می‌شد و شاهانی آزمند و بی؜ عاطفه ؜یی که برای حفظ تخت خود بر نزدیکترین اعضای خانوادۀ خود رحمی نمی؜ کردند.

در کنار این روایات پرآشوب، نویسنده نگاه انسانی خود را نیز فراموش نمی‌کند. او از رنج مردمان کابل می‌گوید؛ از آنانی که در گردباد جنگ‌های خانوادگی و نزاع‌های سلطنتی، خانه و جان خود را می ؜باختند و بار سنگین مالیات و بی‌عدالتی را بر دوش می؜ کشیدند. در میان این ویرانی‌ها، کهزاد صدای خاموش مردم را از پس قرون به گوش امروز می‌رساند و نام؜های وطن؜پرستان جان؜ فدا و حامیان آزادی و مدافعان وطن و مردم را جاودانه می؜ سازد.

این مجموعه، بازخوانی تاریخ افغانستان از درون دیوارهای قدرت است؛ تاریخی که نه از حاشیه، بلکه از مرکز حوادث روایت می‌شود. هر خشت و سنگ بالاحصار، راوی فصلی از جاه ‌طلبی، شجاعت، خیانت، عشق و مقاومت است. از این‌رو، «بالاحصار کابل و پیش‌آمدهای تاریخی» را می‌توان کلیدی دانست برای گشودن درهای فهم هویت سیاسی و فرهنگی امروزۀ افغانستان، و پنجره ‌ای روشن برای نگریستن به کابل و باشندگان دیرینه ‌اش، شهری که همواره میان ویرانی و شکوه، زنده مانده است و زنده خواهد ماند.

قاسم آسمایی

نومبر 2025