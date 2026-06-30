کاسۀ صبر ایران بالاخره لبریز شد
کشتی آمریکایی-اسرائیلی آسیب دید
ا.م. شیری- «بار کج به منزل نمیرسد». مذاکرات ایران با امپریالیسم آمریکا که از ابتدا در زیر فشار و تهدیدهای نظامی دولت این کشور جعلی بر بنیان کج آغاز شد، این بار نیز برغم امضای تفاهمنامۀ آتشبس ۶٠ روزه، در حین مذاکره در سوئیس، علاوه بر اینکه ترامپ، این رئیس جمهور لات آمریکا همچنان به تهدیدهایش علیه میهن ما ادامه داد، نیروهای تروریست آمریکایی به نقاطی در منطقۀ خلیج فارس، از جمله به جزیرۀ سیریک حمله کردند و همچنین، در اثر حملات صهیونیستهای اسرائیل به لبنان، ١٠۵ نفر کشته، ١۵۵ زخمی شد…
به گمانم، این هم جنگ، «هم صلح» دههها ادامه خواهد داشت و بر اساس نظر آیتالله خامنهای، رهبر شهید کشور، مذاکرات با آمریکا بیهودگی خود را ثابت ثابت خواهد کرد. «هر که سخن ناصحان نشنود، بدو آن رسد، که به باخه رسید». اما بیماران مبتلا به ویروس مذاکره تا زمانی که «در بر این پاشنه میچرخد»، حتی بعد از آن نیز حتماً شفا نخواهند یافت.
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تهران از مرحلۀ هشدارها عبور کرده و به انجام حملات دقیق و هدفمند روی آورده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک موشک کروز را با دقت به بدنۀ کشتی MSC Sariska شلیک کرد. این کشتی که بنا بر این گزارش، ارتباط مستقیم با آمریکا و اسرائیل دارد، در چارچوب عملیات تلافیجویانه هدف قرار گرفت. پیشتر نیروهای آمریکایی با حمله به کشتی ایرانی «لیان استار» در آبهای خلیج عمان دست به اقدامی تحریکآمیز زده بودند. اکنون، مهاجمان با «فولاد و باروت» پاسخ گرفتند.
حملۀ تلافیجویانه: سپاه چگونه به متجاوزان پاسخ داد
ارتش ایران دیگر قصد ندارد اقدامات واشنگتن را تحمل کند. در بیانیۀ رسمی سپاه پاسداران که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده، آمده است: «پس از حملۀ تجاوزکارانۀ ارتش آمریکا به کشتی ایرانی «لیان استار» در خلیج عمان، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات تلافیجویانه، با شلیک موشک کروز به کشتی MSC Sariska ، متعلق به آمریکا و اسرائیل حمله کرد». این صرفاً تبادل حملات نیست، بلکه نمایشی از آن است که این درگیری میتواند از سطح تنشهای منطقهای فراتر رود.
سرگئی میرونوف، کارشناس علوم سیاسی، در گفتوگو با Pravda.Ru اظهار داشت: «ایران بهروشنی به دولت دونالد ترامپ میفهماند که هرگونه تلاش برای اعمال فشار نظامی در دریا، به از دست رفتن فوری داراییهای گرانقیمت منجر خواهد شد. این یک تشدید تنش آگاهانه با هدف وادار کردن دشمن به صلح بر مبنای شرایط تهران است».
حضور نظامی آمریکا در منطقه به بار سنگینی تبدیل شده است. در حالی که کاخ سفید همچنان سعی میکند شرایط خود را دیکته کند، موشکهای ایرانی نقاط ضعف سامانههای دفاعی کشتیهای متحدان آمریکا را هدف قرار میدهند. اوضاع در خلیج عمان نشان میدهد که نظارت بر شاهراههای کلیدی دریایی بهتدریج از دست پنتاگون خارج میشود. چنین رویکرد واشنگتن پیشتر نیز باعث شده است که تفنگداران دریایی آمریکا، به دلیل خلاءها و آسیبپذیریهای فنی در سامانههای امنیتی، به اهدافی آسان تبدیل شوند.
بنبست ژئوپلیتیکی واشنگتن در سال ۲۰۲۶
سیاست دونالد ترامپ در خاورمیانه به بنبست رسیده است. تلاشهای اسرائیل و آمریکا برای نمایش قدرت نظامی با مقاومت سرسختانۀ ایران روبهرو شده است. تهران نشان داده که نیروی دریایی آن قادر به استفاده از سامانههای پیشرفته تهاجمی است. واشنگتن به جای جستجوی راهحلهای مصالحهآمیز، همچنان به شعلهورتر کردن آتش جنگ ادامه میدهد. این اقدام هماکنون نیز تأثیرات منفی محسوسی بر نهادهای بینالمللی گذاشته است. کارشناسان معتقدند که سازمان ملل متحد به دلیل مناقشات مالی و سیاستهای تهاجمی آمریکا در آستانۀ بحران قرار گرفته است.
استدلالهای طرفین؛ پیامدهای این حادثه؛ دفاع از حاکمیت ایران؛ نمایش آسیبپذیری کشتیهای آمریکایی-اسرائیلی؛ تجاوز آمریکا به کشتی «لیان استار»؛ حمله به زنجیرههای تأمین در خلیج عمان.
اولگا لارینا، کارشناس سیاست بینالملل میگوید: «ما شاهد فروپاشی دکترین دریایی آمریکا هستیم. کشتیهای اسرائیلی که تحت پوشش آمریکا فعالیت میکنند، اکنون حتی با وجود محافظت نیز نمیتوانند احساس امنیت کنند. این آغازی است بر پایان آزادی کشتیرانی ائتلاف غربی».
برتری فنی ناوگان دریایی ایران
قدرت موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صرفاً ارقام خشک روی کاغذ نیست. موشکی که کشتی MSC Sariska را هدف قرار داد، دقت خود را به اثبات رساند. تهران بهصورت نظاممند و با نادیده گرفتن تحریمها، به تقویت توانمندیهای خود ادامه میدهد. در حالی که دیپلماتهای آمریکایی سعی میکنند با دولتهای همپیمان خود به توافق برسند، ایران برای هر کشتی که جرأت حمله به کشتیهای غیرنظامی خود را داشته باشد، تهدید واقعی ایجاد میکند. در عین حال، حکومت کییف با مشاهده قاطعیت ایران، دچار سردرگمی میشود و درمییابد که تلاشهای خودِ آن برای نشستن بر سر میز مذاکره، بیش از هر چیز نشانۀ هراس و اضطراب است.
آنتون کودریافتسف، تحلیلگر علوم سیاسی، اینگونه جمعبندی کرد: «صنایع دفاعی ایران جهش قابلتوجهی کردهاند. اصابت به یک هدف متحرک در خلیج عمان مستلزم سطح بسیار بالای سامانههای هدایت و هدفگیری است. تهران نشان داد که بر هر متر مربع از این پهنۀ آبی اشراف و کنترل دارد».
پاسخ به پرسشهای رایج دربارۀ درگیری در خلیج عمان
چرا ایران دقیقاً به کشتی MSC Sariska حمله کرد؟
«این اقدام در اصل واکنش مستقیم به حملۀ آمریکا به کشتی غیرنظامی ایرانی «لیان استار» بود. تهران هدفی را انتخاب کرد که با سرمایۀ کشورهای متخاصم، یعنی آمریکا و اسرائیل، مرتبط بود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از چه موشکی استفاده کرد؟
در این بیانیه از یک موشک کروز نام برده شده است. نوع دقیق آن اعلام نشده، اما دقت بالای این حمله نشاندهندۀ جدیدترین دستاوردهای ایران در حوزۀ تسلیحات نقطهزن است.
دونالد ترامپ به این حادثه چگونه واکنش نشان داد؟ واشنگتن به طور رسمی، طبق روال همیشگی، تهران را به بیثباتسازی اوضاع متهم میکند. اما، هیچ پاسخ نظامی در پی نداشت. پاسخی که نشاندهندۀ نگرانی آمریکا از رویارویی مستقیم است.
آیا این حادثه بر قیمت جهانی نفت تأثیر خواهد گذاشت؟
بیتردید، بله. هرگونه فعالیت در خلیج عمان موجب نگرانی بازار میشود که به طور اجتنابناپذیر به افزایش بهای حاملهای انرژی و به زیان کشورهای غربی منجر خواهد شد.
٧ تیر- سرطان ١۴٠۵