کابینه ایی درخیال و ذهن !

تاریخ انتشار :01.10.2025

 hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

 در پی اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت اسلامی در ایران با چکاندن مکانیزم ماشه ، حمله دوم اسرائیل در راه است …

کاخ سفید گفت در حمله دوم نقش محوری داریم …

فیلم یک اتفاق ساده از جعفرپناهی که جهانی شد و چرا حالا ؟ موضوع فیلم به برخورد یک زندانی با بازجویش مربوط است . بخش هنری فیلم بماند برای متخصصین …

ولی سوال سیاسی برای ما : چرا در شرایط فعلی برجامی یک فیلم با مضمون کودتای 28 مرداد جهانی نشد ؟ مصدق و فاتمی و دموکراسی…

چرا با کودتای مرداد 1332 به فئودالیسم موجود رنگ زدند ؟ و در 1357 این رنگ را تازه و قوی تر کردند ؟

یکی میگفت چه ربطی دارد ؟ یاد زندان افتادم که یک زندانی عکس خمینی را از روی دیوار پاره کرد و بقیه زندانی ها توجیه کردند که دیوانه شده و زندانبان پرسید چرا این دیوانه عکس خمینی را ماچ نکرد ؟ چرا دیوانگی اش اینطوری است ؟ چرا برعکس عمل نمیکند ؟

بعد از بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه حکومت اسلامی در ایران رضاپهلوی اولین جلسه کابینه خودش را تشکیل داد و با انتشار تصاویری از جلسه کابینه نوشت : “در این دیدار صمیمانه، بر تداوم‌‌ فعالیت‌ها و‌ برنامه‌ریزی‌ها، و گسترش تیم‌های تخصصی در راستای کمک‌ به پیروزی انقلاب پادشاهی خودم ، تاکید کردم که آب هم بدهید …

رضاپهلوی از آنها بعنوان “متخصصان آبرسانی و کارشناسان ” شکوفایی ایران” نام برد و از مردم خواست به خیابان بیایند و جان بدهند و زندان و ساچمه و زخم … تا این کابینه خُل و چل و اسکول را جاوید شاه گویان به ایران ببرند .

با دیدن خبر و عکس عقب مانده های تاریخی به عنوان کابینه رضا پهلوی خیالم راحت شد که طی این سالها به خطا نرفتم . این جماعت سلطنتی از بالا تا پائین فقط به درد طنز ومسخره شدن میخورد . کالیبر ذهن پهلوی بیشتر ازاین کابینه سلطنتی گاگول ظرفییت ندارد . شخص رضاپهلوی هزار سال هم عمر کند بیشتر از این نمیتواند و نمیخواهد باشد . این ژن حُل و چل پهلوی از رضا خان و محمد رضا شاه  طبیعی است . در ذهن خودش کابینه میسازد ، تاجگذاری میکند ، شاه میشود ، رهبر و گاندی و راننده اتوبوس و اینا…

تاریخ سلطنت پهلوی در ایران از زمان رضا خان با کودتا و سرکوب و دزدی و ساواک و بی عرضگی … عجین است . حالا مشتی مفت خور و دزد و بی عرضه میخواهند برگردند ایران و بعد 50 سال دوباره پس بگیرند …

این شکاف بی شعوری و شعور بین سامانه سلطنت و بقیه جامعه به هیچ وجه بسته شدنی نیست . یا سامانه سلطنت پهلوی باید اندازه شعور جامعه شود و یا جامعه باید مثل سلطنت کوتوله شود . جامعه و مردم نمیتوانند عقب گرد کنند و خودشان را مثل پهلوی کوتوله کنند ولی بازمانده های سلطنتی و پهلوی را نمیدانم … میتوانند یهویی قد بکشند و با شعور شوند یا نه ؟

رضاپهلوی مدتی پیش اززبان همسرش “هار بانو” گفته بود از تاجگذری ناامید شده و از این تکرار خسته شده و کنار میرود … ولی بازارگرمی بود و ماند تا حوصله ش سر نره ، یه عده سلطنت طلب عقب مونده هم زدن تو سر خودشان که بدون شاه بدبختیم . فکر کرده بود بقیه هم مثل خودش گاگولن !

رضاپهلوی بچه فئودال شب که خوابش میبرد شاه میشود و روزها گاندی و بابا و راننده و رهبر … !

برژنف در زمان صدارتش فضانوردان شوروی رو احضار کرد و گفت رفقا، آمریکایی‌ها روی ماه فرود آمدند ما تصمیم گرفتیم ازشون جلو بزنیم و شما رو روی خورشید فرود بیاریم…

فضانوردان گفتند ولی رفیق برژنف، روی خورشید ما می‌سوزیم…

برژنف گفت اصلا نگران نباشید، حزب کمونیست فکر همه چیز رو کرده ، شماها رو برای فتح خورشید شب می‌فرستیم!

اسماعیل هوشیار

01.10.2025

