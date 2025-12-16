چین گفتگوی «۱+۱۰» را با روسای سازمانهای اقتصادی بینالمللی برگزار میکند
نویسنده: ما تونگ ــ
نخست وزیر چین: چین همچنان درهای خود را به روی جهان خارج بازتر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، لی کیانگ، نخستوزیر چین، روز سهشنبه در جریان گفتوگوی «۱+۱۰» با رؤسای نهادهای بزرگ اقتصادی بینالمللی در پکن اظهار کرد که اقتصاد چین، علیرغم فشارهای بیرونی، مسیر پیشرفت خود را ادامه داده و در سال جاری به دستاوردهای تازهای رسیده است. او تأکید کرد که چین درهای خود را هرچه بیشتر به روی جهان خواهد گشود و از حضور شرکتهای خارجی بیشتری برای بهرهگیری از فرصتهای گسترده بازار چین استقبال میکند.
رؤسای برجسته سازمانهای بزرگ اقتصادی بینالمللی که در این گفتوگو حضور داشتند عبارت بودند از: دیلما روسف، رئیس بانک توسعه نوین؛ آجای بانگا، رئیس بانک جهانی؛ کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول؛ انگوزی اوکونجو-ایولا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی؛ ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل؛ گیلبرت اف. هونگبو، مدیرکل سازمان بینالمللی کار؛ پابلو هرناندز دِ کاس، مدیرکل بانک تسویهحسابهای بینالمللی؛ اندرو بیلی، رئیس هیئتمدیره ثبات مالی؛ جین لیقون، رئیس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا؛ و فرانتیسک روزیکا، معاون دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی.
لی، به نقل از شینهوا، خاطرنشان کرد که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در ماه سپتامبر «ابتکار حکمرانی جهانی» را مطرح کرد؛ ابتکاری که خرد و راهحل چینی را در برابر جامعه بینالمللی قرار میدهد تا جهان بتواند بهطور مشترک با دگرگونیهای عمیق و چالشهای فوری پیشرو مقابله کند. او افزود که چهارمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، توصیههایی برای تدوین پانزدهمین برنامه پنجساله بررسی و تصویب کرده است؛ برنامهای که مسیر توسعه چین در پنج سال آینده را ترسیم میکند. نخستوزیر چین همچنین تأکید کرد که اقتصاد کشور با دستیابی به سطوحی تازه از تولید ملی، گشودن افقهای نو برای توسعه و آزادسازی پرشتاب تقاضا در بازار گسترده داخلی، همچنان از نیروی محرکهای نیرومند و رو به جلو برخوردار خواهد بود.
کارشناسان چینی اعلام کردند که این نشست بار دیگر بر تعهد راسخ چین به گسترش گشایش و همکاریهای بینالمللی و نیز حمایت از تقویت سازوکارهای چندجانبه تأکید کرده است. آنان افزودند که تداوم شتاب پایدار اقتصاد چین و فرصتهای نو برخاسته از ارتقای صنعتی، اطمینانی فزاینده به مسیر رشد اقتصاد جهانی تزریق خواهد کرد.
تعهد به گشایش
در جریان این نشست، لی بر ضرورت گسترش گشایش متقابل میان بازارها و پرهیز از سیاسیسازی و تعمیم بیضابطۀ مفهوم امنیت در حوزههای اقتصادی و تجاری تأکید کرد. او همچنین از کشورها خواست تا همکاریهای نوآورانه بینالمللی را تقویت کنند و بهطور مشترک محرکهای نوین رشد اقتصادی را پرورش داده و گسترش دهند.
لی خاطرنشان کرد که گشودگی و همکاری، کلید حل چالشهای کنونی و رکن مهم اجرای «ابتکار حکمرانی جهانی» است. به گفتۀ او، تنها با پیشبرد همکاریهای آزاد و بیمانع است که کشورها میتوانند فضای گستردهتری برای رشد بیافرینند، ثبات و گردش روان زنجیرههای صنعتی و تأمین را تضمین کنند و روند ارتقای فناورانه و صنعتی را شتاب بخشند.
به گزارش شینهوا، رؤسای نهادهای بزرگ اقتصادی بینالمللی اعلام کردند که اقتصاد چین در سال جاری از رشدی پایدار و نیرومند برخوردار بوده و سهمی چشمگیر در رشد اقتصاد جهانی ایفا کرده است. آنان تأکید کردند که آمادهاند تعامل و همکاری با چین را در حوزههایی چون تجارت و سرمایهگذاری، توسعۀ سبز، هوش مصنوعی، معیشت و اشتغال، ثبات مالی و توسعۀ پایدار تقویت کنند و در کنار چین برای پاسداری از چندجانبهگرایی و نظام تجارت آزاد، بهمنظور ارتقای رشد اقتصاد جهانی، همکاری کنند.
ژانگ لیکینگ، استاد اقتصاد و مدیر مرکز مطالعات مالی بینالمللی در دانشگاه مرکزی مالی و اقتصاد، گفت که این نشست، بهویژه با توجه به شرایط پیچیدۀ داخلی و بینالمللی کنونی، از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند به مقابله با چالشهایی چون رشد ضعیف اقتصاد جهانی و افزایش گرایش به حمایتگرایی کمک کند.
ژانگ روز سهشنبه به گلوبال تایمز گفت که این نشست پیامدهایی مثبت دربر دارد؛ از جمله تقویت نقش سازمانهای اقتصادی بینالمللی، بهبود هماهنگی سیاستی میان کشورها و افزایش اعتماد متقابل برای رویارویی با چالشهای مشترک.
ژانگ اظهار کرد که برگزاری این نشست در خود چین، نشانهای روشن از تعهد این کشور به گشودگی و حمایت از سازوکارهای چندجانبه است و همزمان تلاش پیگیر چین برای ارتقای حکمرانی اقتصادی جهانی را بازتاب میدهد.
شی جونیانگ، استاد دانشگاه مالی و اقتصادی شانگهای، در گفتوگو با گلوبال تایمز تأکید کرد که با توجه به موانع فزایندهای که امروز فراروی جهانی شدن قرار دارد، تقویت همکاری اقتصادی بینالمللی ضرورتی انکارناپذیر است. او افزود: «انتظار میرود گفتوگوهای فعال چین با این سازمانها، هماهنگی چندجانبه نیرومندتری را در حوزههای اقتصادی و مالی تسهیل کند و از مسیر همکاری مشترک، به پشتیبانی از روند جهانیشدن یاری رساند.»
شی جونیانگ خاطرنشان کرد که چین بر روی مجموعه گستردهای از سیاستها کار میکند تا در کنار حفظ ثبات، رشد اقتصادی را نیز پیش ببرد؛ از جمله ادامه گسترش تقاضای داخلی، ایجاد یک بازار ملی یکپارچه و پیشبرد گشودگی در سطحی بالاتر. او افزود: «این سیگنالهای سیاستی در جریان این نشست با وضوح بیشتری منتشر خواهد شد و اعتماد بیشتری را به اقتصاد جهانیِ ناپایدار تزریق خواهد کرد.»
آخرین آمار تجاری منتشرشده در روز دوشنبه بار دیگر انعطافپذیری اقتصاد و تجارت خارجی چین را تأیید میکند و به تقویت بنیانی محکم برای عملکرد باثبات در پایان سال یاری میرساند. بر اساس دادههای گمرک چین، مجموع واردات و صادرات کالا در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بر حسب یوان ۳.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
همزمان، اقتصاد کلان کشور نیز روند پیشرفت خود را در سال جاری ادامه داده است. دادههای «اداره ملی آمار» (NBS) نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی چین در سه فصل نخست سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۲ درصد رشد داشته است. سخنگوی این اداره در ماه اکتبر تصریح کرد: «در مقیاس جهانی، این نرخ رشد چین را در زمره بهترین عملکردها در میان اقتصادهای بزرگ قرار میدهد و جایگاه کشور را بهعنوان باثباتترین و قابلاعتمادترین پیشران رشد اقتصاد جهانی تثبیت میکند.»
ژانگ چشمانداز اقتصادی چین در سال آینده را امیدبخش ارزیابی کرد و یادآور شد که مقامات مرکزی درک روشنی از شرایط کنونی و آینده توسعه دارند و در حال اجرای سیاستهایی هدفمند و آیندهنگر هستند؛ سیاستهایی که همچنان زیربنای رشد پایدار چین را تشکیل خواهند داد.
حمایت دیرینه از چندجانبهگرایی به گزارش وزارت بازرگانی، انگوزی اوکونجو-ایولا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، در نشست روز دوشنبه با وانگ وِنتائو، وزیر بازرگانی چین، از حمایت دیرینه و قاطع چین از نظام تجارت چندجانبه قدردانی کرد. او از این تصمیم مهم چین که در مذاکرات کنونی و آینده سازمان تجارت جهانی درخواست هیچگونه رفتار ویژه و متفاوت جدیدی نخواهد کرد استقبال نمود و نقش الگووار چین را در پاسداری از چندجانبهگرایی و گسترش گشودگی یکجانبه اما مستقل ستود.
ربکا گرینسپن، دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، نیز روز دوشنبه در دیدار با وانگ تأکید کرد که چهار ابتکار بزرگ جهانی چین برای حفظ نظام بینالمللیِ مبتنی بر سازمان ملل، اهمیتی بنیادین دارد. او اعلام کرد که آنکتاد آماده است همکاری عملی خود با چین را در حوزههایی همچون مواد معدنی سبز، تجارت خدمات و حوزههای دیگر تعمیق بخشد.
ژانگ یادآور شد که چین در سالهای اخیر در حوزه حاکمیت اقتصادی جهانی نقشی فزاینده بر عهده گرفته است؛ بهویژه با پیشبرد اصلاحاتی که تضمین میکند نظام موجود بهتر بتواند منافع و خواستههای کشورهای در حال توسعه را بازتاب دهد.
او افزود که چین با گسترش همکاریهای عملگرایانه، در حالی که ثبات و توسعه نهادهای سنتی اقتصادیِ چندجانبه را حفظ میکند، در تلاش است تلاشهای مشترک برای رونق اقتصاد جهانی، ثبات مالی و پولی، و توسعه پایدار را ارتقا دهد.
شی جونیانگ نیز اظهار کرد که نقش فعال چین در تقویت انواع مختلف همکاری چندجانبه و تعهد آن به تعاملات گشوده و متقابلاً سودمند، در چشمانداز جهانی امروز به نقاط برجستهای تبدیل شده است؛ نقاطی که بینشها و راهحلهای ارزشمندی برای پاسخگویی به چالشهای توسعه جهانی و پیشبرد حکمرانی اقتصادی جهانی ارائه میکنند.
منبع: گلوبال تایمز، ۹ دسامبر ۲۰۲۵