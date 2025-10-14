درگیری نظامی میان طالبان-پاکستان

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و…

قراردادهای اجتماعی: پیمانی برای زندگی مشترک !

قرارداد اجتماعی یک مفهوم فلسفی است که تلاش می‌کند توضیح…

جنگ پاکستان و طالب، بازی‌ اوپراتیفی است، حتا اگر ارگ…

محمدعثمان نجیب یکی از مزیت‌!؟ های پیدایش و‌ ابداع شبکه‌های بی‌شمار…

بازگشت افغانستان به بازی‌های جدید ژیوپولیتیک و ناکارآمدی طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان لقمه خونینی؛ بزرگتر از دهن طالبان بازگشت طالبان…

محکومیت گستاخی و تجاوز نظامی پاکستان بر افغانستان

اعلامیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان، بر مبنای…

سقراط؛- قهرمان لیبرالیسم، متفکر پیشامارکسیستی؟

Sokrates (470-399.پ.م) آرام بختیاری نخستین اعدامی میدانی محافل روشنفکری-روشنگری! فلسفه شفاهی مطرح شده…

چشم اندازی بر اجلاس  ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان مللی…

نوشته از بصیر دهزاد  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتادومین…

زموږ په ګران هیواد د پاکستان هوايي تیری د غندلو…

 نور محمد غفوری    زموږ د ګران وطن پر خاوره یو ځل…

آکو الیاسی

استاد "آکو الیاسی" (به کُردی: ئاکۆ ئەلیاسی) شاعر معاصر کُرد،…

  چرا بگرام برای امریکا اهمیت دارد ؟ 

      نوشته ی : اسماعیل فروغی         ارچند مقامات امریکایی افواهات انتقال قوای…

ثمرهٔ بیست سال موجودیت جامعهٔ جهانی

حاکمیت طالبانی و فقر و تنگدستی مردم اختصار امارت اسلامی افغانستان، به‌مثابه…

پنجاه سال سفری پر افت؛  با یارانی چُست، اما رهبرانی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم‌قرن اخیر تاریخ افغانستان (۱۹۷۳–۲۰۲۳) نشان‌دهنده‌ی مبارزه‌ای نفس‌گیر،…

ترامپ چرا بگرام رامی خواهد؟

این نوشته به علت طولانی بودن دردوبخش منتشرخواهدشد. دربخش اول…

ځانګړې مرکه

په ادبي بهیر کې له پېژانده څېرې، لیکوال، کیسه لیکونکي…

سیاست تعامل تخنیکی آلمان با طالبان

واقع‌گرایی دیپلماتیک و مسئولیت بشردوستانه در این روزها در رسانه های…

په اروپا کې د کډوالو پر وړاندې د کرکې زیاتوالی

حميدالله بسيا داسې ښکاري چې د کډوالو لپاره نور د اروپايي…

طالبان در ایستگاه آخر و در آغاز خط و نشان…

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان؛ فروپاشی قریب‌الوقوع یا بازتعریف تهدیدها؟ حادثه آفرینی های…

هجران وطن

از فرا ق  آن  میهن  حال  ا بتری  دارم روزشب به…

جنگهای اقتصادی

                                           بازیهای تسلیحاتی وبازارسازی فروش اسلحه پس ازگذشت دوران نکبتباروظالمانه ی فیودالیزم…

حق باشد بر زبانم

امین االله مفکر امینی             2025-05-10! تــا اخـــــرین نفس، حرفی حق باشد بر…

«
»

چین موضع قاطع خود در مخالفت با مداخله امپراتوری آمریکا را تکرار کرد؛ ونزوئلا به آمادگی‌های دفاعی خود ادامه می‌دهد

دولت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، بار دیگر استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل را محکوم کرد و بر مخالفت قاطع خود با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی و حاکمیتی ونزوئلا، صرف‌نظر از هر بهانه‌ای، تأکید نمود.

سخنگوی وزارت خارجهٔ چین، لین جیان، روز پنجشنبه ۹ اکتبر، اعلام کرد که آمریکای لاتین و کارائیب باید مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد، همچنان منطقه‌ای صلح‌آمیز و باثبات باقی بمانند.

دفتر سخنگوی وزارت خارجه افزود: «ایالات متحده باید فوراً اقدامات مربوطه را متوقف کند و مانع از تشدید بیشتر اوضاع شود.»

این موضع چین در حالی اعلام می‌شود که کشتی‌ها، هواپیماها و پهپادهای امپراتوری آمریکا، از جمله یک زیردریایی هسته‌ای و صدها موشک، در دریای کارائیب مستقر شده‌اند؛ اقدامی که به‌بهانهٔ به‌اصطلاح «جنگ با مواد مخدر» توجیه شده است.

تا کنون، ۲۱ نفر ناشناس، که گمان می‌رود ونزوئلایی و احتمالاً کلمبیایی باشند، در حملات غیرمجاز امپراتوری آمریکا کشته شده‌اند؛ حملاتی که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از آمریکا آن‌ها را به‌عنوان اعدام‌های خودسرانه توصیف کرده‌اند.

حمایت بی‌تزلزل

چندین سخنگوی وزارت خارجهٔ چین اخیراً تهدیدها و استقرارهای نظامی امپراتوری آمریکا در کارائیب را محکوم کرده‌اند:

  • گوو جیائون، سخنگوی وزارت خارجهٔ چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ششم اکتبر ۲۰۲۵، اقدامات نظامی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که این اقدامات ناقض قوانین بین‌المللی بوده و امنیت دریایی را به خطر می‌اندازد.
  • لین جیان، در یک جلسهٔ خبری، حمایت چین از همکاری‌های بین‌المللی علیه جرایم فراملی را تأیید کرد، اما بر مخالفت با سوءاستفاده از زور و هرگونه دخالت در امور حاکمیتی ونزوئلا تأکید نمود.
  • ماو نینگ، سخنگوی دیگر وزارت خارجه، در اوت ۲۰۲۵، تهدیدهای نظامی امپراتوری آمریکا را محکوم کرد و از واشنگتن خواست «به‌جای تضعیف ثبات آمریکای لاتین و کارائیب، اقداماتی مثبت برای خیر منطقه انجام دهد.»

قدردانی ونزوئلا

دولت ونزوئلا از موضع قاطع چین قدردانی کرد. وزیر امور خارجهٔ ونزوئلا، ایوان گیل، روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دولت این کشور «مایل است قدردانی صمیمانهٔ خود را از جمهوری خلق چین، به‌عنوان کشوری برادر و هم‌پیمان، به‌خاطر محکومیت قاطع استقرار نظامی در کارائیب، که درصدد خدشه‌دار کردن حاکمیت ما و برهم زدن صلح ملت ما ست، ابراز کند.»

او افزود که ونزوئلا به عمق همبستگی چین با مردم خود و تعهد بی‌تزلزل این کشور به صلح و گفتگو ارج می‌نهد. مقامات ونزوئلا بارها حضور نظامی امپراتوری آمریکا در منطقه را با نهادهای بین‌المللی در میان نهاده و ضمن محکوم کردن آن و هشدار داده‌اند که این امپراتوری نه‌تنها برای ونزوئلا، بلکه برای ثبات کل منطقه تهدید جدی محسوب می‌شود.

آمادگی‌های دفاعی

طی هفت هفتهٔ گذشته، ونزوئلا اقدام به یک استقرار دفاعی بی‌سابقه کرده است تا خود را برای هرگونه اقدام نظامی احتمالی از سوی امپراتوری آمریکا آماده سازد. این تلاش با افزایش چشم‌گیر ثبت‌نام‌های داوطلبانه و آموزش‌های فشرده برای شورای میلیشیای بولیواری همراه بوده است.

روز چهارشنبه، ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع، حضور نظامی امپراتوری آمریکا را تهدیدی جدی توصیف کرد و خواستار هماهنگی قوی‌تر و مؤثرتر میان نیروهای مسلح رسمی و واحدهای پایه‌ای دفاع مردمی شد.

وی در ایالت لا گایرا و در مراسم آغاز رزمایش نظامی عملیات استقلال ۲۰۰، تأکید کرد که هدف از این اقدامات نه ایجاد وحشت، بلکه تضمین آمادگی در برابر هر احتمالی است.

او افزود: «این یک وضعیت تهدید جدی است، نه حرکتی نمایشی مانند بروشورهای تبلیغاتی. آن‌ها در دریای کارائیب یک استقرار چند میلیون‌ دلاری انجام داده‌اند و کشتی‌ها، هواپیماها، و پهپادهایی را نه‌تنها در شمال منطقه، بلکه در جنوب آن نیز مستقر کرده‌اند».

منبع: اورینکو تریبون، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵

