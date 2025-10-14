دولت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، بار دیگر استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل را محکوم کرد و بر مخالفت قاطع خود با هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی و حاکمیتی ونزوئلا، صرف‌نظر از هر بهانه‌ای، تأکید نمود.

سخنگوی وزارت خارجهٔ چین، لین جیان، روز پنجشنبه ۹ اکتبر، اعلام کرد که آمریکای لاتین و کارائیب باید مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد، همچنان منطقه‌ای صلح‌آمیز و باثبات باقی بمانند.

دفتر سخنگوی وزارت خارجه افزود: «ایالات متحده باید فوراً اقدامات مربوطه را متوقف کند و مانع از تشدید بیشتر اوضاع شود.»

این موضع چین در حالی اعلام می‌شود که کشتی‌ها، هواپیماها و پهپادهای امپراتوری آمریکا، از جمله یک زیردریایی هسته‌ای و صدها موشک، در دریای کارائیب مستقر شده‌اند؛ اقدامی که به‌بهانهٔ به‌اصطلاح «جنگ با مواد مخدر» توجیه شده است.

تا کنون، ۲۱ نفر ناشناس، که گمان می‌رود ونزوئلایی و احتمالاً کلمبیایی باشند، در حملات غیرمجاز امپراتوری آمریکا کشته شده‌اند؛ حملاتی که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از آمریکا آن‌ها را به‌عنوان اعدام‌های خودسرانه توصیف کرده‌اند.

حمایت بی‌تزلزل

چندین سخنگوی وزارت خارجهٔ چین اخیراً تهدیدها و استقرارهای نظامی امپراتوری آمریکا در کارائیب را محکوم کرده‌اند:

گوو جیائون، سخنگوی وزارت خارجهٔ چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ششم اکتبر ۲۰۲۵، اقدامات نظامی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد که این اقدامات ناقض قوانین بین‌المللی بوده و امنیت دریایی را به خطر می‌اندازد.

لین جیان، در یک جلسهٔ خبری، حمایت چین از همکاری‌های بین‌المللی علیه جرایم فراملی را تأیید کرد، اما بر مخالفت با سوءاستفاده از زور و هرگونه دخالت در امور حاکمیتی ونزوئلا تأکید نمود.

ماو نینگ، سخنگوی دیگر وزارت خارجه، در اوت ۲۰۲۵، تهدیدهای نظامی امپراتوری آمریکا را محکوم کرد و از واشنگتن خواست «به‌جای تضعیف ثبات آمریکای لاتین و کارائیب، اقداماتی مثبت برای خیر منطقه انجام دهد.»

قدردانی ونزوئلا

دولت ونزوئلا از موضع قاطع چین قدردانی کرد. وزیر امور خارجهٔ ونزوئلا، ایوان گیل، روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که دولت این کشور «مایل است قدردانی صمیمانهٔ خود را از جمهوری خلق چین، به‌عنوان کشوری برادر و هم‌پیمان، به‌خاطر محکومیت قاطع استقرار نظامی در کارائیب، که درصدد خدشه‌دار کردن حاکمیت ما و برهم زدن صلح ملت ما ست، ابراز کند.»

او افزود که ونزوئلا به عمق همبستگی چین با مردم خود و تعهد بی‌تزلزل این کشور به صلح و گفتگو ارج می‌نهد. مقامات ونزوئلا بارها حضور نظامی امپراتوری آمریکا در منطقه را با نهادهای بین‌المللی در میان نهاده و ضمن محکوم کردن آن و هشدار داده‌اند که این امپراتوری نه‌تنها برای ونزوئلا، بلکه برای ثبات کل منطقه تهدید جدی محسوب می‌شود.

آمادگی‌های دفاعی

طی هفت هفتهٔ گذشته، ونزوئلا اقدام به یک استقرار دفاعی بی‌سابقه کرده است تا خود را برای هرگونه اقدام نظامی احتمالی از سوی امپراتوری آمریکا آماده سازد. این تلاش با افزایش چشم‌گیر ثبت‌نام‌های داوطلبانه و آموزش‌های فشرده برای شورای میلیشیای بولیواری همراه بوده است.

روز چهارشنبه، ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع، حضور نظامی امپراتوری آمریکا را تهدیدی جدی توصیف کرد و خواستار هماهنگی قوی‌تر و مؤثرتر میان نیروهای مسلح رسمی و واحدهای پایه‌ای دفاع مردمی شد.

وی در ایالت لا گایرا و در مراسم آغاز رزمایش نظامی عملیات استقلال ۲۰۰، تأکید کرد که هدف از این اقدامات نه ایجاد وحشت، بلکه تضمین آمادگی در برابر هر احتمالی است.

او افزود: «این یک وضعیت تهدید جدی است، نه حرکتی نمایشی مانند بروشورهای تبلیغاتی. آن‌ها در دریای کارائیب یک استقرار چند میلیون‌ دلاری انجام داده‌اند و کشتی‌ها، هواپیماها، و پهپادهایی را نه‌تنها در شمال منطقه، بلکه در جنوب آن نیز مستقر کرده‌اند».

منبع: اورینکو تریبون، ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵