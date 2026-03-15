«
»

چگونه تحلیل کنیم؟

در این روز ها صدا ها در رابطه به وضعیت کلی جهان ومنطقه در رسانه ها وفضای مجازی نشر میگردد که ما مخاطب همین تحلیل ها محسوب میشویم مگر چطور وچگونه بتوانیم تحلیل های سیاسی مختلف را مورد ارزیابی قرار دارد تا صحت وسقم تحلیل ها ومیزان انطباق آنها با واقعیت ها را سنجیده برای پاسخ به این پرسش ها چندین راه کار وجود دارد 

ارزیابی وابسته به تحلیل که عبارت از صحت خبر برپایه یک خبر است 

صحت خبر که همانا تحلیلی برپایه یک خبر است پیش از تحلیل خبر باید مورد ارزیابی قرار گیرد 

صحت اطلاعات تحلیل یعنی هر تحلیلگری بعد از ذکر خبر اطلاعات خود پیرامون آن خبر را ذکر میکند اطلاعات مجموعه از داده ها است که تحلیلگر پیرامون موضوع مورد را تحلیل ارائه میکند .

صحت ارتباطات تحلیل که هر تحلیلی به طور عمده از ۵ نوع ارتباط سود میبردارتباط بین خبر با اطلاعات ارتباط خبر با فرضیات ذهنی تحلیلگر ارتباط خبر با مجهولات ، ارتباط خبر با سیایر پدیده سیاسی وارتباط خبر با نظر های علوم سیاسی تحلیلگر بر اساس تجربه وهوشمندی خود این ارتباطات را به تناسب موضوع میبرد .

ارزیابی وابسته به رسانه وتحلیلگر یعنی شناخت از رسانه چون خبر به منافع اش نسبت ندهد 

شناخت تحلیلگر چون هیچ تحلیلگر بی طرف نه میباشد 

ارزیابی وابسته به مخاطب  یعنی آگاهی از موضوع که مخاطب جهت ارزیابی هرتحلیل میباشد نیازمند پیش زمینه ای از موضوع مورد تحلیل است یعنی مخاطب باید از قبل اطلاعات در زمینه آن مسله داشته باشد 

مقایسه تحلیل ها و تجربه ارزیابی تحلیل سیاسی 

اینها موارد است که در یک تحلیل مدنظر گرفته میشود 

عدی از دوستان هر چه دل شان شد تحریر می نمایند

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us