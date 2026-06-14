چه با ید کرد ها بسیا ر گشته

از ینکه راه حل د شو ا ر گشته

نمید انم کلید ی آن کجا هست ؟

که از فقدان آن محشر به پا هست

یکی از فرط کبر و خود پر ستی

د گر بیما ر، ز جهل و تنگد ستی

تکبر، علت ی نا کا میُ ما ست

تعصب آ تش ی نا بود ییُ ما ست

به تقسیم زبا ن و جنسیت و د ین

به جا ی صلح ، تاکی چا لش کین

ببین چهل سال ، د رجنگ وتقا بل

چه شد؟ ازخشم دوریهاچه حاصل

همه با تجربه و فهما به خوانش

همه تجهیز ، با سلا ح دانش

بیا بنگرا صول و ا صل ، در کل

تو ا فق با توا ضع و تحمل

«چه باید کرد»راپاسخ همین است

تمرکزبراین سه اصل زرین ا ست

که هریک زین گز ینشها ی مبرم

بهر یک زخم خو نین است مرهم

و فا ق وحد ت ملی نیا ز ا ست

همین تضمین پیر وزیُ ما هست

تفکر ، ا رزش انسانی ی ما ست

تحمل ، عمرجا ویدا نی ی ما ست

باعرض حرمت

عبدالوکیل کوچی