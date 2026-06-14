چه باید کرد
چه با ید کرد ها بسیا ر گشته
از ینکه راه حل د شو ا ر گشته
نمید انم کلید ی آن کجا هست ؟
که از فقدان آن محشر به پا هست
یکی از فرط کبر و خود پر ستی
د گر بیما ر، ز جهل و تنگد ستی
تکبر، علت ی نا کا میُ ما ست
تعصب آ تش ی نا بود ییُ ما ست
به تقسیم زبا ن و جنسیت و د ین
به جا ی صلح ، تاکی چا لش کین
ببین چهل سال ، د رجنگ وتقا بل
چه شد؟ ازخشم دوریهاچه حاصل
همه با تجربه و فهما به خوانش
همه تجهیز ، با سلا ح دانش
بیا بنگرا صول و ا صل ، در کل
تو ا فق با توا ضع و تحمل
«چه باید کرد»راپاسخ همین است
تمرکزبراین سه اصل زرین ا ست
که هریک زین گز ینشها ی مبرم
بهر یک زخم خو نین است مرهم
و فا ق وحد ت ملی نیا ز ا ست
همین تضمین پیر وزیُ ما هست
تفکر ، ا رزش انسانی ی ما ست
تحمل ، عمرجا ویدا نی ی ما ست
باعرض حرمت
عبدالوکیل کوچی