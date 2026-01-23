چه ارزان فروختند!
امین الله مفکر امینی 2026-22-01!
چه ارزان فروختند مردمِ دانـــــای میهن ما را اهل جهـــل
چوزاغان برنــوا بگشتند، سلطه ی دشمنانرا نمودند سهـل
اهلِ علــــم و خرد بستند بفتنــه ی کفربه پوشِ مذهب ودین
مـادر، وطـن برباد وخلقش بنمودند ناشاد بــا چو ن وچنیـن
بنگرید چون جفــا نــــدارد هیچ کفری بحقــی زاد ه گاهـش
این مٌسلمان نماها بخوردند نمــک و کردنــد بــآن شاشش
تا سیرکننــد نفسی شیطانی خــودها وتطمیع دشمنانی مـا را
بعد بنامـــــی جهـاد بنمایند خود ها قانــع ودشمنانی مــا را
کنون نسلــی جوان وآگـــاه داننـــد افکار واهی مذا هـــــب
که هیچ گلی معطــر نروید ز لجن زارها و همچون گنـداب
مفکرمـــــــی بینی عاقبت میهنرا بدستــــــی رزمنده گانـش
این سلطه گرایانی بیدانش وخــرد نبینــــــــی سلطـــــه اش