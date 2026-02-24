چهل و یکمین سالگرد وفات مولانا داکتر استاد محمد سعید « سعیدافغاني »

روز پنجشنبه مورخ « هفت حوت سال ۱۴۰۴ هجری شمسی » مطابق « ۲۶ فبروری سال ۲۰۲۶ میلادی» مصادف به « چهل و یکمین » سالگرد وفات مولانا داکتر محمد سعید « سعیدافغاني » مدرس، استاد، محقق، نویسنده، حقوق دان و مبارز راه صلح وآرامش، عدم تشدد و خیروسعادت بشریت؛ است.

مـولوی سعید افغاني بعـد از فـراغت از مـدرسه عـالی دارالعلوم عربی کابل ، به صفت استاد در همان مدرسه مقرر شد و متعاقباً به صفت مدیرعمومی و مدرس در مدرسه نجم المدارس ولايت ننگرهار تعین شد و بعد از ده سال خدمت، به صفت معلم لیسه عالی حبیبه شهرکابل، تبدیل گردید.

استاد سعیدافغانی در سال « ۱۳۴۲ هجری شمسی ، مطـابق ۱۹۴۶ميلادی » جهت تحصیلات عالی به پوهنتون مشهور اسلامی جهان « جامعة الازهـر شریف » کشورعربی مصر اعزام شد که بنابر استعداد خارق العاده که داشت، توانست تا طی تقریباً « پنج سال » اقامت خویش؛ « ماستری و داکتری» را از فاکولته « اصول دين » در رشته « فلسفه و الهيات » موفقانه بدست آورد و همچنان دو جلد کتب را به نام های: « شيخ الااسلام عبدالله الانصاري الهروي و نابغة الشرق سيدجمال الدين الافغاني » نوشت که در همانجا به زیور چاپ رسید.

زمانیکه دوکتور سعیدافغاني در سال « ۱۳۴۷هجری شمسی » به وطن عودت کرد ؛ ابتدا به صفت استاد در دارالمعلمين عالی روښان کابل و متعاقباُ در پولیتخنیک کابل مقرر شد ، زمینه مساعد آن

شد تا بعد از غور و بررسی همه جانبه اوضاع سیاسی اجتماعي وطن؛ بخاطر ایجاد و تشکیل « جبهه متحد ملی » با تفاهم و همکاری با یکتعداد علما ، روشنفکران و خاصتاً استادان و محصلین

پوهنتون کابل ، پولیتخنیک و سایر و موسسات تعلیمی کشور؛ به مبارزه پرداخت و شعار ذیل را

بخاطر تحقق آن مطرح کرد:

دین هرعالم ، هر شخصیت مذهبي ، هر وطن پرست وهر انسان صادق آن است که تمام قدرت، استعداد ودانش خود را وقف مبارزه بخاطر آزادی ملي واجتماعي، بخاطر صلح وامنیت بشریت نماید.

محترم پوهاند داکتر سید خلیل الله « هاشمیان » در مضمون تحت عنوان « شناخت من از مرحوم پوهاند دکتور سعید افغانی » چنین نوشته است:

( صحبتها و دیدارهای بعدی من با پوهاند داکتر سعیدافغانی پیرامون اتحادیه استادان پوهنتون بود که اکثر اوقات مرحوم پوهاند فضل ربی « پژواک» نیر حاضر میبود. در این صحبتها ما با هم بسیار نزدیک شدیم زیرا نظرات مشابه داشتیم. پوهاند سعید افغانی یک شخصیت اکادمیک بود و در آنزمان که جنگهای ایدیالوژیکی یگانه کانون علوم افغانستا ن ــ پوهنتون را تهدید بسقوط میکرد، سعیدافغانی برای نجات این موسسه خدمات قابل قدر انجام داده است . پوهاند سعید افغانی از حمایت اسلام گرایان برخوردار بود، ولی ؛ با منطق قوی که داشت کمونستها و چپگرایان را همیشه قناعت میداد و زمینه تفاهم را با آنها میسر میساخت که در اثر همین نوع میانجیگریها اتحادیه استادان پوهنتون ساخته شد.)

مولانا استاد داکتر محمد سعید « سعیدافغاني » مبارز راه صلح و آرامش، حسن تفاهم ، عدم تشدد و خیر و سعادت بشریت بود . او با نوشتن بیشتر از« سی و هفت » جلد کتب و« یکنیم هزار» عنوان مقاله و مضمون به زبانهای « پشتو ، دری و عربی » البته چه در بخش فلسفه ؛ چه هم در دنیا ی تصوف و چه هم در عالم اجتماعیات؛ رسالت ایمانی و وجدانی خود را انجام داد.

مولانا سعید افغاني در سال « ۱۳۶۱ مطابق ۱۹۸۲ میلادی » به پاس خدمات فرهنگی و مبارزه برای صلح و تفاهم ، عدم تشدد و امنیت جهانی ؛ برای اولین بار در سطح افغانستان ؛ افتخار کسب جايزه بين المللی هزارمين سالگرد ابوعلی سینا « حکیم ، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ » که شامل « مدال طلا یی و پول نقد » بود؛ بدست آورد و نامش ثبت فهرست فرهنگیان و مبارزین صلح و آرامش جهانی شد.

استاد سعید افغانی بتأریخ « هفت حوت سال ۱۳۶۳» مطابق « ۲۵ فبروری سال ۱۹۸۵میلادی » به عمر شصت و سه « ۶۳ » سالگی ، داعیه اجل را لبیک گفت و بعالم جاودانی پيوست.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

جنازه مولانا سعید افغاني بتاریخ « هشت فبروری ۱۳۶۳ هجری شمسی » با اشتراک صدها تن « علما ، روحانیون ، دانشمندان ، بزرگان حکومت ، مخلصین ، شاگردان ، دوستان و اقارب » بعد از اداء نماز جنازه در مسجد جامع پل خشتی شهرکابل، در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

الهی:

با لطف و مرحمت خویش، روح مولانا استاد داکترسعید افغاني را شاد و بهشت فردوس را نصیب شان بگردان.

آمین یا رب العالمین

برهان الدین « سعیدی »

ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغاني

فبروری ۲۰۲۶ میلادی