چهار سال ویک جنایت بزرگ

ساجده میلاد

چهار سال کم و پیش از یک فاجعه بزرگ و نابخشودنی می گذرد

جهان در برابر عظمت زنان افغانستان سکوت. اختیارکرده است

حقوق زن و مبارزه برای زن نمایشی بیش اگر نیست چرا این همه کشور ها و سازمان ها که خود را مدافع حقوق انسان میدانند به چنین جنایتی در برابر زن افغانستانی خاموش مانده اند

بستن دروازه های مکاتب و تحصیلات عالی به روی زن و دختر افغانستان جنایت نا بخشودگی و خیانت بزرگ است .

متاسفانه زن افغانستانی بایک طیف بی غیرت و فاقد احساس انسانی رو به روی اند آدم های که هیچ احساس انسانی در برابر خواهر و مادر خود ندارند

کسانیکه دروازه های درس و تعلیم را به روی زنان بسته اند ,

در حقیقت خواستار تاریکی زوال و نابودی زنان نه بلکه در اندیشه زوال و نابودی جامعه انسانی اند یک زن با دانش یک خانواده را با دانش و سالم بار می آورد و رهبری می کند

زنان قربانی و درد دیده. افغانستان بار اندوه و مصیبت تمام دوره ها و حوادث ناگوار را با گوشت و پوست احساس کرده اند

و حال این جنایت و بی عدالتی دیگر

دنیا متاسفانه زن افعان را فراموش کرده است