  چرا بگرام برای امریکا اهمیت دارد ؟ 

نوشته ی : اسماعیل فروغی

ارچند مقامات امریکایی افواهات انتقال قوای نظامی امریکا به بگرام را رد کرده اند ؛ اما ناظران اوضاع افغانستان شکی ندارند که امریکا برای حضور نظامی دربگرام به کوشش های عملی اش آغازکرده باشد .طالبان بخواهند یا نخواهند امریکا قصد دارد یا زیرنام انتقال سفارت دربگرام یا به بهانه ی حفظ منافع حیاتی و یا کدام بهانه ی دیگر، پایگاه نظامی بگرام را دوباره تصرف نماید . بگرام پروژه ی چند منظوره ی امریکا درافغانستان ومنطقه است :

– شکی نباید داشت که اولین ومهمترین منظوراشغال دوباره ی بگرام توسط امریکاییان ، تکمیل کردن حلقه ی محاصره ی ایران ازسوی امریکا واسراییل است . هدف و نیت سرنگونی رژیم ایران تا هنوزدرصدراهداف امنیتی – نظامی آمریکا و اسراییل قراردارد و با بدست آوردن قرارگاه نظامی بگرام ، درصورت درگیری وجنگ جدید ، ایران ازسه پایگاه دراطراف اش ( زنگزور ، بگرام و العد ید ) زیر ضربات مستقیم امریکا واسراییل قرارخواهد گرفت.

– دومین منظورازین حضورنظامی ، مهارکردن پیشرفت‌های سریع تجاری – امنیتی چین وایجاد اخلال درپروژه ی بزرگ وجهانگیرراه ابریشم جدید (یک راه یک کمربند ) چین است . ایجاد مانع و اخلال دربرابرتوسعه وپیشرفت سرسام آورچین به هرشکل و نوعی که باشد یکی دیگرازاهداف بزرگ امریکا برای داشتن پایگاه نظامی بگرام درمنطقه ی ماست.

– و سومین هدف سنگرگیری امریکا دربگرام ، ایجاد اختلال های بزرگ ومعنا دار امنیتی برای روسیه واگرمیسروممکن شود انتقال جنگ و ناامنی های هلاکتباردرکشور های آسیای میانه ، چین و روسیه به واسطه ی نیابتی هایش در منطقه می باشد .

برای دست یابی به هریک ازاین اهداف سه گانه ی امنیتی – اقتصادی ، بدست داشتن پایگاه نظامی بگرام ، امری حیاتی و اثرگذاربرای ایالات متحده ی امریکا به حساب می آید . با داشتن بگرام امورتمویل ، تجهیزوسوخت رسانی وسایل جنگی درهرموقعیت جنگی – ( بخصوص جنگ دوامداروفرسایشی علیه ایران که می تواند بهترین گزینه برای سرنگونی رژیم ایران باشد ) به بهترین و آسان ترین وجه صورت خواهد گرفت . فشرده اینکه ، دستیابی به اهداف امنیتی علیه ایران، ایجاد موانع واخلال دربرابر پیشرفت سریع چین ، انتقال جنگ به آسیای میانه واخلال امنیت درروسیه ، بگرام را ازاهمیت استراتژیک بالا و با اهمیتی برخوردار می سازد .

ناظران به این باوراند که امریکا اینبار نه همانند دوران اشغال افغانستان ، باردیگر قطعات نظامی یکصد و سی هزارنفری اش را دوباره به افغانستان خواهد آورد ؛ بلکه با استفاده ازنیابتی هایش درافغانستان ، بخصوص با استفاده ازگروه طالبان که طی این چهارسال به همین منظورکمک پولی دریافت کرده اند ( هرهفته چهل میلیون دالر ) ، برای دستیابی به اهداف اش تلاش خواهد کرد . شکی وجود ندارد که ایجاد قطعات و لشکرهای منظم انتحاری و جنگی جدید توسط طالبان طی این چهارسال ، بدون انتقال هزاران میلیون دالرامریکا به حساب طالبان ، بدون مشوره ویاری منظم وسیستماتیک استخبارات امریکا و پاکستان ، هرگزممکن ومیسرنمی گردید .

اما آیا ایران ، روسیه و چین اجازه خواهند داد تا امریکاییان باردیگرازافغانستان منحیث وسیله و تخته ی خیزدرمنطقه استفاده نمایند ؟ آیا ایران به امریکاییان واسراییلیان فرصت می دهند تا طالبان را وسیله ی دست خویش قرارداده ، جنگ رادرمنطقه دوامدار و فرسایشی سازند ؟ طوری که معلوم است ، ایران هم اکنون با تکمیل و تقویت پدافندی ، خرید جت های جنگی جدید ازچین وروسیه وتولید هزاران فروند راکت دوربرد بالستیک وهایپرسونیک ، زراد خانه ی جنگی اش راچندین بارتقویت کرده ، جنگ آینده را حتا کوتاه ترازدوازده روز پیش‌بینی می نماید .

بهر حال ، بگرام برای امریکاییان ازاهمیت خاصی برخورداراست واگرقدرت‌های منطقه زودترنجنبیده ، طالبان را دربرابراین تصمیم قرار ندهند ، بگرام بصورت دایمی و همیشه همانند خنجری در پهلوی ایران. چین و روسیه اسباب درد و آزار برای هرسه کشوروکشورهای آسیای میانه خواهدشد .

فروغی ( ماه اگست سال 2025 )