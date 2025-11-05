پیمان ابراهیم چیست ؟

بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان

آزمونی برای تعهد جهانی به انسان‌دوستی و چندجانبه‌گرایی سازمان ملل متحد…

میراث سکاها در شاهنامه فردوسی: سیستان، سجستان و ایران

- دکتر بیژن باران مقدمه: شاهنامه و جغرافیای هویت ایرانی. شاهنامه…

تروتسکی در تاریخ اندیشه سیاسی چپ

leo Trotzki ( 1879- 1940 )  آرام بختیاری سنت ترور سیاسی با…

پاسخ  ما

میر عبدالواحد سادات پاسخ  ما  : بر مبنای وجدان ملی و ندای…

قهرمانی تیم فوتسال؛ نمادی از وحدت ملی و امیدی برای…

نویسنده: مهرالدین مشید شگفتن گل های لیخنند در سرزمین به تاراج…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش چهارم و آخری)  ۷. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی مطلوب برای…

ارسطو

نوموړی د لرغوني یونان او لوېدیځې نړۍ یو له لویو…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش سوم) ۶. چالش‌ها و راهکارهای تحول فرهنگ سیاسی در…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش دوم)  ۴. وضعیت کنونی کلتور سیاسی در افغانستان در پرتو…

بیایید هموطن!

امین الله مفکر امینی       2025-12-10! بیــــا هموطن با هم یکی گردیم تا…

ما با پاکستان مشترکات نداریم !

مدتیست که عده ای نام از مشترکات میان افغانستان و…

تحول فرهنگ سیاسی؛ کلید طلایی وحدت و ثبات ملی در…

نور محمد غفوری (بخش اول) ۱.خلاصه  این مقالهٔ علمی ـ تحلیلی و رهنمودی…

ښاري ژوند، چاپېریال او ډیجیټل پرمختګ

حميدالله بسيا په اوسني عصر کې، ښارونه د بشري ژوند د…

مهندسی قومی یا طرح توازن قومی در ساختار قدرت طالبان

نویسنده: مهرالدین مشید مشروعیت‌ بخشی قومی؛ از توجیه انحصار تا مهندسی…

صرصر ظلم 

از فروغ حسن تو ماه فلک شرمنده شد  مهر لطفت هر…

از همین خاک جهان دگری باید ساخت !

با شروع زمزمه های کم شدن موسسات خارجی و خروج…

چرا شطحیات! ترامپ را درک نه‌می‌کنیم؟

اولویت مردم ما اسقاط طالبان است، نه تعامل. ✍️ محمدعثماننجیب در جهان…

پاکستان د افغانستان په خاوره کې د TTP د غړو

د ویشتلو حق نه لري د افغانستان او پاکستان اړیکې له تاریخي…

اپلاتون

د ده اصلي نوم «اریستوکلس» دی، د یونان یو نوموتی…

نقض حاکمیت ملی از سوی طالبان؛ از سلطه ایدئولوژیک تا…

نویسنده: مهرالدین مشید اجندا های قومی و اختلاف برانگیز منافی حاکمیت…

«
»

پیمان ابراهیم چیست ؟

در رسانه ها آمده است که ولیعهد عربستان سعودی در آینده نزدیک به دیدار ترامپ عازم آمریکا می‌شود.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که هدف ترامپ ازین دعوت ترغیب عربستان سعودی به ” پیمان ابراهیم ” است .

پیمان ابراهیم چیست ؟

حسنین هیکل ژورنالیست نامدار عهد ریاست جمهوری جمال عبدالناصر در مصر در یکی از سفرهایش به آمریکا نگاشته بود. وقتی با وزیر خارجه آن وقت آمریکا ملاقات داشت بحث روی روابط اعراب و اسرائیل گرم‌تر شد ، وزیر خارجه ایستاد و از روی دیوار مقابل پرده ای را دور کرد که در عقب آن نقشه شرق میانه آویزان بود ، او به روی نقشه از اسرائیل تا همه کشورهای عربی دست کشید و گفت ما و شما همه اولاد ابراهیم و پیرو ادیان ابراهیمی هستیم ، باید در صلح بسر بریم . در آن زمان طرح جمال ناصر فقید برای اتحاد جهان عرب جاذبه ایجاد کرده بود ولی دولت‌های عربی تابع آمریکا برای تحقق عملی ان اقدام نمی‌کردند. آمریکا در برابر طرح جمال ناصر برای اتحاد عرب طرح همکاری و اتحاد پیروان ادیان ابراهیمی را ریخته بود و ناصر را متهم به کمونیسم می‌کرد.

در دوران تجاوز آمریکا بر عراق و سقوط حکومت صدام حسین برخی انستستوتهای غربی و آمریکایی از ” آشتی فرهنگها ” که منظور همگرایی اعراب و اسرائیل بود نام می‌بردند. در آن وقت دولت پاکستان درین مورد بیشتر از ممالک عربی دلچسپی نشان می‌داد.

قبل از تجاوز آمریکا بر عراق در سال 2020 به اثر مساعی میانجیگرانه آمریکا میان اسرائیل و امارات متحده عربی که بعدآ مراکش و سودان هم به آن پیوستند زیر نام ” ایجاد صلح و همکاری در شرق میانه ” با هدف توسعه تجارت ، توریسم ، امنیت و انکشاف فناوری غرض کاهش تنش ها میان اعراب و اسرائیل پیمانی بنام ” پیمان ابراهیم ” امضا شد چون هر سه دیانت بزرگ یهودیت ، عیسوی و اسلام برسالت حضرت ابراهیم پیغمبر باور دارند نام آنرا ” پیمان ابراهیم ” گذاشتند .

این پیمان از دو جهت مورد قبول بسیاری از کشورهای اسلامی واقع نشد ؛ یکی جهت عربی که به اثر این پیمان داعیه فلسطین لاینحل می ماند و این نوعی اتحاد میان اسرائیل و اعراب علیه فلسطین بود و دیگری جهت ایرانی که دولت ایران از آن خوف تقرب اسرائیل به سرحداتش را داشت .

عربستان سعودی از گذشته طرح داشت تا اسرائیل از سرزمین های اشغالی خارج نشود با اسرائیل رابطه بر قرار نمی‌دارد و نیز خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطینی با پایتخت قدس شرقی بود .

ایران از بیم این پیمان بیشتر به سوریه ، یمن ، لبنان و فلسطین بذل توجه نمود .

عربستان سعودی با مرکزیت جهان اسلام از توجه دائمی آمریکا برخوردار است ، آمریکا ضمن حرکات نظامی ، پیمان ها ، پایگاه ها و بهره وری اقتصادی برای حفظ سلطه اش با قبول جدایی دین از سیاست ، تلاش دارد در شرق میانه ضمن سائر شیوه های نفوذ و حفظ سلطه ، دین را نیز وسیله قرار دهد . گویا درسی به پیروان عیسویت و یهودیت و اسلام بدهد که همه ملت ابراهیم هستید و در تعاون و تفاهم بسر برید . درین طرح فجایع اسرائیل چون نسل کشی دوامدار فلسطینی ها ، اشغال و دوام اشغال بر سرزمین‌های فلسطین ، سوریه و اردن با تمثیل هژمونی آمریکا در شرق میانه زیر سایه قرار داده می‌شود و بنام پیروان ابراهیم پیامبر بخش وسیع جهان اسلام در شرق میانه را در هژمونی حنگی ، سیاسی و فرهنگی اسرائیل در می آورد.

اگر شهزاده سعودی به اثر دادن امتیازات علاوگی از جانب آمریکا چون حمایت از پروگرام هسته ای غیر نظامی سعودی ،حمایت های نظامی ، سیاسی و امتیازات موجود آمریکا در شرق میانه به پیوستن این پیمان تن در دهد منفور جهان اسلام شده خاندان آل سعود را نه حافظ حرمین شریفین که حافظ،منافع اسرائیل و آمریکا خواهند شناخت.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us