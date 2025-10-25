پیشگیری از بازتولید استبداد…

تاریخ انتشار :25.10.2025

hoshyaresmaeil2017@hotmail.com

دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، چهارشنبه، ٢٢ اکتبر اعلام کرد که تلاش‌ها برای محدود نگه‌داشتن سطح گرمایش جهانی در ١.٥ درجۀ سانتی‌گراد تا چند سال آینده دیگر ممکن نیست؛ رقمی که کشورهای جهان در توافق اقلیمی پاریس به آن متعهد شده بودند. دبیر کل سازمان ملل، دلیل عبور از مرز این رقم را، تبلیغات گمراه‌کننده و اطلاعات نادرستی اقلیمی می‌داند که باعث شده برخی از کشورها به تعهدات‌شان پایبند نمانند…

انتقاد دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل به خاطر قتل عام و نسل کُشی مردم فلسطین در غزه …

انتقاد دبیرکل سازمان ملل از افزایش شمار اعدام‌ها در حکومت دینی در ایران…

از دبیرکل سوال کردم این همه انتقاد و نگرانی … کجای مش باقره ؟ تاثیر عملی داره ؟ اعدام متوقف میشه ؟ گرمایش کم میشه ؟ قتل عام مردم متوقف میشه ؟

دبیر کل گفت : هم نگرانی هم انتقاد ماها فقط تیتر رسانه هاست . من فکر حقوق آخر ماه هستم و تو از قصه و افسانه میگی…

از ترور قاسم سلیمانی تا پایان تهدید اتمی…ترامپ گفت با حمله به حکومت اسلامی در ایران قلدر منطقه را حذف کردیم…

حذف که نکردید ولی زدید تو پوزش ! تا حذف از جامعه و سیاست و هنوز اندکی مانده …

غرب از ابتدا که وارد خاورمیانه شد و با سرنگون کردن صدام رسما ساکن شد … مشخص بود دنبال حذف حکومت اسلامی و جایگزینی با دیگری نبود و نیست . طی سالها خودشان بارها گفتند قصد حذف ندارند . نه ائتلاف جورج تاون از جنس جابجایی بود و نه حمله 12 روزه اسرائیل و نه نشان دادن جای دوست و دشمن در اسرائیل و نه هیچ حرکت دیگری …

حتی اگر اسرائیل باز هم حمله کند از جنس جابجایی نیست .

در جریان فوتبال بین تاجیکستان و تیم ایرانی … تیم ایرانی زمان شروع بازی سلام نظامی داد . از یکی سوال کردم به کی سلام دادن ؟ گفت به پرچم قدرتمند نظام اسلامی ! گفتم اون آیفون که دستته ، تازگی شمار 17هم بیرون دادن . نظام میتواند یکی بالاتر یعنی آیفون 18 بزند ؟ گفت نه …بهش گفتم قدرت یعنی این و نه اعدام و سرکوب و آدم ربایی و ترور و اختلاس … ! نظام مقدس ترور و استبداد قدرتمند نیست ولی تلاشش را میکند که دیرتر وا بدهد .

این سیستم دینی حاکم در ایران را تحت انواع فشارها وادار میکنند تا خودش پوست اندازی کند . فقط در یک حالت غیر قابل پیش بینی است با حضور میلیونی مردم در خیابان و شروع اعتصابات سراسری … در بازی از بالا مجبور است نهایتا وا بدهد . فشارهای لازمه توسط غرب شاید فعلا مکفی نباشد اما میشود !

شورش گرسنگان و جنبشهای داخلی دیگر …

تجربه نشان میدهد موارد سرکوب خونین توسط نیروی حاکم جواب داده وغرب هم کاری ندارد . نیرو یا فردی که کاریزم لازم را داشته باشد و هدایت این جنبشهای اجتماعی را به دست بگیرد و با یک فراخون عملا اعتصابات سراسری را سازمان بدهد عملا وجود ندارد . فصه و تحلیل و حرف و تئوری و فراوان . مدعیون زیاد هستند ولی نه در پراتیک اجتماعی روز . برخی مثل سامانه سلطنت در هپروت مطلق و برخی دیگر کمی واقع بین تر… !

با این همه و به نظر من انواع نشستهایی مثل کنفرانس اسلو با هر کمبود و ایرادی … مثبت است .

نهادینه‌سازی دموکراسی و پیشگیری از بازتولید استبداد چیز خوبیه .

25.10.2025

اسماعیل هوشیار