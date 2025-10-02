ولادیمیر پوتین شامگاه پنجشنبه در بیست و دومین نشست سالانه باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای در سوچی روسیه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه «آیا آنها به هدف خود دست یافتند؟»، افزود:‌ فکر می‌کنم نیازی به توضیح به حاضران در اینجا نیست که این تلاش‌ها کاملاً شکست خورده است.

وی با بیان اینکه روسیه بالاترین میزان مقاومت را در برابر تحریم‌ها نشان داده است، گفت:‌ با این وجود برخی همچنان اصرار دارند و سعی می‌کنند شکست استراتژیک به روسیه تحمیل کنند و حال آنکه اقدامات تنبیهی علیه مسکو کاملاً شکست خورده است.

به گزارش ایرنا، کشورهای غربی پس از آنکه روسیه اسفند ۱۴۰۰ با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی خود، عملیات نظامی در خاک اوکراین را آغاز کرد، تحریم‌های گسترده‌ای را که شمار آنها بیش از ۳۰ هزار مورد است، علیه مسکو وضع کردند و در مقابل، حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین را در دستور کار قرار دادند.

مناقشه فلسطین با نسخه غربی حل نمی‌شود

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل منطقه خاورمیانه اشاره کرد و گفت: مناقشه فلسطین و اسرائیل را نمی‌توان با استفاده از «دستورالعمل‌های» دیپلماتیک غربی حل کرد.

وی با بیان اینکه در حال بررسی ابتکارات ترامپ در مورد فلسطین هستیم، افزود: طرح رئیس‌جمهور آمریکا در مورد روند صلح فلسطین و اسرائیل می‌تواند به «نوری در انتهای تونل» تبدیل شود.

اوضاع غزه،‌ رویداد وحشتناک در تاریخ امروز بشریت است

پوتین با بیان اینکه اوضاع غزه، رویدادی وحشتناک در تاریخ امروز بشریت است، گفت: در صورتی که تلاش‌های صلح آمیز در مورد غزه منجر به ایجاد دو کشور شود، آماده حمایت از این تلاش ها هستیم؛ این تنها راه پایان دادن به درگیری است.

وی، اصل ایجاد دو کشور اسرائیلی و فلسطینی را کلید راه حل نهایی مناقشه فلسطین دانست و گفت: گزینه ارجح، واگذاری کنترل نوار غزه به محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) است.

رئیس‌جمهور روسیه در عین حال تأکید کرد: درک این نکته مهم است که خود فلسطین چه دیدگاهی نسبت به پیشنهادهای ترامپ برای حل درگیری در غزه دارد.

وی خاطرنشان کرد:‌ مناقشه غزه تنها از طریق ایجاد کشور فلسطینی قابل حل است

به گزارش ایرنا، کاخ سفید پس از نشست مطبوعاتی مشترک دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در بیانیه‌ای متن طرح ۲۰ ماده‌ای رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را منتشر و ادعا کرد که این طرح در صورت پذیرش از سوی طرفین، به توقف فوری جنگ منجر خواهد شد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیش از این در این باره گفت که هنوز طرح دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای نوار غزه را ندیده است و نمی‌داند که آنها چه اختیاراتی برای واگذار کردن حکومت غزه به یک نهاد بین‌المللی دارند.

جهان، مشارکتی‌تر می‌شود

پوتین در ادامه به ارائه دیدگاه روسیه درباره سیر تحولات جهان پرداخت و گفت: تبعیت اکثریت از اقلیت، که از ویژگی‌های روابط بین‌الملل در دوران سلطه غرب بود، جای خود را به رویکردی چندجانبه و مشارکتی‌تر می‌دهد.

وی افزود: این رویکرد مبتنی بر توافقات بین بازیگران اصلی و در نظر گرفتن منافع همه است.

در جهان امروز، باید برای هر رخدادی آماده باشیم

رئیس‌جمهور روسیه در بخش آغازین سخنان خود با بیان اینکه امروز همه‌ چیز در جهان در حال تغییر است،‌ گفت: نمی‌توان آینده را به طور کامل پیش‌بینی کرد و باید برای هر رخدادی آماده باشیم.

«هیچ چیز از قبل تعیین نشده است»، «تغییرات به سرعت و گاه یک‌شبه اتفاق می‌افتد» و «فضای بسیار دموکراتیک‌تر» به عنوان برخی از ویژگی‌های جهان چندقطبی نام برد و گفت: در دوران جدید، فرصت‌ها و مسیرهایی برای تعداد بیشتری از بازیگران سیاسی و اقتصادی در جهان شکل می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در جهان چندقطبی، هر راه‌حلی فقط بر اساس توافق‌هایی که همه طرف‌های ذینفع یا اکثریت قریب به اتفاق را راضی کند، امکان‌پذیر است.

پوتین تصریح کرد: در غیر این صورت، هیچ راه‌حل عملی وجود نخواهد داشت، فقط لفاظی‌های پوچ و بازی بی‌ثمر جاه‌طلبی‌ها خواهد بود، بنابراین در دوران جدید جهان، برای دستیابی به نتایج، هماهنگی و تعادل لازم است.

روسیه به دنبال از بین بردن زمینه‌های رویارویی بلوکی است

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ مسکو به دنبال از بین بردن زمینه‌های رویارویی بلوکی و ایجاد یک فضای امنیتی مشترک است.

دو بار درخواست روسیه برای پیوستن به ناتو را رد کردند

پوتین افزود: روسیه با چنین رویکردی، دو بار آمادگی خود را برای پیوستن به ناتو اعلام کرد. اولین بار در سال ۱۹۵۴، در دوران اتحاد جماهیر شوروی بود. و بار دوم، در طول سفر کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا به مسکو در سال ۲۰۰۰ بود، زمانی که ما نیز در مورد این موضوع بحث کردیم.

وی ادامه داد: هر دو بار، ما عملاً و به طور کامل رد شدیم. بگذارید تکرار کنم: ما آماده همکاری بودیم، برای برداشتن گام‌های غیرخطی در حوزه امنیت و ثبات جهانی. اما همکاران غربی ما تمایلی به رهایی خود از اسارت کلیشه‌های ژئوپلیتیکی و تاریخی از یک تصویر ساده از جهان نشان ندادند.

رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: من همین حرف را علناً وقتی با آقای کلینتون صحبت می‌کردیم، گفتم. او در پاسخ گفت: «می‌دانید، جالب است. فکر می‌کنم ممکن است.» و سپس همان شب گفت: «من با مردمم مشورت کردم – این غیرواقع‌بینانه است، الان غیرواقع‌بینانه است.» «و چه زمانی واقع‌بینانه خواهد بود؟»؛ مسأله همین است، همه چیز از بین رفته است.

وی یادآور شد:‌ همه ما شانس واقعی برای جهت‌گیری متفاوت و مثبت در توسعه روابط بین‌الملل داشتیم. اما، افسوس، رویکرد دیگری غالب شد و کشورهای غربی تسلیم وسوسه قدرت مطلق شدند..

دیگر هیچ نیرویی قادر به حکومت بر همه جهان نیست

پوتین با بیان اینکه قدرت ایالات متحده و متحدانش در پایان قرن بیستم به اوج خود رسید، خاطرنشان کرد: اما دیگر هیچ نیرویی وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت که قادر به حکومت بر جهان باشد، به همه دیکته کند که چه کاری و چگونه انجام دهند، چگونه نفس بکشند. تلاش‌هایی صورت گرفته است، اما همه آنها به شکست انجامیده است.

تصویر نظم جهانی لیبرال

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با اشاره به دیدگاه برخی صاحب‌نظران که نظم جهانی لیبرال را قابل قبول می‌دانستند، گفت: سلسله مراتب در این سیستم، فرصت‌های کسانی را که در پایین هرم قرار دارند، محدود می‌کند اما آنها را از سهم قابل توجهی از مسئولیت معاف می‌کند. قوانین چیست؟ فقط شرایط ارائه شده را بپذیرید، در سیستم جا بیفتید، سهم خود را دریافت کنید و خوشحال باشید، نگران هیچ چیز نباشید. دیگران برای شما فکر می‌کنند و تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: برخی با خودبینی معتقد بودند که حق دارند برای دیگران سخنرانی کنند. برخی دیگر ترجیح می‌دادند با قدرتمندان بازی کنند، مطیع چانه‌زنی و مبادله باشند تا از مشکلات غیرضروری جلوگیری کنند و در عوض، پاداش خود را – هرچند کوچک، اما مطمئناً – دریافت کنند. اتفاقاً، هنوز هم تعداد زیادی از این سیاستمداران در بخش قدیمی جهان – در اروپا – وجود دارند.

نظم جهانی لیبرال هیچ رهاورد خوبی نداشت

رئیس‌جمهور روسیه با تأکید بر اینکه هیچ رهاورد خوبی از نظم جهانی به اصطلاح لیبرال به دست نیامد، گفت:‌ هیچ مشکل جهانی حل نشده است، بلکه مشکلات جدیدی دائماً اضافه می‌شوند.

وی افزود: نهادهای حکومت جهانی که در دوران قبل ایجاد شده‌اند یا اصلاً کار نمی‌کنند یا بخش زیادی از اثربخشی خود را از دست داده‌اند.

وی ادامه داد: مدتی قبل، مطلبی از همکاران آمریکایی‌مان شنیدم که می‌گفتند: «ما جهان را به دست آوردیم، اما خود آمریکا را از دست دادیم.» این باعث می‌شود از خودم بپرسم: «آیا ارزشش را داشت؟ و آیا اصلاً چیزی به دست آورده‌ایم؟»

حفظ تعادل در جهان با نقش‌آفرینی روسیه

پوتین در ادامه تأکید کرد:‌ روسیه به عنوان یک بخش حیاتی برای جهان ضروری است، در غیر این صورت تعادل حفظ نخواهد شد.

روسیه به دنبال احیای کامل روابط با آمریکا است

وی با بیان اینکه روسیه به دنبال احیای کامل روابط با آمریکا است، گفت: مسکو حق دارد منافع ملی خود را در نظر بگیرد.

روسیه آغازگر درگیری نظامی نبوده است

رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت:‌ روسیه هرگز آغازگر درگیری نظامی نبوده است؛ این کار غیرضروری و پوچ است.

وی با اشاره به پنج موج گسترش ناتو بر خلاف وعده ‌های غرب افزود: اگر ناتو به مرزهای روسیه نزدیک نمی‌شد یا اگر ترامپ (در سال ۲۰۲۲) رئیس‌جمهور آمریکا بود، درگیری در اوکراین قابل اجتناب بود. همچنین اگر درگیری در اوکراین به ابزاری مخرب در دست دیگران تبدیل نمی‌شد، می‌توانستیم از آن جلوگیری کنیم.

پوتین اظهار داشت: تمایل همه کشورها برای تضمین امنیتشان مشروع است و این موضوع هم در مورد اوکراین و هم در مورد روسیه صدق می‌کند.

وی خاطرنشان کرد:‌ روسیه بارها ثابت کرده است که به تهدیدها علیه حاکمیت خود به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

پاسخ روسیه به امنیتی شدن اروپا بسیار قانع کننده خواهد بود

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا در تقویت توان نظامی گفت: پاسخ روسیه به نظامی شدن اروپا بسیار قانع‌کننده خواهد بود.

برای برخی کشورها، مناقشه اوکراین به راه کسب درآمد تبدیل شده است

پوتین همچنین با بیان اینکه «غرب برای مردم اوکراین دلسوزی نمی‌کند و به آنها نگاه ابزاری دارد»، گفت:‌ برای برخی کشورها، مناقشه اوکراین به راهی برای گسترش حوزه نفوذ و کسب درآمد تبدیل شده است.

مسئولیت پایان نیافتن درگیری اوکراین در درجه اول بر عهده اروپا است

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه گفت:‌ اروپا دائماً در حال تشدید درگیری در اوکراین است؛ آنها هیچ هدف دیگری ندارند.

وی خاطرنشان کرد:‌ مسئولیت این واقعیت که درگیری در اوکراین هنوز مهار نشده، در درجه اول بر عهده اروپا است.

پوتین یادآور شد:‌ امروز همه کشورهای ناتو در حال جنگ با روسیه هستند.

رد اظهارات زلنسکی

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود، سخنان ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین مبنی براینکه مسکو در حال آماده شدن برای گسترده تر کردن درگیری است را رد کرد و گفت: روسیه قصد هیچ گونه تهاجم علیه کشورهای ثالث را ندارد.

وی با بیان اینکه نیروهای روسیه با اطمینان در حال پیشروی در سراسر خط تماس نبرد هستند،‌ خاطرنشان کرد:‌ روسیه تقریباً صد در صد لوهانسک را تحت کنترل دارد و کار بر روی ایجاد منطقه امن (حائل در اطراف مرزهای روسیه و اوکراین) طبق برنامه پیش می‌رود.

پوتین اظهار داشت:‌ نیروهای روسیه ابتکار عمل استراتژیک را در سراسر جبهه حفظ کرده‌اند و تلفات روسیه چندین برابر کمتر از تلفات نیروهای مسلح اوکراین است.

وی با اشاره به ایجاد وقفه در مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول پس از انجام سه دور از این گفت‌وگوها گفت:‌ با توجه به تلفات نیروهای مسلح اوکراین، کی یف باید درباره آغاز مذاکرات فکر کند.



روسیه وزارت دفاع دارد، نه وزارت جنگ

بخشی از سخنان پوتین نیز نسبت به رویکردهای رئیس‌جمهور آمریکا در تشکیل وزارت جنگ کنایه ‌آمیز بود، آنجا که وی گفت: روسیه وزارت دفاع دارد، نه وزارت جنگ و هدف آن تامین امنیت روسیه است.

وی اظهار داشت:‌ امروز ارتش روسیه توانمندترین ارتش برای دفاع از خود است.

مشکلات زیادی در سازمان ملل وجود دارد اما گزینه بهتری نیست

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات جانبدارانه سازمان ملل در برخی موضوعات بین‌المللی تحت فشار غرب گفت:مشکلات زیادی در سازمان ملل وجود دارد، اما در حال حاضر گزینه بهتری وجود ندارد.

وی افزود:‌ سازمان ملل با چالش‌هایی روبرو است و باید با واقعیت‌ها سازگار شود؛ ظرفیت‌ این نهاد بین‌المللی بسیار زیاد است، مسأله مهم، استفاده از این ظرفیت هاست.

پوتین گفت:‌ در فرآیند تطبیق سازمان ملل با واقعیت‌های امروز، مهم آن است که هدف اصلی این سازمان تحریف نشود.

اقتدار سازمان شانگهای و بریکس در جهان رو به افزایش است

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سازوکارهای شکل‌گرفته همکاری در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای گفت:‌ اقتدار سازمان همکاری شانگهای و بریکس در جهان رو به افزایش است.

وی یادآور شد:‌ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس شرکایی هستند که با ایده مشترک یافتن راه‌حل‌های متقابلا قابل قبول با یکدیگر متحد شده‌اند.

پوتین خاطرنشان کرد: امروز، منافع مشترک، کشورهای عضو بریکس را گردهم آورده است.



وی یادآور شد: سهم کشورهای عضو بریکس از تولید ناخالص داخلی جهان در حال حاضر ۴۰ درصد است، در حالی که سهم کشورهای اتحادیه اروپا ۲۳ درصد است.

قتل چارلی کرک، جنایتی فجیع

رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به قتل چارلی کرک در آمریکا، مراتب تسلیت خود را به خانواده این سیاستمدار ابراز کرد.

پوتین گفت کرک، فعال سیاسی که در ایالات متحده کشته شد، از ارزش‌های سنتی دفاع می‌کرد.

رئیس جمهور روسیه افزود: آمریکایی‌هایی در روسیه هستند که حاضرند جان خود را برای ارزش‌های سنتی بدهند و پیروان کرک باید این را بدانند.

احتمال ساخت تسلیحات مافوق صوت جدید

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه گفت: ممکن است سیستم‌های تسلیحاتی جدید مافوق صوت در روسیه پدیدار شوند؛ کار در حال انجام است.

وی با بیان اینکه روسیه به سپر هسته‌ای خود اطمینان دارد، اظهار داشت: سلاح‌های هسته‌ای ما مدرن‌تر از هر کشور دیگری در جهان هستند.

پوتین افزود: روسیه سلاح‌های تاکتیکی بیشتری نسبت به آمریکا دارد و سیستم‌های تسلیحاتی مدرن و پیشرفته زیادی از جمله اورشنیک را به دست آورده است.

وی ادامه داد: روسیه ممکن است پس از اورشنیک سیستم‌های تسلیحاتی جدیدی به دست آورد.

پیمان استارت جدید

رئیس‌جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود، گفت‌وگو با طرف آمریکایی درباره پیمان استارت جدید را دشوار خواند و گفت: افرادی در ایالات متحده هستند که می‌گویند به تمدید استارت جدید نیازی ندارند. اگر آنها به آن نیاز ندارند، ما هم نیازی نداریم.

وی با اشاره به پیشنهاد خود به ترامپ برای تمدید یکساله پیمان استارت جدید گفت: حتی اگر ایالات متحده با پیشنهاد روسیه موافقت کند، دشوار است که بگوییم در عرض یک سال چه اتفاقی برای پیمان استارت جدید خواهد افتاد.

پوتین افزود: روسیه، کشوری را در حال آماده‌سازی آزمایش‌های هسته‌ای» رصد کرده است و اگر این آزمایش‌ها انجام شوند، همین کار را خواهد کرد.

وی ادامه داد: روسیه به جز در بلاروس، سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را در خارج از کشور مستقر نمی‌کند.

رئیس‌جمهور روسیه گفت: سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی چندین برابر قدرتمندتر از بمب‌هایی هستند که آمریکایی‌ها روی هیروشیما و ناگازاکی انداختند.

پوتین در ادامه از اینکه چرا به طور خاص از روسیه خواسته می‌شود چین را در مذاکرات کنترل تسلیحات بگنجاند، ابراز تعجب کرد.

به گزارش ایرنا، «پیمان استارت جدید» در سال ۲۰۱۰ به امضای باراک اوباما و دمیتری مدودف رئیسان جمهوری وقت آمریکا و روسیه رسید و یک سال بعد به اجرا درآمد. این پیمان در سال ۲۰۲۱ به مدت پنج سال یعنی تا فوریه ۲۰۲۶ تمدید شد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سال ۲۰۲۳ در اعتراض به حمایت آمریکا از اوکراین اجرای این پیمان را تعلیق کرد اما گفت که مسکو محدود بر تعداد تسلیحات هسته‌ای را رعایت می‌کند.

وی اخیرا پیشنهاد کرد که تا یک سال دیگر محدودیت‌های این پیمان رعایت شود. پیشنهاد وی با استقبال کاخ سفید مواجه شد.

پیمان استارت جدید یا نیواستارت تعداد کلاهک‌های هسته‌ای مستقر در هر کشور را به یک‌هزار و ۵۵۰ و تعداد تجهیزات شلیک این کلاهک‌ها یعنی، زیردریایی‌ها، موشک‌ها و بمب‌افکن‌های مستقر را به ۷۰۰ فروند محدود کرده است.

این توافق همچنین شامل بازرسی‌های میدانی برای راستی‌آزمایی تعهدات است اما از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) تاکنون این بازرسی‌ها به حالت تعلیق درآمده است.

من امپراتور نیستم

در بخشی از این رویداد، مجری از رئیس جمهور روسیه پرسید: آیا گاهی اوقات احساس نمی‌کنید که «الکساندر اول» هستید، تزار روس که در کنگره وین شخصاً مذاکرات برای نظم نوین جهانی را رهبری کرد؟

پوتین در پاسخ گفت: نه، من اینطور فکر نمی‌کنم. الکساندر اول یک امپراتور بود و من یک رئیس جمهور هستم که توسط مردم برای یک دوره مشخص انتخاب شده‌ام – این یک تفاوت بزرگ است.

از حمله اسرائیل به قطر تعجب کردم

یکی از حاضران در این نشست نیز از رئیس‌جمهور روسیه پرسید: آیا چند هفته پیش وقتی اسرائیل از متحدان آمریکا، به قطر به عنوان یکی دیگر از متحدان آمریکا، حمله کرد، تعجب نکردید؟ یا الان این اتفاق عادی شده است؟

پوتین در پاسخی کوتاه به این پرسش گفت: تعجب کردم.

منابع: تارنمای کرملین، خبرگزاری‌های ریانووستی، تاس و اسپوتنیک.