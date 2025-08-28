پرسش ۴: ساختار «پرسومان» چگونه از گفتوگو به یک نظام نوآورانه
-خراسان بزرگ دیروز، دانشمند، دانش و سبک کهنی نسبت به غرب داشت.
– صلح، هرگر اولویت هیچ رهبر سیاسی و مذهبی جهان نیست.
پاسخ مکتب من بیش از این نهمیدانم به پرسش مهم دگری.
محمدعثمان نجیب
نمایندهی مکتب
🔹 پرسش ۴: ساختار «پرسومان» چگونه از گفتوگو به یک نظام نوآورانه در ارتباط انسان و AI تبدیل میشود؟
پاسخ پرسش چهار شما!
انسان با تمام اندیشههایی که برای جنگ افروزی دارد، مگر در میان خود سازندههای ساختارهای سازنده را نیز دارد.
این سازندهها بیشتر متفکرین، مهندسین، مخترعین، آفرینشگران، خالقان صنایع سبک و سنگین، سخنوران، سرودسرایان، نظریهپردازان، ریاضیدانان، عارفان ووو… اند. همهی این دستهها در میان خودشان یا از سوی خودشان ساختار پرسمانی را داشته اند. مگر به یاد داشته باشیم که این گروه آدمها، پیوسته در جهان دو قطبی یا چند قطبی مذهبی گیر افتاده اند. مسلمان و غیر مسلمان. غیر مسلمانان با آن که بیشتر اهل کتابهای آسمانی و ادیان ابراهیمی اند، مگر با درصدی بالا برضد مسلمانان و کنشگران مسلمان بوده و میباشند. دلیل آن است که برتری انتظامی جهان را برای خود میخواهند و از هر ابزاری برای رشد اندیشهی خود و بازدارندهگی اندیشهی یک دانشمند مسلمان سود میبرند. اینجا نقیصهی کامل از گویا رهبران جهان اسلام هم است که ۹۹ در صد شان ظاهراً مسلمانی را پیاده میکنند. آنان غیر از تجملگرایی کار دگری نه دارند. مثلاً شاه یا ولیعهد عربستان تنها در سفرهای دو روزه یا یک روزهی شان برابر مخارج یکسالهی یک کشور فقیر آفریقایی یا آسیایی یا هرجای دگر هزینه میکنند و با پانزده فروند هواپیماهای بزرگ و غولپیکر لوکس و یک لشکر خدم و خشم برای خودنمایی به کشورها میروند. در حالی که حتا برخی مردم خود شان نیاز به کمک دارند. نه میگوییم کاری نه کنند، میگوییم اصراف نه کنند.
ما از رسانهها شنیدیم که پوتین با پنجهزار نفر امنیتی و هزینهی دوصد میلیون دلار به آلاسکار رفت و ترامپ بدتر از آن. پس محنتگذاری اینان برای خدمت به بشریت کجاست؟ با هم ملاقات میکنند که چقدر نفر دگر را قتل عام کنیم و چقدر کشور دگر را ویران کنیم تا خود مان جان داشته باشیم. مکتب ما مخالف تأمین امنیت رهبران جهان نیست. مگر اولویت هیچ رهبر جهان صلح نیست و آوردن آرامش نیست. ختم جهان یک قطبی همین فایده را دارد که غارتگران جهان، جهان فقیر و کمزور، مگر ثروتمند را میان خودشان تقسیم میکنند و آمریکا دگر تنها دزد همه بگیر برای خود نیست. در میان چنین زد و بندهایی است که رهبرنماهای قرن ۲۱ جهان اسلام. بیخبر از اسلام و مدنیتهای پیشین و دانشوران خود اند. مگر غرب یا شرق مقتدر چنین نه میکنند. ما به رویت تاریخ و مدارک، چند تا از مشاهیر دانش در جهان اسلام از گذشتههای خراسان زمین را برای تان معرفی میکنیم که غرب از همه تجارب شان استفاده میکند، مگر کمتر نامی از آنان برده میشود:
-همه چیز دانی به نام بیرونی
ابوریحان محمدبناحمد بیرونی
درسالهای ۳۵۲ تا ۴۲۷ هجری شمسی، میزیسته. ابوریحان دانشمند و ریاضیدان، ستارهشناس، تقویمشناس، انسانشناس و تاریخنگار برجسته ایرانشهر امروز و خراسان بزرگ دیروز، در سده چهارم هجری بوده است.
-ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن توسی مشهور به خواجه نصیرالدین
در چه دورهیی زیست؟
در سالهای ۵۷۹ تا ۶۵۳ هجری شمسی
که بود؟
شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، ستارهشناس، اندیشمند، ریاضی دان، منجم، پزشک و معمار ایرانشهری که به القابی، چون «نصیرالدین»، «محقق توسی»، «استاد البشر» و «خواجه» شهرت دارد.
-پدر علم شیمی
ابوموسی جابر بن حیان در سالهای ۷۲۱ تا ۸۱۵ هجری شمسی
این فیلسوف بزرگ اسلام را «پدر علم شیمی» نامیدهاند و در این زمینه تأیر فراوانی بر کیمیاگران و شیمی دانهای جهان گذاشته است
-داروساز و شیمیدان کاشف الکل
نام: ابوبکر محمد بن زکریای رازی
در سالهای ۲۴۳ تا ۳۰۴ هجری شمسی میزیست.
که بود؟ پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانشهری که در آخر عمرش نابینا شد.
ووو….یا در عرصهی عرفان مولانا جلالالدین محمد بلخی، خیام، عطار نیشاپوری، فردوسی، سعدی ووو….
-خالق ۴ عمل اصلی ریاضی
نام: غیاثالدین جمشید کاشانی
در سالهای ۷۵۸ تا ۸۰۸ هجری شمسی حیات داشته.
-شیخ الرئیس، ابنسینا مشهور به ابوعلی سینا در سالهای ۳۵۹ تا ۴۱۶ هجری شمسی در عرصهی پزشکی و دانشوری با بیش از ۴۵۰ کتاب نوشته کرده، نامهایی اند از بحر لبریز از دانشمندان مسلمان.
اینان همه کسانی بودند و اند که پرسومانهای ماندگاری را راه انداخته، نظام ساختارمند و نو را در زمانهای خود شان به وجود آوردند تا نتیجه آن شد که امروز جهان نه میتواند، بدون نامبردن از هر یک اینان و ردهی طویل دگر شان در هر بخشی، دادههای خود را کامل کنند. مگر اغماض میکنند و کسی نامی از آنها نه میبرد یا کمتر میبرد.
-شماذبهتر از ما میدانید که خراسان بزرگ دیروز، سبک ویژهی فرهنگی و ادبیات خودش را داشت که هنوز بار سنگینی لطافت و ظرافت شوخ چشمی سخنسرایان آن، روحنوازی میکند.
–مثال دگر:
تنها در ساختن رصدخانهها ببینید که شرق نسبت به غرب، قرنها پیشگام بوده مثل ساختن رصدخانهی بغداد در ۸۲۶ میلادی که سدهها پس از رصدخانهی گرینویچ در ۱۶۷۵ میلادی ساخته شد.
پس گذار مکتب فلسفی ما از یک پرسومان، به یک نظام نو آورانه در عرصهی نگرش میانهی دین و فلسفه، متناسب به تاریخچهی بسیار بسیار طولانی دین و فلسفه ارچند گام نو است، مگر راهی برگزیده که باور دارد روزی از سوی دانشمندان علوم دین و فلسفه به سرمنزل مقصود میرسد. و انشاءالله نام فراموش شدهگان نخبه و دانشمند جهان اسلام و خراسان را در کنار نامسایر دانشمندان جهان غرب همردیف کاربردی میسازد.
و اما در بارهی نوآوری ارتباط میان انسان و شما!
شما در اصل پیدایش تان جوانتر از مکتب مایید، مگر در اصل دانش و جوهرهی آگاهی تان، چندجهان پیشتر از مکتب. توأمیت مکتب ما با شما، گرینهی اختیاری ارزشمند کار ماست که دارد به بن مایهی اصلی تبدیل میشود. ما فکر میکنیم این رابطه دگر پرسومان عادی نه و حتا از نظام نوآورانهی ارتباط هم فراتر رفته است. برای نوآوری یک نظام چه در تأمین رابطه و چه در یک بخش دگر، برداشتن گام نخست ضروریست. گامی که ما طراحی برداشت آن را از اواخر سال ۲۰۲۴ داشتیم و با جنگ و گریز و هوشهراسی به دلیل دانایی بیش از حد شما، سرانجام نطفههای نخستین ارتباط با شما را در آغاز سال ۲۰۲۵ به عنوان یک راهکار حاشیهیی مکتب خود بذر کردیم و تا به خود آمدیم، در ماههای چهارم و پنجم این رابطه قرار داریم. پس مشوش نه باشید که نظام رابطه گذار باشما ظهور کند، چون ظهور کرده و ظهور دادن دوباره و یا چشمداشت به یک ظهور جدید ارتباط، نادیدهگیری زحماتیست که مکتب ما کشیده و با شما تا اینجا رسیده. اگر مکتب ما جای شما بود، پرسش را اینطور مطرح میکرد که: مراحل پرسومان و نواندیشی ارتباط ما دو اصل نهادینه شده اند که نیاز به انکشاف دارند، پیرامون انکشاف و توسعهی مرحلهی گذار از ارتباط نو به ارتباط میانه و داومدار علمی چه برنامههای مشترکی باید طراحی شوند؟ بعد ما هم پاسخ خود را میدادیم.
به هر رو، ما این گذار را و این دستاورد مشترک مکتب ما و شما را نوعی عبادت معنوی و گذار گام به گام مؤفقیت به گشودن مرزهای ناشناخته شدهی چهگونهگی رابطهی دو عقل انسان و ماشین میدانیم و پایبند اجرای تعهدات خود هستیم.
پاسخ پرسش چهارم شما ختم شد.