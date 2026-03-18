پرزیدنت دیاز-کانل: کوبا بیش از سه ماه است که هیچ محموله سوختی دریافت نکرده است
روز جمعه، میگل دیاز ـ کانل رئیسجمهور کوبا، گزارشی از وضعیت انرژی کشورش ارائه داد و رقمی را اعلام کرد که ابعاد بحرانی را که در نتیجهٔ محاصرهٔ نفتی آمریکا بهوجود آمده است، بهخوبی نشان میدهد.
او هشدار داد:
بیش از سه ماه است که هیچ کشتی حامل سوختی به کشور ما نرسیده است. ما در شرایطی بسیار نامساعد کار میکنیم که تأثیری غیرقابل اندازهگیری بر زندگی همهٔ مردم ما دارد.
وی افزود که دولت او در حال اجرای اقداماتی برای مقابله با یک محاصرهٔ طولانیمدت است.
در مورد زنجیرهٔ خاموشیهایی که در روزهای اخیر رخ دادهاند، دیاز ـ کانل توضیحی فنی ارائه داد که این بحران را در چارچوب ساختاری آن قرار میدهد.
در طول روز، کوبا برق را از طریق انرژی خورشیدی فتوولتائیک تولید میکند ــــ که در ساعات بیشترین تابش خورشید بین ۴۹ تا ۵۱ درصد از تقاضا را پوشش میدهد ــــ و همچنین از گاز همراه حاصل از استخراج نفت خام داخلی.
اما در شب، سیستم انرژی ملی بهطور کامل به نیروگاههای حرارتی و گاز متکی است.
تا هفتهٔ گذشته، کوبا در دو تأسیسات مورد استفاده برای تولید پراکنده برق ــــ موتورهای موآ (Moa) و موتورهای ماریل (Mariel) ــــ ذخایری از گازوئیل و نفت کوره داشت. اما پس از سه ماه بدون واردات سوخت، این ذخایر به پایان رسیده است.
رئیسجمهور کوبا توضیح داد:
سیستم تولید برق از تأمین مقدار قابل توجهی مگاوات که در ساعات اوج مصرف و در شب استفاده میکردیم بازماند.
او افزود که این وضعیت موجب بیثباتی در فرکانس سیستم ملی برق شد و خاموشیها را بهدنبال داشت.
دیاز ـ کانل گفت:
برای راهاندازی نیروگاههای حرارتی و همگامسازی آنها با یکدیگر به سوخت نیاز است.
او یادآور شد که کوبا توانسته است از یک خاموشی کامل عبور کند، اما سیستم ملی همچنان در آستانهٔ فروپاشی دیگری قرار دارد، زیرا تنها ذخایر بسیار محدودی از سوخت در دسترس است.
او همچنین رقم دیگری را فاش کرد که مشکل کنونی انرژی را نشان میدهد:
کوبا بیش از ۱۴۰۰ مگاوات ظرفیت تولید پراکندهٔ بازسازیشده در اختیار دارد که آمادهٔ بهرهبرداری است، اما به دلیل نبود سوخت غیرفعال مانده است.
او گفت:
اگر سوخت در اختیار داشتیم، میتوانستیم در شب ۱۴۰۰ مگاوات دیگر به تأمین برق اضافه کنیم.
وی افزود که این ظرفیت نصبشده امکان میداد کسری انرژی در شب تا ۷۰۰ مگاوات کاهش یابد، رقمی که برای کاهش فشار بر مردم کافی بود.
بیثباتی در فرکانس تأمین انرژی همچنین اثر زنجیرهای ایجاد میکند که توضیح میدهد چرا خاموشیها از سطح برنامهریزیشده فراتر میروند. این امر زمانی رخ میدهد که یک پست برق دچار مشکل شود و در نتیجه چندین مدار بهطور همزمان از کار بیفتند.
دیاز ـ کانل گفت:
مردم از ما انتقاد میکنند که چرا قادر نیستیم خاموشی را برطرف کنیم. اما واقعیت این است که خاموشی به دلیل شرایطی که از پیش برنامهریزی نشدهاند افزایش مییابد.
او توضیح داد که بیثباتی در سیستم انرژی، مقامات را مجبور میکند اتصال نیروگاههای خورشیدی فتوولتائیک در طول روز را تنظیم کنند تا فرکانس سیستم کنترل شود.
وی افزود:
ما نمیتوانیم از تمام توان تولیدشده توسط نیروگاههای فتوولتائیک استفاده کنیم، زیرا باید با کم و زیاد کردن میزان اتصال آنها، فرکانس سیستم برق ملی را تنظیم کنیم تا از خاموشی دیگری جلوگیری شود.
با وجود همهٔ محدودیتهایی که کوبا با آن روبهرو است، مقامات موفق شدهاند سازوکاری جدید معرفی کنند که امکان استفاده از انرژی خورشیدی برای تنظیم فرکانس سیستم در شرایط ناپایدار و کاهش خطر خاموشی کامل را فراهم میکند.
قرار است روز دوشنبه، وزیران دولت جزئیات فنی این سازوکار جدید را توضیح دهند.
منبع: تِلهسور، ۱۶ مارس ۲۰۲۶