پدر سالار
ما زنان سر زمین های جنگ
زنان جهان سوم
جهان پدر سالار
وقتی نوشتیم
زنی بعد از سقط کودکش
مجبور بود به مزرعه برود و کار کند
وقتی از فروش زنها در بدل پول گفتیم
در مقابل قیمت های گذاف یا اندک ،
وقتی از دخترانی گفتیم
که در برابر آدم کشتن برادر یا پدرش
اورا تاوان داده اند
یا افسانه یی زنی که به جرم دختر آوردن سوختانده شد
فکر کردن ما شاعر یم
یا داستان نویس
ما اگر از درد های واقعی زنان نوشتیم
زنی که پدر شوهرش به او بار ها تجاوز کرده بود
وقتی ما
از رنج های زنان
در سرزمین های مرد سالار گفته آمدیم
گفتند :
این شعر های خوبی است
ولی این شعر نبود
جام های زهر بودند
که زنان آنرا سرکشیده آمده اند
در توالی قرن ها
نه شعر بود
نه قصه بود ونه افسانه
ساجده میلاد