پدر سالار ما زنان سر زمین های جنگ زنان جهان سوم جهان پدر سالار وقتی…

اسدالله بلهار جلالزي له ښاغلي (اسدالله بلهار جلالزي) سره، چې د علم او…

افغانستان نقطه مرکزی جیو پولیتیک در سیاست قدرت های مخرب نظم و ثبات ! در بردن…

شور و حال عشق رسول پویان عشق دردام سیاست مرغ بسمل می شود پـرپـر احسـاس دل بندِ سـلاسـل می شود تا ز چنگِ بازی ی صیاد مـرغ دل پـرید عشوه از بهر فریب دل، مشکل…

دو کلمه؛ همچون دو پرخاش Eklektism, Dogmatism. آرام بختیاری التقاطی و دگماتیسم؛ دو واژه یا دو سیستم…

یک گرفتاری با مافیا و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و مدنی (قسمت دوم) چرا…

آیا محمد اشرف غني د بیا راڅرګندېدو په درشل کې… نور محمد غفوری لنډیز د ۲۰۲۱م کال د اګست له سیاسي بدلون وروسته…

یک گرفتاری با مافیا محمد عالم افتخار و یک دنیا آموزش شرعی، حقوقی، سیاسی و…

دو کنیز در سحرگاه فلسفه یونان Greece Philosophie.2800j. آرام بختیاری فلسفه یونان؛ افسانه و عرفان، منطق و برهان. در…