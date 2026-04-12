عبدالصمد ازهر

شماره یکم سال بیست و نهم گاهنامه محبت

شماره یکم سال بیست و نهم گاهنامه محبت نشر شد 

«
»

                 پایان دردناک هیمنه ی امریکا     

            نوشته ی : اسماعیل فروغی

     میگویند تیراندازی بود بسیارپرمدعا که همواره میگفت من بی جوره وبرترازهمه استم . باری دوستان واطرافیان اش ازاوخواستند تا امتحان بدهد وادعایش را ثابت سازد . تیراندازدرمحضردوستان چندین تیرشلیک کرد ؛ اما هیچکدام به هدف اصابت نکرد .او که بسیار وقیح و بیشرم بود ، بجای اعتراف به ناتوانی اش، باعجله بسوی تخته رفته ، به دَورمحل اصابت تیرها خط کشید وگفت : شما نمی دانید ، محل اصابت تیرها ازابتدا همین ها بوده است ومن موفق شده ام .

      این لطیفه ی خنده دار بی شباهت به وضعیت کنونی دونالد ترامپ رییس جمهورایالات متحده ی امریکا نیست که پس ازادعای بسیار، به هیچ هدف اش دست نیافته و به هرناکامی و سرافگنده گی اش بهانه و دلیلی می آورد .  

             درست درپایان اولتیماتوم تاریخی اما هالیوودی دونالد ترامپ رییس جمهور بیمارامریکا که می خواست ایران را به عصرحجربرگرداند ، ایران و امریکا بتاریخ هشتم اپریل به یک آتش بس دوهفته یی براساس طرح ده ماده ای ایران ، توافق کردند .

     باساس این طرح ده ماده ای : حملات وتجاوزات نظامی برایران وتمام محورمقاومت متوقف شده ، نیروهای نظامی امریکا باید ازمنطقه خارج شوند، عبورومرورکشتی ها از تنگه ی هرمزمطابق مقررات ایران صورت گرفته ، تمام تحریم های اولیه و ثانویه و تحریم های سازمان ملل همه باید لغو شده ، جبران خسارات وارده برایران ازطریق ایجاد یک صندوق مالی و سرمایه گذاری تامین گردد . همچنان براساس این طرح ، ایران باید به عدم ساخت سلاح هسته ای رسماً متعهد شده ؛ اما حق غنی سازی صلح آمیز یورانیوم توسط ایران برسمیت شناخته می شود ؛ و بالاخره متکی به این طرح ، قطعنامه های شورای حکام وشورای امنیت ملل متحد خاتمه یافته وقطعنامه جدیدی ازجانب سازمان ملل درزمینه ی اینکه ایران درآینده مورد تجاور قرارنمی گیرد ، صادرگردد.

    با تکیه برهمین طرح با میانجیگری پاکستان ، آتش بس دوهفته ای میان امریکا ، اسراییل وایران نافذ گردید که امیدواریم این آتش بس سرآغاز مذاکرات صلح گردد.

    عده ی زیادی از تحلیلگران وناظران امریکایی وجهانی و تقریباً تمام رسانه های معتبرغربی، قبول آتش بس ازسوی امریکا وپذیرفتن شروط ده گانه ی ایران را منحیث مبنای مذاکرات صلح ، فقط سرخورده گی وشکست امریکا تفسیروتعبیرکرده اند وبس. 

     طوری که همه می دانیم دونالدترامپ و یارانش با براه انداختن این جنگ غیرقانونی وریختن هزاران تن بم و راکت بروی هزاران هدف نظامی و ملکی درایران  ، به هیچیک ازاهداف تعین کرده ی شان دست نیافتند :  نه جمهوری اسلامی ایران را سقوط داده توانستند ، نه به 400 کیلوگرام یورانیوم غنی شده ی ایران دست یافتند ، نه حزب اللهی ها ، حوثی ها ، حشد شعبی ها و حماسی ها را ازصحنه دورو نابودکردند و نه به زرادخانه های زیرزمینی و درون کوهی تولید راکت و پهپاد ایران دسترسی پیدا کردند . آنان حتا نتوانستند ساحه ی تنگ و محدود تنگه ی هرمزرا که ایران اختیارآنرا بدست گرفته وبه کشتی های امریکایی ــ اسراییلی و شرکای عربی شان اجازه ی عبورنمی دهد ، بازنمایند.عجزوناتوانی امریکا واسراییل دربازکردن تنگه ی هرمزو پاسخ منفی دوستان اروپایی ، جاپانی ، کوریایی وآسترالیایی شان برای شرکت درجنگ وعملیات بازکردن تنگه ی هرمز؛ سیلی دردناک دیگری بود بروی مهاجمان امریکایی که حتا می تواند اسباب فروریختن کاخ های اعتماد امنیتی میان امریکا و دوستان اش را فراهم نماید .

     حقایق میدانی نشان داد که مقاومت سرسختانه ی ایران درجنگ وپاسخ های قدرتمند تهاجمی راکتی ــ پهپادی اش بالای اسراییل و ناوهای جنگی ، پایگاه ها و تأسیسات نظامی امریکا ــ اسراییل درکشورهای عربی خلیج فارس ، توانایی های افسانوی بزرگترین قدرت نظامی جهان را چنان به چالش کشید که حتا برخی استراتژیستان نظامی جهان به آن گپ تاریخی و داهیانه ی مائوتسه دونگ رهبر فقید چین باورمند شده اند که گفته بود :  «  امریکا ببرکاغذی ای بیش نیست . » 

     ازحق نگذریم ، جنگ چهل روزه ی ایران وامریکا ثبوت روشنی بود بر زوال و سقوط هیمنه ی امریکا و جهان تک قطبی. این جنگ هرزمانی ختم شود ، جهان را دگرگون خواهد کرد . دیگر تحمیل تحریم های غیرعادلانه برایران وسایرکشورهای جهان وتسلط غیرعادلانه و تحمیلی استراتژی پترو دالر، به پایان خواهد رسید . دیگرارز دالر تنها ارز مورد معامله درجهان نخواهد بود و دیگر اتحاد چندین ساله ی امریکا و اروپا ، آمریکا و جاپان ، امریکا و کوریا و امریکا با کانادا واستراليا و درکل اتحاد امنیتی ناتو آخرین نفس های شان را خواهند کشید . 

                                                فروغی ( ماه اپریل 2026 )                                      

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
FollowFollow us