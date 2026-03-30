پاکستان کشور جعلی، میراث خوار استعمار و نیروی نیابتی جنگی

عبدالوکیل کوچی

پس از جنگ دوم جهانی و آزادی بیش از یکصد کشور جهان و جاگزینی استعمار نو در منطقه ی آسیا، کشوری از خاک؜های هند و افغانستان بنام “پاکستان” میراث؜خوار استعمار انگریزی و بدون ریشه های تاریخی به خاطر اهداف منافع اسنعماری ایجاد گردید:

تقویه و تحکیم منافع ددمنشانه استعماری در منطقه و سدی در برابر جنبش های ضد استعماری.

ایجاد تنش؜ها و شعله ور نگهداشتن اختلافات و آتش جنگ با همسایگان بخاطر بازار فروش فناوری های جنگی دول سرمایه داری استعماری.

تحکیم منافع دوامدار دول استعماری و حضور دستگاه؜های استخباراتی آنها. در حقیقت چنین کشوری همانند دانه سرطانی بر قلب آسیا و منطقه تحمیل و تشکیل گردید که با اوضاع لرزان و شکننده سیاسی و هراس اجتماعی همراه بود.

پاکستان بدلیل اینکه در بخشی از مناطق جنوب و شرق افغانستان غصب شده در قرن نزده و بخشی از خاک هند تشکیل گردیده و سند معاهده ی آن پس از یکصد سال ارزش و مشروعیت خود را از دست داده است.

بدین لحاظ رژیم های دست نشانده و خونتای نظامی پاکستان بمنظور ادامه حیات ننگین شان از همان آغاز ایجاد این کشور و ترسیم خط فرضی و استعماری دیورند، دست به دسایس و تجاوز بسوی کشور ما دراز نموده، همواره با توطئه ها و تنش؜های سرحدی و بهانه سازی های جنگی موجب قتل و قتال مردمان بیگناه کشور مان گردیده است.

پاکستان از۸۷ ساله عمر ننگین خود، بیش از نیم قرن آنرا به بهانه های مختلف در جنگ با افغانستان و هند گذشتانده است؛ زیرا این کشور جعلی، دوام وبقای خود را در جنگ و تجاوز با همسایگان می؜بیند. و هرگز نمی خواهد در همسایگی خویش کشوری آزاد، آرام، مستقل و پیشرفته وجود داشته باشد. در حالیکه افغانستان پس قرن ها و سالها بسوی آبادی ،نوسازی و تحولات ساختاری و عرصه های بزرگ زیر بنایی اقتصادی پاگذاشته و با احیای موقعیت و موقف شاهراه ترقی و تمدن تاریخی و مسیر جیو پلیتیک و جیواکانومیک خودرا می پیماید. اما پاکستان این دشمن تاریخی افغانستان، پیشرفت و ترقی کشور ما را هرگز تحمل نکرده وبه دسایس و تنش؜های جنگی می؜پردازد که در نتیجه آن خون هموطنان بیگناه ما ریختانده می؜شود.

دشمنی تاریخی پاکستان که هیچ تمامی ندارد، هرعقل سلیم و وجدان بیدار هموطنان آنرا شدیداً محکوم نموده و در برابر آن شجاعانه و متحدانه میرزمند. بنابرآن بدفاع از وجب وجب خاک مقدس وطن مان افغانستان صدای خویش را در همصدایی مردم کشور و مدافعین برحق و آزادۀ افغانستان با قطرات خون شان از هر وجب خاک افغانستان شجاعانه دفاع می؜کنند، بگوش جهانیان رسانده توجه جامعه جهانی را به خاتمه دادن اعمال تجاوزکارانه نظامی؜گران پاکستانی معطوف داشته و برای مدافعین خاک پاک وطن محبوب مان افغانستان آرزوی کامیابی نموده و برای آبادی افغانستان عزیز، آرامی، رفاه ، سعادت و موفقیت آسایش وآرامش هموطنان آرزوی پیروزی می نمایم.

زنده باد افغانستان واحد