میر عبدالواحد سادات

پاسخ ما :

بر مبنای وجدان ملی و ندای مادر وطن مشترک و عزیز ما به دشمنان خبیث و تاریخی افغانستان :

“اگر افغانستان به اسلام آباد نگاه چپ بیندازد ، ما آن چشم را از کاسه بیرون می‌کنیم ”

این بیان عام که کشور افغانستان را مخاطب ساخته است ، بخش از اظهارات امروز اقای « خوجه »آصف ( نه خواجه )

وزیر جنگ پاکستان است .

اماج این یاداشت همین قسمت صحبت این سیاستمدار بی ازرم پاکستان است که به صورت عام مطرح نموده است که نه تنها نقض اصول روابط بین‌الملل است، بلکه بیانگر تحقیر و تهدید کرامت ملی افغانستان است

که :

چشمان مادر وطن مقدس ما را از :

“ کاسه بیرون میکند ”

( بقیه صحبت و با مخاطب خاص را ، مربوط طالبان و حکومت دیفکتوی شان است و پاسخ خواهند داد )

با شنیدن سخنان این دلقک ، شعر معروف حکیم ناصر خسرو بلخی بذهنم متداعی گردید.

هیهات !

افسوس و صد افسوس

افغانستان همان عقاب زخمی حکیم فرزانه یمدانی است که در “ تیر جگر دوز ” و جگر سوز ، پنجابی خبیث ، “ پر ” خود را می بیند :

„… چون نیک نگه‌کرد و پر خويش بر او ديد گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست ”

اگر ما ، حدود نیم قرن قبل در مخالفت با اولین جمهوری افغانستان و محمد داود فقید به دامن پاکستان پناه نمی بردیم و بحیث « دسته تبر » و زیر نظر دشمنان تاریخی ما ، نصیراله بابر و کرنیل امام ، به ابزار جنگ “ اعلام ناشده پاکستان ” مبدل نمیگردیدم و در دور بعدی نیز باز هم همین دو خادم صادق آی اس آی و (GHQ ) بحیث پدر معنوی طالبان و در دور جدید از بازیهای سوپر شیطانی پاکستان ، افغانستان را در مدار اهداف شان سوق نمیدانند و …

امروز این پنجابی ، جرئت چنین گستاخی و زهر طعنه و‌پیغور علیه ما را نمیداشت .

به هرحال :

در خطاب به این دشمن حقیر افغانستان عزیز ما ، میپرسم که :

ای انسان جبون و زبون :

اگر سه سفر مارشال تان به پنتاگن و قرار و مدار با سکاندار قصر سپید نمیبود ، آیا :

آی اس آی و (GHQ ) میتوانست چنین گستاخانه به کشور ما تجاوز نماید ؟

از چلوسی صدر اعظم پاکستان به اقای ترامپ و امروز ، کرنش محیلانه وزیر خارجه انکشور به معاون وزارت داخله طالبان معلوم است که :

سیاسیون و نظامی های پنجاب این روباه های مکار ، هیچگاهی « دل شیر » پیدا نمکردند .

اقای خوجه ( نه خواجه ) اصف خان :

از بزرگان تان ، نام پر ابهت و صلابت سید اکبر ببرک زی غازی را شنیده اید ؟

همو افغان جسور را میگویم که :

صدراعظم شما لیاقت علی خان را در هنگام صحبت ، در لحظه ایکه به تحقیر افغانستان دهن گشود ، با فیر چند مرمی برای ابد ، صدای کثیفش را خاموش ساخت ! ! !

دهن گشوده بخاری برسم بس ادبان

سخن بجایی رسیده که چوب میخواهد

بیاد داشته باشید :

اخلاف چنین راد مردان در جمع فرزندان غیور افغانستان وجود دارند :

لا تر اوسه ییې ماغزه په قرار نه دي

چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی

آقای «خوجه » :

تو وزیر حکومت کشور تصنعی و مخلوق استعمار هستی ‌و میدانی که پاکستان و اسرائیل مخلوقات جدید بخاطر اهداف بزرگ جیوسنراتیژیک قدرتهای بزرگ دارایی اهداف استعماری اند .

اما :

سرزمین و وطن عزیزما (افغانستان ) کشور کهن تاریخی است و خوب است که ، سروده معروف شاعر بزرگ پژواک فقید ( پارا پامیزاد ) را بخوانی و تا « کله مستت » سر عقل اید ، که چگونه حتی سکندر کبیر ، طعم تلخ شکست ، در کوه پایه های سر به فلک ، این سرزمین را چشیده است :

هزار خم نکند مست می پرستان را

چنانچه ذره خاک وطنپرستان را

در فرجام و بعد از پاسخ دشمنان خبیث وتاریخی وطن ، اهینه را در برابر خود باید قرار بدهیم‌ :

بی نیاز از اثبات است که :

عنقا زمانی جفای نول گنجشکان را می کشد که از پرواز باز ماند !

بدینرو :

از خود سوال نماییم که :

چرا از پرواز باز مانده ایم ؟

بدون شک ‌ درین بیشتر از نیم قرن همه ما ملامت هستیم !

وقت آن رسیده است تل رک و راست و نقادانه از خود بپرسیم که چرا :

بعد از حدود ده سال حضور پیمان وارسا و اتحادشوروی

و بعد از بیست سال حضور ناتو و امریکا

چگونه و چرا ، در طی :

سی سال مغلوب پاکستان شده ایم ؟

و در هردو بار نظام ما ساقط و اردوی منظم ما منحل گردیده است ؟

اماج بحث من ، بدون پرداختن به مباحث ارزشی ، و ملامت و سلامت ، جلب توجه ، به:

پرداختن به مسایل و مصایب جاری و راه نجات است .

باید بپذیریم که :

پاشنه آشیل افغانستان ، فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر است .

دولت رسمی که در سازمان ملل متحد ، از افغانستان نماینده گی و در برابر تجاوز پاکستان و دسایس دشمنان تاریخی کشور ، مدافع حق افغانستان و حقوق مردم ما باشد .

بدون حب و بغض بمثابه یک شاگرد حقوق و علوم سیاسی ، مسولانه مطرح مینماییم که :

بین یک گروه حاکم و حاکمیت طالبان ، با دولت رسمی ، فرق فاحش وجود دارد ، و فقط دولت رسمی متکی به اراده تمام آحاد ملت ، با مشروعیت ملی و بین المللی ، میتواند با تمام چالش ها مقابله نماید .

هوشدار و هشدار !

ای هموطن عزیز !

از برای خدا هوشیار شویم !

دور جدید بازیهای سوپر شیطانی پاکستان ، ملهم از اهداف کلان حفاران‌کهنه کار جهان است !

اگر به « عقل عقیم » فایق نکردیم و با چشم باز ‌ و قلب آکنده به عشق وطن به حوادث نگاه ژرف نداشته باشیم و حتی فرق مملکت و حاکمیت را نتوانیم ، بیمناکم که :

درین بازیهای شیطانی و مستی افراطیون اسلامی و با عناوین مختلف ، گپ ما به کنفدریشن با مرکزیت اسلام آباد نرسد .

که تا ابد ، چنین مبادا !

با حرمت