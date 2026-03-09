پاسخی به پرسشی که چرا؟ گفته بودم، خامنه‌یی قصد حمله…

ویکتور هوګو

هغه د فرانسې نامتو شاعر، ناول، رومان او ډرامه لیکونکی…

یک عکس وهزار خاطره

راديو تلويزيون و افغانفلم سابق افغانستان تنى چند از ژورناليستان اولين…

مارهای آستین؛ بازگشت هیولاهای جنگ نیابتی به دامان پاکستان

نویسنده: مهرالدین مشید از عمق استراتیژی تا عمق بحران؛ چرخش شمشیر…

ظلم ظالم

رسول پویان جهان به لاف وپـوف ظلم برنمی گردد اســـیـر ظالـــم و…

روز جهانی زن در میانۀ بحران و عقبگرد تاریخی

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان به پیشواز هشتم مارچ، روز…

نه به جنگ، نه به استبداد؛ راه ما رهایی اجتماعی…

اعلامیه سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان در مورد جنگ امریکا-اسرائیل با…

زردشت نیچه؛ پیشگویی تراژدی ایرانی؟

Friedrich Nietzsche (1844-1900) آرام بختیاری تراژدی ایران، یا شیعه ایرانی، از زبان…

جنگ با ایران؛ معادله برنده و بازنده در ترازوی ژئوپلیتیک

نویسنده: مهرالدین مشید تهران خشمگین در نبرد برای بقا این نوشته با…

کوتاه خاطره هایی از مسکو

(کمیته سرتاسری سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان، فستیوال جهانی جوانان و…

اعلامیه در محکومیت جنگ ارتجاعی میان پاکستان و افغانستان

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جنگ و صف‌آرایی نظامی میان قدرت…

بوی ریا 

برسد کاش به تو یار چو پیغام کنم  وصفی از لعل…

               کاروان وحدت 

بر خیز تا هم آ ییم ، با  کاروان وحدت  جا…

دوست دارم این وطن را !

امروز زمان آن فرارسیده است که مردم افغانستان یک‌صدا بگویند…

زبرځواکونه څنګه په نورو هېوادونو خپل نفوذ ساتي؟

ليکنه: حميدالله بسيا په ساده ډول زبرځواک  يا سوپر پاور  Superpower…

افغانستان در مدار واگرایی؛ تراژیدی‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای

نویسنده: مهرالدین مشید با ادعا های فراتر از « پنج چاریک»…

آیا طالبان دروغ می گویند یا وزارت خارجه ی روسیه؟ …

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       بتاریخ بیست و سوم…

د سعوديانو او تر دوی بر لاسونه هم بيا د…

عبدالصمد ازهر                 …

چهل و یکمین سالگرد وفات مولانا داکتر استاد محمد سعید…

روز پنجشنبه مورخ « هفت حوت سال ۱۴۰۴ هجری شمسی…

«
»

پاسخی به پرسشی که چرا؟ گفته بودم، خامنه‌یی قصد حمله را هیچ‌گاه نه داشته است

محمدعثمان نجیب

نماینده‌ی مبان

بخش نخست

در هفته‌ی گذشته‌ یک هم‌وطن ما یا شاید هم از اهالی ایران، به نام قاسام قاسامی پسا خواندن کدام دیدگاه ما در فیس‌بوک، پرسشی را مطرح کردند. من این پرسش را بهانه قرار داده و برای کافتن ابعاد مختلف جنگ در منطقه پرداختم، تا آن‌جا که خرد یاری کرد. بزرگان ما به‌تر از ما می‌دانند.

###########################

جهان از بدو درک انسان برای بقا، راه اقتدار را انتخاب کرد. این اقتدار در پهلوی‌گیری‌های زمان، متناسب بود و است به اندیشه‌ی دست‌بالا‌ داشتن برای مقابله یا حمله، برای دفاع یا لشکرکشی. از افسانه‌ها ‌‌داستان‌های اسطوره‌ی تا خوانش تاریخ‌های واقعی جنگ بشر علیه بشر در می‌بابیم که هیچ کسی غیر از خودِ بشر، دشمن بشر نی‌ست. همین بشر نه توانست غریزه‌ی خودخواهی من‌درآوردی را در خود مهار کند. نه تنها چنین نه کرد یا نه توانست، بلکه تا توانست درخت انتقام و قدرت و تعدی یا سلطه‌خواهی بالای دگران را در خودش پروراند. این پرورش جنگ‌ برتری‌جویی یا خودبرتربینی‌ها، انسانی را که با معصومیت و گریه‌های نوزادانه پا به دنیای هستی گذارده، بیش‌تر به خوداندیشی وا داشته تا خِرَداندیشی.

ماحصل کثرت‌گرایی خودخواهی‌های بشر بود که هم خودش را به ورطه‌های نابودی کشانید و جغرافیا و آب و خاک و سرزمین و همه داده‌های خدایی طبعیت را هم به نفع ظالمانه‌ی خود و کاربرد علیه مظلوم سوق داد یا نابودشان کرد. پیچیدن بیش‌تر به پیشینه‌ی جنگیدن‌های انسان با انسان دگر برای همه روشن‌ست و منابع مستند، فراتر از تصور و انتظار.

ما در این‌جا‌ به بررسی سخنِ روز و آن‌‌هم جنگ‌های مستقیم و نیابتی در جهان، از جمله ایران می‌پردازیم.

