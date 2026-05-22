و حدت خواهی
در عاشقی ، عشق نمایی نمیکنم
گنج ی محبتیم ، گد ا یی نمی کنم
با صدق تا به قله ی اهد اف میروم
در راه رفته ، نیمه راهی نمیکنم
اندیشه و اصول خط قرمزیُ ما ست
هرگز، از آن گذ شته خطا یی نمیکنم
با نور وا قعیت نگرم هر پدیده را
با چشم کذ ب دیده درایی نمیکنم
یک با ر ما تعهد و حدت بداده ایم
تا مرگ هم از رفیق جدایی نمیکنم
ارزش نداردعمرببگذشتن از اصول
راهم یکیست، پا به دوراهی نمیکنم
یک عمر نیم قرنه، برفتم پیُ مرام
باعزم خویش معامله گرایی نمیکنم
درمکتب ی که درس صداقت بدادنم
پا بندم و به آن جفا یی نمیکنم
آن مکتب ی که پرچم همبستگیُ آن
فخر من است خود ستا یی نمیکنم
زیرایگانه راه همین راه وحدت است
گنج ی اما نت است تباهی نمیکنم
باعرض حرمت
عبدالوکیل کوچی