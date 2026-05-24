وقتی واژهها آینده را میسازند
تهیه و تدوین: فرشید یاسائی
“…اگر میخواهیم جامعهای انسانی تر، آرام تر و خردمندتر داشته باشیم، باید اصلاح را از زبان خود آغاز کنیم؛ زیرا هیچ تغییر پایداری بدون دگرگونی در شیوه سخن گفتن و شیوه شنیدن ، شکل نخواهد گرفت! بسیاری از انسانها گمان میکنند زبان تنها وسیلهای برای انتقال اطلاعات است، در حالی که زبان در حقیقت سازنده فضای روانی و اخلاقی جامعه است. واژههایی که هر روز در خانواده، مدرسه، رسانه و فضای عمومی تکرار میشوند، به تدریج تبدیل به فرهنگ میگردند و فرهنگ نیز سرنوشت یک ملت را شکل میدهد. جامعهای که زبان آن آکنده از توهین، تحقیر و خشونت باشد، دیر یا زود در روابط انسانی خود نیز دچار فرسایش اخلاقی خواهد شد؛ زیرا انسانها همانگونه رفتار میکنند که سخن میگویند. وقتی احترام از واژهها حذف شود، آرام – آرام از رفتارها نیز رخت برمیبندد…”
پیشگفتار: زبان، صرفاً مجموعهای از واژهها و قواعد دستوری نیست؛ زبان، روحِ جاریِ تمدن انسانی است. انسان از لحظهای که نخستین آوا را برای بیان ترس، عشق، امید یا اندیشه بر زبان آورد، مسیر تاریخ را تغییر داد. هر تمدنی که در جهان شکل گرفته، پیش از آنکه با شمشیر یا ثروت شناخته شود، با زبان و شیوه گفتوگویش شناخته شده است. زبان، حافظه جمعی ملتهاست؛ پلی است میان گذشته و آینده و ابزاری است که انسان از طریق آن نه تنها جهان بیرونی، بلکه جهان درونی خویش را نیز میشناسد. هیچ جامعهای بدون زبان قادر به انتقال تجربه، دانش، فرهنگ و اخلاق نیست و هیچ انسانی بدون زبان نمیتواند معنای کامل انسان بودن را تجربه کند.
با این حال، زبان همواره دو چهره متفاوت داشته است. همان واژهای که میتواند زخمی را التیام بخشد، قادر است قلبی را نیز از طپش بیاندازد. زبان میتواند ملتها را به هم نزدیک سازد، اما میتواند دیوارهای نفرت و بیاعتمادی نیز بنا کند. تاریخ بشر سرشار از لحظاتی است که گفتوگو جای جنگ را گرفته و انسانها با قدرت کلمات، از خشونت فاصله گرفتهاند؛ اما در همان تاریخ، واژههایی نیز وجود داشتهاند که آتش تعصب، حذف و تحقیر را شعله ور کردهاند. از همین رو زبان پدیدهای خنثی نیست؛ بلکه همواره در متن اخلاق، قدرت، فرهنگ و روان جمعی معنا مییابد.
در روزگار ما که جهان بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر متصل شده است، اهمیت زبان و شیوه سخن گفتن دوچندان مهم شده است. شبکههای اجتماعی، رسانهها و فضای دیجیتال، سرعت انتقال واژهها را افزایش دادهاند، اما هم زمان فرصت تأمل و تعمق را کاهش دادهاند. انسان معاصر بیش از گذشته سخن میگوید، اما الزاماً بیشتر شنیده نمیشود. بسیاری از بحرانهای اجتماعی امروز، نه از کمبود اطلاعات، بلکه از فقدان گفتوگوی انسانی و اخلاقی ناشی میشود. جامعهای که در آن زبان به میدان توهین، تحقیر و فریاد تبدیل شود، بهتدریج ظرفیت همزیستی و خرد جمعی خود را از دست خواهد داد.
این رساله، ادامهای بر نوشتار پیشین با عنوان «از سیاستِ فریاد تا فرهنگِ گفتوگو» است؛ تلاشی برای بازاندیشی در جایگاه زبان، اخلاق و ارتباط انسانی. هدف این نوشتار آن است که نشان دهد چگونه زبان میتواند هم ابزار قدرت باشد و هم مسیر رهایی؛ هم وسیله سلطه و هم پلی برای تفاهم. در جهانی که انسانها بیش از هر زمان دیگری نیازمند شنیدن یکدیگرند، شاید بازگشت به اخلاقِ گفتوگو، مهمترین ضرورت فرهنگی عصر ما باشد.
آغاز : زبان، خانه اندیشه انسان است. انسان پیش از آنکه شهر بسازد، قانون بنویسد یا فلسفه بیآفریند، سخن گفتن آموخت و از طریق سخن، جهان را معنا کرد. هر واژه، حامل بخشی از تجربه تاریخی و عاطفی یک ملت است و از همین رو زبان تنها ابزار ارتباط نیست، بلکه ستون هویت فردی و جمعی انسانها به شمار میرود. انسان از طریق زبان، خود را معرفی میکند، جهان را تفسیر و جایگاه خویش را در جامعه مییابد. اگر زبان از انسان گرفته شود، بخش مهمی از حافظه، فرهنگ و احساس تعلق او نیز از میان خواهد رفت.
هیچ نسلی بدون زبان قادر به انتقال تجربههای خویش به نسل بعد نیست. پدران و مادران، ارزشها و خاطرات خود را با زبان منتقل میکنند و ملتها نیز از طریق زبان، تاریخ و فرهنگ خود را زنده نگه میدارند. واژهها فقط ابزار بیان نیستند؛ آنها حامل اخلاق، عواطف و جهانبینیاند. حتی لحن سخن گفتن یک جامعه، نشاندهنده میزان مدارا، بلوغ فرهنگی و احترام متقابل در آن جامعه است. جامعهای که زبانش سرشار از خشونت و تحقیر شود، به تدریج روح انسانی خود را نیز فرسوده خواهد کرد.
زبان همچنین مهمترین ابزار شکلگیری همدلی است. انسان زمانی میتواند رنج، شادی و دغدغه دیگری را درک کند که امکان گفتوگو و شنیدن وجود داشته باشد. بسیاری از سوءتفاهمها و دشمنیها، نه از تفاوت اندیشهها، بلکه از ناتوانی در شنیدن و فهم متقابل ناشی میشوند. زبانِ اخلاقی، زبانی است که پیش از پاسخدادن، توان شنیدن داشته باشد و پیش از قضاوت، بکوشد انسان مقابل را بفهمد.
یکی از مهمترین وظایف زبان، حفظ کرامت انسان است. هر جامعهای را میتوان از نوع سخن گفتن مردم آن شناخت. هنگامی که در گفتوگوها، تحقیر، تمسخر و دشنام جای احترام و استدلال را بگیرد، نخستین قربانی، شأن انسانی خواهد بود. زبانِ آغشته به خشونت، پیش از آنکه دیگری را تخریب کند، روح گوینده و فضای اجتماعی را آلوده میسازد. واژهها میتوانند همچون چراغی راه را روشن کنند یا همچون زخمی پنهان، اعتماد و آرامش را از میان ببرند.
کرامت انسانی ایجاب میکند که حتی در اختلاف نظرها نیز حرمت انسان حفظ شود. انسانها ممکن است در سیاست، مذهب، فرهنگ یا شیوه زندگی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما هیچ تفاوتی مجوز تحقیر و بیاحترامی نیست. جامعهای که در آن افراد بتوانند بدون ترس از توهین و حذف سخن بگویند، جامعهای سالمتر و انسانیتر خواهد بود. احترام متقابل، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه بلوغ فکری و فرهنگی است.
در بسیاری از بحرانهای اجتماعی، مشکل اصلی فقدان اطلاعات نیست، بلکه فقدان ادب گفتوگو است. انسانها زمانی به خشونت کلامی پناه میبرند که قدرت استدلال و تحمل شنیدن را از دست داده باشند. زبان فاخر و محترمانه، به معنای سکوت در برابر خطا نیست؛ بلکه به معنای نقد آگاهانه و اخلاقی است. میتوان مخالف بود، اما توهین نکرد؛ میتوان انتقاد کرد، اما کرامت انسان را زیر پا نگذاشت.
یکی از خطاهای رایج در بسیاری از جوامع، نشنیدن صدای نسل جوان است! جوانان فقط وارث آینده نیستند؛ آنان بخشی از آفرینندگان آیندهاند. هر نسلی جهان را با تجربهها و نگاه تازهای میبیند و اگر جامعهای گوش شنوا برای ایدههای نسل جدید نداشته باشد، به تدریج دچار ایستایی فکری خواهد شد. بسیاری از تحولات بزرگ علمی، فرهنگی و اجتماعی جهان، نتیجه جسارت و خلاقیت جوانانی بوده است که فرصت سخن گفتن یافتهاند.
نسل جوان امروز در جهانی متفاوت رشد کرده است؛ جهانی که فناوری، ارتباطات و سرعت تغییر، شیوه اندیشیدن را دگرگون ساخته است. نمیتوان با زبان و الگوهای چند دهه گذشته، ذهن نسل امروز را فهمید. جامعه خردمند، نسلی را که متفاوت میاندیشد سرکوب نمیکند، بلکه میکوشد با او وارد گفتوگو شود. آینده متعلق به نسلی است که شنیده میشود، نه نسلی که فقط به او دستور داده میشود.
شنیدن جوانان به معنای کنار گذاشتن تجربه نسلهای پیشین نیست، بلکه به معنای پیوند تجربه و نوآوری است. جامعهای موفق خواهد بود که میان خرد سالمندان و خلاقیت جوانان پلی از احترام و گفت وگو بسازد. اگر نسلها به جای تقابل، یکدیگر را درک کنند، فرهنگ انسانی غنیتر و پایدارتر خواهد شد.
هیچ جامعهای فراتر از کیفیت آموزش و معلمان خود رشد نخواهد کرد. معلم، تنها انتقال دهنده دانش نیست؛ او سازنده زبان، اخلاق و شخصیت نسل آینده است. کودکان، پیش از آنکه کتابها را به خاطر بسپارند، لحن و رفتار معلمان خود را در ذهن ثبت میکنند. احترام، ادب، مدارا و شیوه سخن گفتن، نخست در کلاس درس آموخته میشود و سپس در جامعه بازتاب مییابد.
برای فرزندان خود باید معلمانی باشیم که نه تنها علم، بلکه انسانیت را آموزش دهند. جامعهای که در آن کودکان با زبان تحقیر، ترس و خشونت تربیت شوند، در آینده نیز گفتوگویی سالم نخواهد داشت. اما اگر مدرسه و خانواده، زبان احترام و همدلی را آموزش دهند، نسلی شکل خواهد گرفت که اختلاف را به دشمنی تبدیل نمیکند.
معلم واقعی کسی است که به دانشآموز یاد دهد: چگونه فکر کند، نه اینکه فقط چه فکر کند. آموزشِ مبتنی بر گفتوگو، پرسشگری و احترام متقابل، انسانهایی آزاداندیش و مسئول پرورش میدهد. در چنین فضایی، زبان به ابزاری برای رشد و آگاهی تبدیل میشود، نه وسیلهای برای ترس و سلطه.
در جهان معاصر، رسانهها قدرتی همسنگ نهادهای سیاسی یافتهاند و این قدرت، بیش از هر چیز از زبان سرچشمه میگیرد. واژههایی که رسانهها انتخاب میکنند، میتوانند احساس امید، ترس، نفرت یا همبستگی ایجاد کنند. گاهی یک تیتر خبری یا یک جمله کوتاه در فضای مجازی، قادر است افکار عمومی را تغییر دهد. از همینرو مسئولیت اخلاقی رسانهها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
زبان رسانه اگر بر پایه هیجان، تحقیر و دوقطبیسازی شکل گیرد، جامعه را به سوی بیاعتمادی سوق خواهد داد. اما رسانهای که گفتوگو، دقت و حقیقت را محور قرار دهد، میتواند به ارتقای فرهنگ عمومی کمک کند. جهان امروز بیش از اطلاعات، به خرد ارتباطی نیاز دارد؛ زیرا انبوه دادهها بدون اخلاق و تفکر، الزاماً به آگاهی منجر نمیشود.
قدرت واقعی زبان، در توانایی آن برای ساختن انسانهاست. حکومتها، نهادها و فرهنگها، همگی از طریق زبان بازتولید میشوند. از همینرو مراقبت از زبان، در حقیقت مراقبت از آینده جامعه است. هر واژهای که با احترام گفته میشود، سرمایهای برای تمدن انسانی است و هر واژه تحقیرآمیز، شکافی تازه در روابط اجتماعی ایجاد میکند.
در تجربه بسیاری از ملتهای جهان، زبان نه فقط ابزار ارتباط، بلکه نیرویی برای بازسازی جامعه پس از بحران بوده است. کشورهایی که جنگهای داخلی، تبعیض نژادی یا شکافهای عمیق اجتماعی را تجربه کردهاند، دریافتند که نخستین گام برای ترمیم جامعه، تغییر در زبان عمومی و سیاسی است.
پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از اندیشمندان اروپایی به این نتیجه رسیدند که خشونت، پیش از آنکه در میدان جنگ ظاهر شود، در زبان و ادبیات نفرتگستر متولد میشود. از همین رو، آموزش احترام، گفتوگوی مدنی و پرهیز از زبان تحقیرآمیز، بخشی از سیاست فرهنگی و آموزشی کشورهای توسعهیافته شد. آنان دریافتند جامعهای که در آن انسانها به شنیدن یکدیگر عادت کنند، کمتر به سوی خشونت و فروپاشی اجتماعی حرکت خواهند کرد.
در آفریقای جنوبی، پس از پایان نظام آپارتاید، نلسون ماندلا و رهبران آشتی ملی بهخوبی آگاه بودند که کشورِ زخمیِ آنان بیش از هر چیز به زبانی تازه نیاز دارد؛ زبانی که انتقام را به آشتی و نفرت را به همزیستی تبدیل کند. آنان بهجای تداوم ادبیات کینه و حذف، بر واژههایی چون «بخشش»، «کرامت انسانی» و «ملت مشترک» تأکید کردند. همین تغییر در ادبیات سیاسی و اجتماعی، نقش مهمی در جلوگیری از جنگ داخلی و فروپاشی کشور ایفا کرد. تجربه آفریقای جنوبی نشان داد که زبان میتواند از یک جامعه دوپاره، ملتی واحد بسازد؛ مشروط بر آنکه انسانها بیآموزند حتی در اوج اختلاف، حرمت یکدیگر را حفظ کنند. واژههایی که بر پایه احترام بنا شوند، توانایی آن را دارند که زخمهای تاریخی را نیز التیام بخشند.
در کشورهای اسکاندیناوی نیز بخش بزرگی از موفقیت اجتماعی، به فرهنگ گفتوگو و زبان احترام بازمیگردد. در نظام آموزشی این کشورها، کودکان از نخستین سالهای مدرسه میآموزند که چگونه بدون توهین، مخالفت خود را بیان کنند و چگونه به سخن دیگری گوش دهند. در این جوامع، قدرت واقعی نه در فریاد بلندتر، بلکه در توانایی استدلال آرام و شنیدن دیدگاه مخالف تعریف میشود. به همین دلیل، سطح خشونت اجتماعی، تنشهای کلامی و شکافهای فرهنگی در این کشورها کمتر از بسیاری از نقاط جهان است. آنان دریافتهاند که زبان سالم، زیربنای اعتماد اجتماعی است و اعتماد اجتماعی، سرمایه اصلی هر تمدن پایدار به شمار میرود.
تجربه جهانی رسانهها نیز نشان داده است که نوع واژهها میتواند سرنوشت ملتها را تغییر دهد. در بسیاری از بحرانهای سیاسی و قومی، رسانههایی که از زبان تحقیر و دوقطبیسازی استفاده کردهاند، به گسترش خشونت اجتماعی دامن زدهاند. در مقابل، رسانههایی که بر حقیقت، دقت و احترام انسانی تأکید کردهاند، توانستهاند به کاهش تنش و افزایش فهم متقابل کمک کنند. امروزه در بسیاری از دانشگاههای معتبر جهان، آموزش «اخلاق زبان» و «مسئولیت کلام» بخشی از علوم ارتباطات و علوم سیاسی محسوب میشود؛ زیرا جهان معاصر دریافته است که هر واژه در فضای عمومی، میتواند آیندهای روشنتر بسازد یا بذر بیاعتمادی و نفرت را در جامعه پراکنده کند.
احترام به نسل جوان و شنیدن صدای آنان، یکی از مهمترین عوامل پویایی فرهنگی و علمی است. در بسیاری از کشورها، جوانان نه تهدید، بلکه سرمایه فکری جامعه تلقی میشوند. دانشگاهها، رسانهها و نهادهای فرهنگی تلاش میکنند فضایی فراهم آورند که نسل جدید بتواند آزادانه ایدههای خود را مطرح کنند و در شکلگیری آینده مشارکت داشته باشند. جامعهای که جوانانش احساس شنیدهشدن کنند، کمتر به سوی خشم، سرخوردگی و گسست اجتماعی حرکت میکند. زبانِ احترام به نسل جوان، در حقیقت احترام به آینده است؛ زیرا فردای هر ملت، در ذهن و اندیشه جوانان آن شکل میگیرد.
همچنین تجربه جهانی آموزش نشان داده است که معلمان، بیش از کتابها، با زبان و رفتار خود بر سرنوشت کودکان اثر میگذارند. در کشورهایی که نظام آموزشی موفق دارند، معلم فقط انتقالدهنده اطلاعات نیست؛ بلکه الگوی اخلاق گفتوگو، مدارا و کرامت انسانی است. کودکی که در مدرسه با احترام مورد خطاب قرار گیرد، در آینده نیز احترام به دیگران را خواهد آموخت. اما اگر آموزش بر پایه تحقیر، ترس و خشونت کلامی شکل گیرد، جامعه آینده نیز از همان زخمها ، رنج خواهد برد. تمدن انسانی زمانی رشد میکند که مدرسه، خانواده و رسانه، همگی زبانِ احترام و همدلی را به نسلهای بعد منتقل کنند.
تجربه مشترک بشری به ما میآموزد که قدرت واقعی زبان، نه در توانایی تحقیر یا غلبه بر دیگری، بلکه در توانایی ساختن انسان خردمند است. واژههایی که امید میآفرینند، اعتماد ایجاد میکنند و کرامت انسان را پاس میدارند، ماندگارتر از هر قدرت سیاسی و نظامی خواهند بود. حکومتها تغییر میکنند، مرزها جابهجا میشوند و فناوریها دگرگون میگردند، اما فرهنگی که بر پایه احترام انسانی و گفتوگوی اخلاقی بنا شده باشد، پایدار خواهد ماند. آینده جهان، بیش از هر زمان دیگری، به کیفیت زبان انسانها وابسته است؛ زیرا هر جامعهای، در نهایت، بازتاب واژههایی است که هر روز میان مردمش جاری میشود.
اگر میخواهیم جامعهای انسانی تر، آرام تر و خردمندتر داشته باشیم، باید اصلاح را از زبان خود آغاز کنیم؛ زیرا هیچ تغییر پایداری بدون دگرگونی در شیوه سخن گفتن و شیوه شنیدن ، شکل نخواهد گرفت. بسیاری از انسانها گمان میکنند زبان تنها وسیلهای برای انتقال اطلاعات است، در حالی که زبان در حقیقت سازنده فضای روانی و اخلاقی جامعه است. واژههایی که هر روز در خانواده، مدرسه، رسانه و فضای عمومی تکرار میشوند، به تدریج تبدیل به فرهنگ میگردند و فرهنگ نیز سرنوشت یک ملت را شکل میدهد. جامعهای که زبان آن آکنده از توهین، تحقیر و خشونت باشد، دیر یا زود در روابط انسانی خود نیز دچار فرسایش اخلاقی خواهد شد؛ زیرا انسانها همانگونه رفتار میکنند که سخن میگویند. وقتی احترام از واژهها حذف شود، آرام – آرام از رفتارها نیز رخت برمیبندد.
زبان فاخر و محترمانه به معنای ضعف، سکوت یا چشمپوشی از حقیقت نیست. انسان میتواند منتقد باشد، اما حرمت انسانها را نشکند. میتواند با اندیشهای مخالفت کند، اما صاحب آن اندیشه را تحقیر نکند. تفاوت جامعه متمدن با جامعه خشمگین دقیقاً در همین نقطه آشکار میشود؛ در جامعه متمدن، اختلاف نظر به دشمنی تبدیل نمیشود. افراد میآموزند که گفت وگو جای حذف را بگیرد و استدلال جای فریاد را. تاریخ نشان داده است که بسیاری از بحرانهای بزرگ اجتماعی، ابتدا از خشونت کلامی آغاز شدهاند؛ زیرا واژههای خشن، ذهن انسان را برای رفتار خشن آماده میکنند. نفرت، پیش از آنکه در خیابان ها دیده شود، در زبان رشد میکند و عادی میشود!
یکی از نشانههای بلوغ فکری و فرهنگی هر انسان، توانایی او در کنترل زبان خویش است. انسان فرهیخته کسی نیست که فقط واژههای دشوار بداند، بلکه کسی است که حتی در لحظه خشم، کرامت انسانی را فراموش نکند. ادب در سخن گفتن، صرفاً یک فضیلت فردی نیست؛ بلکه نوعی مسئولیت اجتماعی است. هر جملهای که با احترام بیان میشود، میتواند زنجیرهای از آرامش و اعتماد ایجاد کند و هر واژه تحقیرآمیز، ممکن است زخمی روانی بر جای بگذارد که سالها باقی بماند. بسیاری از انسانها، دردناکترین خاطرات زندگی خود را نه از زخمهای جسمی، بلکه از تحقیرها و خشونتهای کلامی به یاد میآورند. از همین رو، زبان میتواند هم پناهگاه روح انسان باشد و هم میدان ویرانی آن.
نسل آینده، بیش از آنکه به سخنرانی و شعار نیاز داشته باشد، محتاج الگوهای زنده رفتاری است. کودکان، پیش از آنکه معنای دقیق واژهها را بفهمند، لحن سخن گفتن والدین، معلمان و جامعه را در حافظه عاطفی خود ثبت میکنند. کودکی که در خانه با احترام با وی رفتار شود، در آینده نیز احترام به دیگران را طبیعی خواهد دانست. اما کودکی که مدام در معرض فریاد، تحقیر و زبان خشن قرار گیرد، بهتدریج خشونت کلامی را بخشی عادی از ارتباط انسانی تصور خواهد کرد. در حقیقت، آینده هر جامعه، در زبان امروز آن جامعه پرورش مییابد. اگر امروز زبان گفتوگو را به فرزندان خود نیآموزیم، فردا نباید از گسترش نفرت، بیاعتمادی و فروپاشی روابط انسانی شگفت زده شویم.
از سوی دیگر، یکی از بزرگ ترین نشانههای خرد اجتماعی، توانایی شنیدن است. بسیاری سخن میگویند، اما اندکاند کسانی که حقیقتاً گوش میدهند. شنیدن، صرفاً سکوتکردن در برابر سخن دیگری نیست؛ بلکه تلاشی صادقانه برای فهمیدن جهان از نگاه انسان مقابل است. جامعهای که در آن انسانها فقط برای پاسخدادن سخن یکدیگر را بشنوند، نه برای فهمیدن، بهتدریج گرفتار سوءتفاهم و شکاف اجتماعی خواهد شد. زبان فاخر، تنها در واژههای زیبا خلاصه نمیشود؛ بلکه در اخلاق شنیدن، در صبر، در متانت و در پذیرش تفاوتها معنا پیدا میکند.
امروزه جهان بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ گفت وگو نیاز دارد. فناوری و شبکههای اجتماعی سرعت سخن گفتن را افزایش دادهاند، اما عمق اندیشیدن را کاهش دادهاند. بسیاری از واکنشها، بدون تأمل و تنها بر پایه هیجان لحظهای بیان میشوند و همین امر، خشونت کلامی را به پدیدهای عادی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، حفظ زبان فاخر و محترمانه، نوعی مقاومت فرهنگی و اخلاقی محسوب میشود. انسانی که در عصر هیاهو هنوز با وقار و محترمانه سخن میگوید، در حقیقت از کرامت انسانی دفاع میکند.
در نهایت: زبانِ هر ملت، آیینه روح آن ملت است. اگر واژههای ما سرشار از احترام، خرد و انسانیت باشند، جامعه نیز به همان سو حرکت خواهد کرد. اما اگر زبان ما آلوده به نفرت، تحقیر و خشونت شود، آرام – آرام همان تاریکی در روابط اجتماعی، سیاست، آموزش و فرهنگ ریشه خواهد دواند. آیندهای انسانیتر، از مدرسهها و قانونها آغاز نمیشود؛ بلکه از واژههایی آغاز میشود که هر روز بر زبان ما جاری میگردد. هر انسان، با شیوه سخن گفتن خود، یا در ساختن تمدن سهیم است یا در فرسایش آن.
سخن پایانی: زبان، آینه روح انسان و معیار بلوغ یک جامعه است. انسانها ممکن است از نظر نژاد، فرهنگ، مذهب یا اندیشه با یکدیگر متفاوت باشند، اما آنچه امکان همزیستی را فراهم میکند، زبانِ احترام و گفتوگو است. آینده جهان نه با قدرت سلاح، بلکه با قدرت فهم متقابل ساخته خواهد شد. تمدنها زمانی پایدار میمانند که انسانها بتوانند حتی در اوج اختلاف، کرامت یکدیگر را حفظ کنند.
اگر میخواهیم جامعهای انسانی تر داشته باشیم، باید از زبان خود آغاز کنیم. باید بیآموزیم که نقد کنیم، اما تحقیر نکنیم؛ مخالفت کنیم، اما نفرت نیآفرینیم و سخن بگوییم، اما شنیدن را نیز فراموش نکنیم. نسل آینده، بیش از آنکه به شعار نیاز داشته باشد، به الگوی رفتاری و زبانی نیازمند است. کودکان ما از شیوه سخن گفتن ما، آینده را خواهند آموخت هر واژه میتواند پلی میان دلها باشد یا دیواری میان انسانها. انتخاب با ماست که زبان را به ابزار سلطه تبدیل کنیم یا به پلی برای تفاهم، همدلی و کرامت انسانی. در نهایت، کیفیت جهان انسانی ما، بازتاب کیفیت زبان ماست. پایان مه ۲۰۲۶