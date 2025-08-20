وقتیکه تبصره وتحلیل از جمهوریت می نماید دقت کامل داشته باشید 

در این روز ها تحلیل های سیاسی پیرامون سقوط ویا فروپاشی جمهوریت در رسانه ها نشرو پخش میگردد .

اما سوال اساسی اینجاست که چگونه میتوان تحلیل های سیاسی ، امنیتی ،استخباراتی را مورد ارزیابی قرار داد تا صحت وسقم تحلیل ها ومیزان انطباق آنها با وقعیت ها را سنجید شده باشد

برای پاسخ این پرسش ها وپرسش فروپاشی جمهوریت چگونه جواب وجود دارد .

اول کسی که در باره فروپاشی جمهوریت سخن به زبان آورد شخص بافهم در حوزه سیاست ، استخبارات ، نظامی باشد با آگاهی کامل و با اطلاعات پروسس شده سنجیده شده تحلیل نماید

ارزیابی وابسته به تحلیل

صحبت خبر تحلیل

هر تحلیلی برپایه ی یک خبر است بنابر این پیش از مطالعه هر تحلیل باید خبرمورد تحلیل را ارزیابی نماید اگر خبری درست نباشد حتمی تحلیل ارائه شده غلط است

صحبتی که من در مورد فروپاشی جمهوریت بعدا می نمایم روی حقایق میباشد نه روی نظریه

صحت اطلاعات تحلیل معمولا هر تحلیلگر بعد از ذکر خبر اطلاعات خود را پیرامون آن خبر را ذکر می کند اطلاعات مجموعه ای از داده ها است که تحلیلگر پیرامون موضوع مورد تحلیل ارائه میکند تا در نهایت بین اطلاعات وخبر خود ارتباطی برقرار سازد وتحلیل خود را ارائه کند اگر اطلاعات ارائه شده توسط تحلیلگر مخدوش باشد حتمی تحلیل نادرست خواهد بود

پس ما نباید روی اطلاعات نادرست بی خبر از چگونگی معامله اشرف غنی تحلیل کنیم

هر تحلیلی به طور عمده از ۵ نوع ارتباط سود می برد ارتباط بین خبر با اطلاعات است ارتباط خبر با فرضیات ذهنی تحلیگر ارتباط خبر با مجهولات ، ارتباط با سایر پیده های سیاسی ارتباط خبر با نظریه های علوم سیاسی تحلیلگر

در تحلیل تجربه تحلیلگر نقش ارزنده دارد

ناکارایی های نبرد در چارچوب جمهوریت

سون تزو مولف کتاب جنگ می نویسد

جنگ برای دولت اهمیت حیاتی دارد چون بحث پایندگی است نیاز به مطالعات عمیق است

کلید فلسفه را به دست میدهد جنگ یکی از مسائل جدی وبا اهمیت دولت است ومستلزم مطالعه ای عمیق ضروری است که سرقوماندان اعلی قوای مسلح وسران نظام در مورد ذیل که حیات نظام میباشد خصوصا در بخش جنگ مبارزه توجه نکردند یا قصدی بوده یا از روی نافهمی احتمالات قصدی بیشتر وجود دارد

ضروریات نبرد که در استراتیژیک جنگی در نظر گرفته شود

۱ ارزیابی وضعیت شرایط جنگی

۲ استراتیژی تهاجمی

۳ آماده گی

۴ انرژی

۵نقاط ضعف ونقاط قوت

۶ مانور متغیر های نه گانه تحرکات

۷ اراضی

۹ تعرض های توپ خانه ای هوایی

۱۰ عملکرد های استخباراتی

۱۱چگونگی طرحه ریزی عملیات یک دولت

۱۲ چگونگی ارزیابی دشمن ، فرماندهی کل فرماندهی افراد

۱۳ عکس العمل در مقابل تغیرات اوضاع واحوال

موارد تحلیل شده در بخش وزارت جنگ کشور حتمی است که در نظر گرفته شود مگر هیچ گونه توجه پیرامون موارد ذکر شده از طرف سر قوماندان اعلی جمهوریت کابینه جنگی در نظر گرفته نشد چنین ضعف در فروپاشی نقش داشت

اصلامدیریت جنگ وجود نداشت تسلسل زنجیری جزوتام ها از هم پاشیده بود هر فرد در جزوتام ها تصمیم گیر بوده تبلیغات ستون ۵ از دفتر های ارگ ریاست جمهوری شروع به فعالیت نموده بودند در مورد تسلیمی همه را تشویق میکردند

بی توجهی در عملکرد های استخباراتی

استخبارات ستون فقرات امنیت ملی کشور ها است

استخبارات واطلاعات سمنت برای جوشاندن مواد خام منافع وتهدیدات امنیت ملی وسیاست خارجی کشور است

استخبارات واطلاعات پل گذار از حالت نامطمینی به اطمینان در سیاست گذاری امنیتی وسیاست خارجی است

استخبارات عمدتا ۵ دسته است

۱ استخبارات امنیتی ونظامی

۲ استخبارات اقتصادی ومالی

۳ استخبارات جرم وجرایم

۴ استخبارات داخلی

۵ استخبارات خارجی

استخبارات از منابع بشری تخنیکی سیگنالی ، تصویری وجغرافیایی نیاز سنجی ملی ومحلی از اطلاعات استخباراتی خویش نظر به تهدیدات انجام میدهد

نیازمندی ها اطلاعاتی از منابع بازو بسته باروش های منحصر به هر نهاد اطلاعاتی به صورت سری وعلنی جمع آوردی گردیده مواد خام تحلیل وتجزیه شده وبه تولیدات نهایی استخباراتی تبدیل میگردد بعد به تصمیم گری امنیتی وسیاسی سپرده میشود

اطلاعات هم به ۳ کتگوری است

۱ استخبارات استراتیژیک

۲ استخبارات اوپراتیفی

۳ استخبارات تکتیکی

استخبارات ضامن ثبات سیاسی ،نظامی ، اقتصادی واجتماعی کشور بوده بی توجه ای بی ثباتی را به کشور حاکم می نماید

منافع ملی در گرو استخبارات است

که منافع ملی هم به ۵ دسته تقسیم شده

ا منافع حیاتی که رابطه مستقیم به بقای ملت ها دارد

۲ منافع مهم موجودیت استخبارات ملت در تهدید نه میباشد

۳منافع امنیتی ونظامی

۴ منافع اقتصادی ومالی

۵ منافع سیاسی واجتماعی ، نهاد ها ارزش ها وپروسه های که ثبات بافت اجتماعی وسیاسی کشور ها را تحکیم ویا تضعیف نموده ورابطه مستقیمی به بقای دولت ملت ها ندارد

فرمول سنجش میزان قدرت

اراضی ، نفوس ، قدرت نظامی ، قدرت اقتصادی ، منابع طبیعی ، نهادهای ملی ، قدرت ملی به اساس این فرمول میتوان میزان قدرت ملی کشور را در نظام بین المللی محاسبه نسبی وتخمین کرد

اساسآ در کشور های دموکراتیک استخبارات ۵ وظیفه اساسی را ایفای میکند

۱ استخبارات داخلی جمع آوری تحلیل وتجزیه ودفع تهدیدات داخلی به شمول فعالیت های ضد جاسوسی ومبارزه با جرایم

۲ استخبارات خارجی ، که ریشه یابی دفع خطرات بیرون مرزی است

۳ استخبارات تجاری ومالی جمع آوری اسرار مالی وتجارتی کشور ها ونهاد های بین المللی وخارجی

۴ استخبارات نظامی ، جمع آوری تحلیل وتجزیه اطلاعات در مورد ساختار ها ، پرسونل ، قابلیت های ودوکتورین نظامی کشور های متخاصم وانجام عملیات های نفوذی

۵ ضد جاسوسی ، کشف شناسایی ودفع جاسوسان خارجی وافراد نفوذی در میان ساختار ها وادارات دولتی

ساختار استخبارات جمهوریت نوع بورو کراتیک بود بزرگ وهم مغلق

در اخر گفته میتوانیم ریاست جمهوری ،شورای امنیت با عمکلکرد هدف مندانه به منافع خود تمام روش های تخصصی ومسلکی استخباراتی را نادیده گرفته در قسمت افشا سازی اطلاعات استخباراتی و تخریب کاری قصدی خویش را شدد بخشیده قصدا باعث فلج ساختن ادارات استخباراتی گردیده اند

تمام امورات اساسی وزارت امور داخله ، دفاع ،امنیت ملی را به دست گرفته مداخلات بی موجب را انجام میدادند

حال بحث را طولانی نه میکنیم

سقوط یا فروپالشی جمهوریت چند عوامل عمده دارد کسانیکه فهم نظامی ، استخباراتی ، سیاسی نداشته باشند مشکل است که تحلیل درست نماید

۱ عوامل مدیریت کلان تعریف شده در سطح کشور

که سر قوماندان اعلی قوای مسلح چندان توجه نداشت جلسات کابینه اش روی قصه های ناحق سپری میگردید

۲ عوامل بیرونی ستون پنجم در بخش های کلیدی نظام به حمایه رئیس جمهور گماشته شده بود

۳ تعصبات قومی ،زبانی منطقوی که عملا اشرف غنی روز به روز مسائل قومی را شعله ور ساخته دامن اش حتمی تا جزو تام های کوچک رسید که فرمانده های بلوک ، تولی ولسوالی ها به فرمان غنی گماشته میشد بیشتر بحث قومی داشت یکی از نمونه های تعصب غنی برکناری پرسونل نظامی ولایات کابل ، پروان ،کاپیسا ،پنجشیر میباشد وهمچنان درز کردن مکتوب معنیت ارشد وزارت داخله که به اساس حکم شورای امنیت صادر شده بود که در لوای خاص ولایت کابل از گرفتن ملت تاجیک در لوا خود داری نماید

۴ گماشتن افراد مشکوک بی تجربه در سطوح رهبری بخش های دفاعی وامنیتی

نمونه واضح خوشحال سعادت از فرماندهی کندک به معینیت ارشد وزارت داخل

۵ فساد ساختاری توسط شخص غنی وتیم کاری اش

۶ خود خواهی شخص غنی وتیم کاری اش در مسائل کلان کشوری وتقلب گسترده انتخاباتی در ۲ دوره ریاست جهموری اش

۷ سلب صلاحیت وازارت های دفاع ، داخله وریاست امنیت ملی وصلاحیت بخشیدن به شورای امنیت ناکار آمد

۸ ایجاد نمودن کمیته سر کوب ملت تاجیک ،هزاره اوزبیک تو سط شورای امنیت

۹ عدم اکمالات قصدی به جزوتام های خط مقدم نبرد

۱۰ عدم قصدی حمایه هوایی در تحرکات اوپراسیونی

۱۱ نبود یک سیاست واضح مشخص کلان کشوری

۱۲ صادر نمودند هدایات عقب نشینی از خط مقدم نبرد وبجا گزاشتن تجهیزات وغیره

۱۳ تفاهم نامه دوحه وغیره موارد که از سال ۱۳۸۸ شروع گردیده بود میباشد

هدف از سقوط جمهوریت توسط سران دولت روپوش سازی بالای فساد های بزرگ شان بوده که با چنین کار میلیون ها دالر رادزدی نموده وفرار کردند

انچه که من تحریر نمودم روی روی چشم دید خود در وظایف بوده

با احترام

نویسنده: جمشید کوهستانی

فرستنده: محمدعثمان نجیب