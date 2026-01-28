وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن

پس از فروپاشی حکومتی که با اتکا بر آرای مردم و با آرمان آوردن صلح، ترقی، عدالت اجتماعی و آرامش برای مردم افغانستان به قدرت رسیده بود، شمار زیادی از رفقای متعهد که تجربه مبارزه و وفاداری به آرمان‌های آزادی، عدالت و دموکراسی را داشتند، مسیر فعالیت سیاسی را ادامه دادند و تشکل‌های نوینی برای تحقق آرمان‌های تاریخی شکل گرفت. این تلاش‌ها نشان داد که حتی در دشوارترین شرایط نیز، کوشش سازمان‌یافته و مشترک می‌تواند ادامه‌دهنده راه آزادی و عدالت باشد و حضور فعال در تشکل‌های سیاسی، نیروی محرکه‌ای برای تغییرات اجتماعی و رشد آگاهی جمعی است

پیام روشن به آنانی که در مبارزه سیاسی امروز حضور دارند این است که: عده‌ای از رفقا اگر افتخار می‌کنند که در هیچ تشکیلات حزبی نیستند، چنان‌که این‌جا و آن‌جا شنیده می‌شود، نه تنها افتخار نیست بلکه لطمه‌ای بزرگ نیز هست. تجارب آنان، نفوذ و تأثیرگذاری‌شان برای وحدت و یک‌پارچگی ملی و حزبی به حاشیه می‌رود و با گذشت زمان از بین می‌رود. مبارزه بدون تشکل، هرچند با نیت پاک، توان تبدیل‌شدن به نیروی مؤثر تاریخی را از دست می‌دهد و سرمایه انسانی را پراکنده و فرسوده می‌سازد

با رسیدن دوباره طالبان به قدرت، فعالیت سیاسی در داخل کشور به شدت محدود شد و بسیاری از رفقا ناگزیر شدند مبارزه خود را در عرصه برون‌مرزی ادامه دهند. با این حال، حتی کسانی که هنوز در تشکل‌های سیاسی فعال نیستند، با باور به ارزش‌ها و اهداف جمعی نشان می‌دهند که همدل و همراه با جریان مبارزه‌اند؛ اما تجربه نیز ثابت کرده است که این همدلی زمانی به نیروی واقعی بدل می‌شود که در قالب سازمان‌یافته و مسئولانه تجسم یابد

تجربه نشان داده است که مبارزه مشترک و سازمان‌یافته مزایای فراوانی دارد: اثرگذاری واقعی بر جامعه، ایجاد علاقه و مشارکت شهروندان، تولید نتایج ملموس در سیاست و اجتماع، و آرامش روانی و اعتماد به نفس لازم برای ادامه مسیر دشوار. همه این‌ها گواه آن است که هیچ نیرویی به اندازه همکاری جمعی و تعهد سازمان‌یافته توانمند نیست. هر گامی که با هماهنگی و همبستگی برداشته شود، نه تنها به تحقق آرمان‌های گذشته نزدیک‌تر می‌کند، بلکه قدرت ما را برای مقابله با بحران‌های کنونی و ساختن آینده‌ای بهتر افزایش می‌دهد

گذشته سیاسی ما سرمایه‌ای بی‌همتاست و چراغ راه امروز ماست؛ یادآور شجاعت و پایداری کسانی که آرمان‌ها را بر هر منفعت شخصی ترجیح دادند. امروز، این تجربه تاریخی فرا می‌خواند که با تمام توان و تعهد، برای نجات وطن وارد میدان شویم. هیچ زمانی به اندازه امروز، نیاز به آگاهی، وحدت و اقدام جمعی احساس نشده است

ملت ما تاریخی پر افتخار و در عین حال پرچالشی دارد. هر نسل از رفقا و شهروندان متعهد نشان داده است که اراده‌ای که برای عدالت و آزادی می‌جنگد، هیچ قدرتی نمی‌تواند متوقف کند. ما امروز، با چشم به گذشته