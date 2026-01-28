مخاطب خاص نیست!

این سخن، با آنانی‌ست که روزی از شیر و قیماق…

نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی مردود است!

نویسنده: نور محمد غفوری ۱. مقدمه مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قوم‌گرایانه و…

       اصولنامه ی جزایی طالبان خیلی نفرت انگیزو ضد اسلامیست 

       نوشته ی : فروغی        پس ازنشروتطبیق احکام سختگیرانه و نفرت انگیز…

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن پس از فروپاشی حکومتی…

شصت و یکمین سالگرد با افتخار حزب ما خجسته باد

رفقاى گرامى از نام سازمان حزبى ما در ايالات متحده امريكا به…

مرکه

له ښاغلي (عبدالملک پرهیز) سره د نړېوال ادبي ښوونځی اکسپرسیونیسم…

سرمایه‌داری در لبهٔ شکست؛ اقتصاد بحران‌زده و سیاست مشت‌آهنین

نویسنده: مهرالدین مشید بحران های ساختاری نظام سرمایه داری و ظهور…

سوسیال دموکراسی؛ تمایز مفهومی، تجربهٔ تاریخی و امکان بومی‌سازی در…

نور محمد غفوری مقالهٔ را تحت عنوان (چرا نهضت جدید سوسیال‌دموکراسی…

الگوریتم څه شی دی، څه وخت، چیرته او څنګه را…

نور محمد غفوري الگوریتم د ستونزې د حل لپاره د منظمو،…

د گوند کالیزه په مناسبت‎

پتمنو خویندو او ملگرو د افغانستان دخلق دموکراتیک گوند د…

بوی نفت و خون 

رسول پویان  ز خون سرخ بشر دست ظلم گلگون است  زطرف جیحـون وکارون تا امازون است  خـدا نظـاره گـر قـتل نظـم و قـانـون است  ز بیم جنگ و تجاوز بشر جگرخون است  شرار…

چه ارزان فروختند!

امین الله مفکر امینی                        2026-22-01! چه ارزان فروختند مردمِ دانـــــای  میهن ما را…

پاسخ به سیاه‌مشق آقای انجنیر کمال بهادری (نامی بی‌هویت که…

درباره‌ی مسئولیت جمعی، نقد سیاسی و ضرورت عبور از فردمحورینوشته‌ی…

چرنیشفسکی نیکولای گاوریلوویچ

ترجمه. رحیم کاکایی پ. ا. نیکولایف.  بخش یکم نیکولای گاوریلوویچ چرنیشفسکی در ۱۲…

ټکنالوژي، سیاست او د عدالت پوښتنه

نور محمد غفوری ایا د نوې زمانې په راتګ سره ټولنیز…

وحدت به‌مثابه پراتیک تاریخی

بازخوانی تیوریک نشست شصت و یکمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک…

یادنامهٔ دکتورعبدالسلام آثم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در روزگاری که تاریخ کشورما مشحون از رخ داد های…

بحران فقر در افغانستان: عوامل، چشم‌انداز و راهکارهای مقابله با…

افغانستان در یکی از تاریک‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر خود بصورت…

بازسازی نیروی چپ دموکراتیک افغانستان

افغانستان در یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین مراحل تاریخ معاصر…

طالبان؛ گسست خشونت‌بار و تعلیق تاریخ در افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت ضد تاریخی طالبان؛ نمادی ازایستایی در برابر…

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن

پس از فروپاشی حکومتی که با اتکا بر آرای مردم و با آرمان آوردن صلح، ترقی، عدالت اجتماعی و آرامش برای مردم افغانستان به قدرت رسیده بود، شمار زیادی از رفقای متعهد که تجربه مبارزه و وفاداری به آرمان‌های آزادی، عدالت و دموکراسی را داشتند، مسیر فعالیت سیاسی را ادامه دادند و تشکل‌های نوینی برای تحقق آرمان‌های تاریخی شکل گرفت. این تلاش‌ها نشان داد که حتی در دشوارترین شرایط نیز، کوشش سازمان‌یافته و مشترک می‌تواند ادامه‌دهنده راه آزادی و عدالت باشد و حضور فعال در تشکل‌های سیاسی، نیروی محرکه‌ای برای تغییرات اجتماعی و رشد آگاهی جمعی است

پیام روشن به آنانی که در مبارزه سیاسی امروز حضور دارند این است که: عده‌ای از رفقا اگر افتخار می‌کنند که در هیچ تشکیلات حزبی نیستند، چنان‌که این‌جا و آن‌جا شنیده می‌شود، نه تنها افتخار نیست بلکه لطمه‌ای بزرگ نیز هست. تجارب آنان، نفوذ و تأثیرگذاری‌شان برای وحدت و یک‌پارچگی ملی و حزبی به حاشیه می‌رود و با گذشت زمان از بین می‌رود. مبارزه بدون تشکل، هرچند با نیت پاک، توان تبدیل‌شدن به نیروی مؤثر تاریخی را از دست می‌دهد و سرمایه انسانی را پراکنده و فرسوده می‌سازد

با رسیدن دوباره طالبان به قدرت، فعالیت سیاسی در داخل کشور به شدت محدود شد و بسیاری از رفقا ناگزیر شدند مبارزه خود را در عرصه برون‌مرزی ادامه دهند. با این حال، حتی کسانی که هنوز در تشکل‌های سیاسی فعال نیستند، با باور به ارزش‌ها و اهداف جمعی نشان می‌دهند که همدل و همراه با جریان مبارزه‌اند؛ اما تجربه نیز ثابت کرده است که این همدلی زمانی به نیروی واقعی بدل می‌شود که در قالب سازمان‌یافته و مسئولانه تجسم یابد

تجربه نشان داده است که مبارزه مشترک و سازمان‌یافته مزایای فراوانی دارد: اثرگذاری واقعی بر جامعه، ایجاد علاقه و مشارکت شهروندان، تولید نتایج ملموس در سیاست و اجتماع، و آرامش روانی و اعتماد به نفس لازم برای ادامه مسیر دشوار. همه این‌ها گواه آن است که هیچ نیرویی به اندازه همکاری جمعی و تعهد سازمان‌یافته توانمند نیست. هر گامی که با هماهنگی و همبستگی برداشته شود، نه تنها به تحقق آرمان‌های گذشته نزدیک‌تر می‌کند، بلکه قدرت ما را برای مقابله با بحران‌های کنونی و ساختن آینده‌ای بهتر افزایش می‌دهد

گذشته سیاسی ما سرمایه‌ای بی‌همتاست و چراغ راه امروز ماست؛ یادآور شجاعت و پایداری کسانی که آرمان‌ها را بر هر منفعت شخصی ترجیح دادند. امروز، این تجربه تاریخی فرا می‌خواند که با تمام توان و تعهد، برای نجات وطن وارد میدان شویم. هیچ زمانی به اندازه امروز، نیاز به آگاهی، وحدت و اقدام جمعی احساس نشده است

ملت ما تاریخی پر افتخار و در عین حال پرچالشی دارد. هر نسل از رفقا و شهروندان متعهد نشان داده است که اراده‌ای که برای عدالت و آزادی می‌جنگد، هیچ قدرتی نمی‌تواند متوقف کند. ما امروز، با چشم به گذشته

