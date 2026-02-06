وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی

وحدت بمثابه واقعیت انکار ناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمار…

عدالت اجتماعی

نوشتهء نذیر ظفر‎عدالت روزی پیـــــدا میشه آخر‎سفاکان ترد و رســـوا…

خودتحقیری و خودتخریبی؛ تبیین فلسفی مفهومی

۱. خودتحقیری (Self-Denigration) در معنای فلسفی، خودتحقیری حالتی است که در…

سرمایه‌داری لیبرال و واکنش سوسیال‌دموکراسی

نور محمد غفوری تقابل، اصلاح یا همزیستی انتقادی؟ مقدمه سرمایه‌داری لیبرال به‌عنوان نظام…

             تشدید تنش تهران و واشنگتن؛ پس‌لرزه‌های منطقه‌ای آن

نویسنده: مهرالدین مشید سرنوشت دیکتاتوری‌های دینی؛ آزمون بقا برای اخوندیسم و…

دربارۀ «اصولنامۀ جزایی محاکم» اداره طالبان

اعلامیۀ انجمن سراسری حقوق؜دانان افغانستان بنام خداوند حق و عدالت انجمن سراسری…

هر که را مشکلی است!

امین الله مفکر امینی          2026-30-01 ! هر که را مشکلی باشد ناچار…

آ.و. لوناچارسکی

برگردان. رحیم کاکایی و.گ. بلینسکی پیشگفتار مترجم درباره ویساریون بلینسکی نویسنده، منتقد…

برهنه گویی و عریان سالاری؛ سیاستِ بی‌پرده و حاکمیتِ بی‌نقاب

نویسنده: مهرالدین مشید تحلیلی از زوال مشروعیت و فروپاشی پوشش های…

لیبرال کپیټالیزم: تاریخي شالید، بنسټونه او علمي نقد

نور محمد غفوری لنډیز  لیبراله سرمایه‌داري یا (لیبراله پانګوالي) يا (لیبرال کپیټالزم)…

همراه جمیله، وداع با گلزری!

Aitmatow, Tschingis) 20081928- ) آرام بختیاری سوسیالیسم، دیالکتیک وحدت خلقها شد. چنگیز آیتماتف،…

کیست ژورنالیست ؟

هرکی مایک در اختیارش بود ژورنالیست نیستیا  به یک رسانه …

مخاطب خاص نیست!

این سخن، با آنانی‌ست که روزی از شیر و قیماق…

نظریات قوم‌گرایانه و راسیستی مردود است!

نویسنده: نور محمد غفوری ۱. مقدمه مقالهٔ حاضر با عنوان «نظریات قوم‌گرایانه و…

       اصولنامه ی جزایی طالبان خیلی نفرت انگیزو ضد اسلامیست 

       نوشته ی : فروغی        پس ازنشروتطبیق احکام سختگیرانه و نفرت انگیز…

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن

وفاداری به آرمان‌ها و رسالت نجات وطن پس از فروپاشی حکومتی…

شصت و یکمین سالگرد با افتخار حزب ما خجسته باد

رفقاى گرامى از نام سازمان حزبى ما در ايالات متحده امريكا به…

مرکه

له ښاغلي (عبدالملک پرهیز) سره د نړېوال ادبي ښوونځی اکسپرسیونیسم…

سرمایه‌داری در لبهٔ شکست؛ اقتصاد بحران‌زده و سیاست مشت‌آهنین

نویسنده: مهرالدین مشید بحران های ساختاری نظام سرمایه داری و ظهور…

سوسیال دموکراسی؛ تمایز مفهومی، تجربهٔ تاریخی و امکان بومی‌سازی در…

نور محمد غفوری مقالهٔ را تحت عنوان (چرا نهضت جدید سوسیال‌دموکراسی…

«
»

وحدت نیروهای ملی دموکراتیک ومترقی

وحدت بمثابه واقعیت انکار ناپذیری ضرورت تاریخی در برابر استعمار کهن با چهره نو است.

جهان معاصر در مرحله سرنوشت ساز از تحولات تاریخی قرار دارد،مرحله’ که در ان نظام سلطه جهانی با تکیه به زور عریان،یک جانبه گرایی سیاسی،غارت اقتصادی ‌تحمیل فرهنگی ،میکوشد که حاکمیت ملی ملت ها را در هم شکندوسیر تکامی مستقل جوامع رامسدود سازد.

استعمار کهن با وجودی که اشکال کلاسیک خود را تغیر داده اما در ماهیت خویش نه تنها تضعیف نشده،بلکه با ابزار های پیچیده ترو ویرانگرترباز تولید شده است.

در چنین شرایطی وحدت نیرو های ملی دموکراتیک ومترقی یک انتخاب تاکتیکی نبوده بلکه یک ضرورت انقلابی وتاریخی است.

قدرت های امپریالیستی ‌سلطه گربا بهره گیری از وابسته سازی اقتصادی،مداخله مستقیم وبا غیر مستقیم سیاسی،جنگ های نیابتی ‌تحریم های ضد انسانی ‌تخریب آگاهانه هویت های ملی وفرهنگی میکوشد ملت هارا از درون تضعیف کرده ونیرو های آگاه ‌پیشرو راپراگنده ،منزوی وبی اثر سازد.

که‌نمونه واشکال مضحک انرا می‌توان در کشور خودمان مشاهده نمود.

تفرقه مهم‌ترین سلاح استعمار در برابر ملت هاست،سلاحی که متا’سفانه گاهی با دستان خودی نیرو های مترقی تقویت میشود.

مو’جز اینکه باید گفت که ضرورت این وحدت در چه ودر کجا’ومنظور این وحدت ها در چی است.

دشمن واحد است ‌پاسخ باید متحدانه باشد،زیرا در برابر نظام سلطه یی که با برنامه وانسجام عمل مینمایدپراگندگی نیرو های ملی ودموکراتیک به معنی شکست از قبل تنظیم شده است.

اختلاف نظر های نظری وسیاسی ،هرچند که واقعی ،نبایدجاگزین مبارزه اصلی با سلطه،استبداد ووابستگی گردد.

باید گفت که هیچ نیروی پیشرو به تنهایی قادر به تغیر موازنه قدرت سیاسی نیست.

تجربه جنبش های آزادی بخش نشان داده است که پیروزی زمانی امکان پذیر است که نیرو های ملی ،چپ، دموکراتیک ومترقی توانسته اندحول یک برنامه’حد اقل مشترک به همگرایی دست یابند،انزوا طلبی سیاسی توهم با خودبسندگی ‌ومطلق گرایی ایده لوژیک،افت های جدی جنبش های مردمی است.

وحدت نفی تفاوت ها نیست،بل سازماندهی تفاوت هاست.

وحدت انقلابی به معنی حذف تنوع فکری ویا انکار اختلافات نیست،بلکه به معنی قراردادن تضاد های اصلی در مرکز مبارزه و به حاشیه راندن تضاد های فرعی در مقاطع حساس تاریخی است.

در اینجا بحث مولفه های وحدت نیرو های ملی ومترقی مطرح است،البته وحدتی که بتواندبه نیرو های مو’ثر ‌وپایدار مبدل گرددباید بر پایه اصول زیرین استوار باشد.

-دفاع قاطع از استقلال وحاکمیت مردم.

-مبارزه بی امان با استبداد،استعمار ‌هرگونه وابستگی.

-التزام به ازادی های دموکراتیک وعدالت اجتماعی.

-اولویت دادن به منافع توده های مردم برمنافع گروهی ،جناحی وفردی.

-پایبندی به صلح وهمزیستی ملت ها ورد مداخله گری های خارجی.

امروز جهان در برای غلدوری استعمار کهن با چهره نو قرار گرفته وپراکندگی نیرو های ملی ودموکراتیک خیانت ناخواسته به آرمان‌های رهایی بخش ملت هاست.

تا’ریخ با صراحت گواهی میدهدکه هیچ ملتی بدلیل فقدان منابع یا توان انسانی شکست نخورده است ،زیرا شکست زاییده تفرقه ،خودمحوری وناتوانی درایجاد وحدت عمل بوده است.

اکنون زمان ان فرا’رسیده که نیرو های ملی دموکراتیک ومترقی با درک مسو’لیت تا’ریخی خویش ،از مرز های تنگ اختلافات عبور کرده وپرچم وحدت،همبستگی ومبارزه مشترک را برافرازند،زیرا تنها در سایه’ اتحاد آگاهانه ‌انقلابی است که می‌توان زنجیر های سلطه را گسست واینده آزاد ،عادلانه وانسانی را رقم زد.

با احترام
حکیم کرنزی

