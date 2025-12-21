کشورهای اروپایی بدون توافق بر سر استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک مالی به اوکراین سرانجام با ارائه وام ۱۰۵ میلیارد دلاری اروپا به کی‌یف موافقت کردند، نشان دادند که شکاف میان این کشورها بر سر حمایت از اوکراین از ابتدای این جنگ گسترش یافته و این قاره در مواجهه با تهدیدهای روسیه با چالش‌هایی برای حفظ اقتدار خود روبه‌روست.

وال استریت ژورنال با این مقدمه نوشته است: رهبران این کشورها گفتند استفاده از دارایی‌های یک کشور مستقل رویه خطرناکی ایجاد می‌کند و تضمینی برای موفقیت‌آمیز بودن برنامه پیچیده‌ای که اتحادیه اروپا آماده کرده بود وجود نداشت.

حامیان غربی اوکراین که در ارسال تجهیزات نظامی پیشرفته به اوکراین به دلیل نگرانی از گسترش درگیری‌ها تردید داشته‌اند، کی‌یف را به دلیل حملات دوربرد به عمق روسیه سرزنش کرده‌اند. این کشورها تحریم‌های گسترده‌ای علیه مسکو اعمال کرده‌اند اما نه آنطور که موجب تقابل با روسیه یا بدترشدن جنگ اقتصادی با چین شود.

بلژیک که که موسسه مالی یوروکلیر آن محل حدود دو سوم از دارایی ۳۰۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی روسیه در ابتدای جنگ است، با نگرانی از بحران اقتصادی احتمالی درصورت شکایت قانونی موفق، با این طرح اتحادیه اروپا مخالفت کرد. «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه گفته است که طرح اتحادیه اروپا شکست خورد، چون «تصمیم‌هایی که شامل چپاول پول دیگران باشد، دشوار است.»

(از راست) «آنتونیو کاستا» رئیس شورای اروپا و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵

کمک به اوکراین با پول مالیات‌دهندگان اروپایی به جای استفاده از دارایی‌های روسیه

در ادامه این مطلب آمده است: این وام تقریبا در حال تبدیل شدن به سلاحی چند وجهی بود. مقامات اتحادیه اروپا، از جمله «اورزولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا و «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان قصد داشتند ۹۰ میلیارد یورو از پول‌های روسیه را به عنوان وثیقه برای وام اوکراین توقیف کنند که در عین کمک به کی‌یف، روسیه را مجازات می‌کرد و بار مالی اتحادیه اروپا را نیز کاهش می‌دهد. در عوض، این مالیات‌دهندگان اروپایی هستند که باید هزینه‌های این وام را بپردازند. اکنون با وجود این که اوکراین آنچه می‌خواست را دریافت کرده است، اتحادیه اروپا متضرر به نظر می‌رسد.

رسانه آمریکایی با پرداختن به نظر تحلیلگران مبنی بر این که «این اقدام در بستر یک جنگ جاری چشم‌انداز بسیار بدی ترسیم می‌کند» نوشته نتیجه نشست رهبران اروپایی نشان می‌دهد که جلب حمایت سیاسی در میان کشورهای اروپایی برای تقسیم هزینه‌ها تا چه اندازه دشوار است.

وال استریت ژورنال پیش‌بینی کرد که این مشکل احتمالا تشدید خواهد شد، به‌ویژه با مخالفت کشورهایی مانند مجارستان، اسلوواکی، جمهوری چک و بلژیک.

به نوشته این روزنامه ، «رهبران اروپایی هشدار دادند که تناقض ادامه مذاکرات صلح به رهبری آمریکا این است که جلب حمایت از تلاش‌های جنگی اوکراین را دشوارتر شده است، در صورتی که این مذاکرات هنوز نتیجه ملموسی به همراه داشته است.»

«مته فردریکسون» نخست‌وزیر دانمارک با تاکید بر این که پوتین به همین خستگی ناشی از جنگ و تزریق ناامنی در جوامع اروپا با جنگ هیبریدی امید بسته است، بیان کرد: «اگرچه بسیاری از اروپایی‌ها خواهان صلح هستند، روسیه چنین خواسته‌ای ندارد و خود را در تعارض با ما می‌داند، بنابراین اروپا باید متحد بماند و اقدامات لازم را انجام دهد.»